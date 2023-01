Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 29 gennaio 2023

Rif. 177901 PARRUCCHIERE DI SIENA – cerca N.1 PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME (L'offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A DETERMINATO CON POSSIBILE PROROGA ORARIO PART TIME DI 16/20 ORE SETTIMANALI (NEI GIORNI DI GIOVEDI', VENERDI', SABATO)

Rif. 177457 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO - cerca N.1 OPERAIO/A AGRICOLO MANSIONI: OPERAZIONI GENERICHE IN CANTINA, GESTIONE DEL MAGAZZINO, CONFEZIONAMENTO E LAVORI IN VIGNA NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI AGRARIA DA NON PIU' DI 4 ANNI NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (PREFERIBILE DIPLOMATO DA MENO DI 4 ANNI PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DI GESTIONALI IN CANTINA E IN MAGAZZINO PREFERIBILE POSSESSO DI ABILITAZIONI PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE POSSESSO PATENTINI PER LA GUIDA DI TRATTORE E/O DEL MULETTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DELLA DURATA DI 1

ANNO) CON ORARIO FULL TIME email office@chiavini.com 0577/847212

Rif. 177347 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA PREFERIBILE ESPERIENZA DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE DURANTE IL COLLOQUIO) INVIO CV A EMAIL osteriadadivo@hotmail.com 0577284381

Rif. 176841 AZIENDA NIMS SPA SOC DEL GRUPPO LAVAZZA DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' OFFRE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO - OFFRE AFFIANCAMENTO COSTANTE E CONTINUO E BONUS E INCENTIVI SI RICHIEDE PAT. B ED AUTOMUNITI offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email uffnimsarezzo@libero.it 0575984362

Rif. 176812 STRUTTURA ALBERGHIERA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA PER CENTRO BENESSERE POSSESSO QUALIFICA DI ESTETISTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME EMAIL info@spavignavecchia.it 0577738038

Rif. 176807 STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CON ORARIO A TURNAZIONE Contattare info@palazzoleopoldo.it 0577735605 (Sig.Marco)

Rif. 176584 ALBERGO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CUOCO/ CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA ED INTERNAZIONALE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME (PRANZO E CENA) Contattare amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 176354 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DI UFFICI CON ORARIO PART TIME LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI NECESSARIO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ALL'UFFICIO LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SETTIMANALE DI CIRCA 3/5 ORE Contattare 348/3423826 cinzia.digiacomo@luxservizi.net

Rif. 176335 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. VISITE E DEGUSTAZIONI CLIENTI, VENDITA PRODOTTI E ACCOGLIENZA OSPITI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif. 176031 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. SERVIZIO SALA E GRADITA CONOSCENZA DEL VINO REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIER DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIERS PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE