Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 3 luglio 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 164677 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 164676 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 LAVAPIATTI E AIUTO IN CUCINA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ofCONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 164664 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO MANSIONE: VENDEMMIA IN VIGNA E SELEZIONE BANCO DI CERNITA IN CANTINA L'AZIENDA CERCA IL PERSONALE IN ANTICIPO PER LA CREAZIONE DELLA SQUADRA PER LA PROSSIMA VENDEMMIA CHE PROBABILMENTE SARA' ANTICIPATA GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA) GRADITO POSSESSO VACCINAZIONE ANTITETANICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO) DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE ED ORARIO FULL TIME

Rif. 164654 AZIENDE DI PULIZIE DI SIENA – cerca PAT.B ED AUTO PAT.B ED AUTO N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE FERIE) CON ORARIO PART TIME 25 ORE SETTIMANALI

Rif. 164653 AZIENDA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 OPERAIO DI CANTINA NEL PERIODO DELLA VENDEMMIA E PREVENDEMMIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONI: LAVORI GENERICI IN CANTINA, CONFEZIONE VINO, IMBOTTIGLIAMENTO, STOCCAGGIO IN MAGAZZINO, MANOVALANZA GENERICA E PULIZIE DELLA CANTINA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre DURATA DEL CONTRATTO: 3 MESI CON ORARIO FULL TIME

Rif. 164510 FAMIGLIA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: CURA DELLA PERSONA E DELLA CASA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO E CONVIVENTE ORARIO FULL TIME CONVIVENTE

Rif. 164491 FAMIGLIA DI RAPOLANO – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE OPPURE NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSISTENZA AD UOMO ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, ALLETTATO MA COLLABORATIVO, PULIZIE E CUCINARE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CAPACITA' DI GESTIRE PERSONE ALLETTATE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO POSSIBILE ASSUNZIONE CON CONVIVENZA DISPONIBILITA' ASSUMERE COLLABORATRICE DOMESTICA NON CONVIVENTE

Rif. 164490 STRUTTURA LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CONCIERGE CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADDETTO/A ALLE VARIE ATTIVITA' A SUPPORTO DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA LUSSO DIPLOMA O LAUREA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI

Rif. 164489 AZIENDA NEL SETTORE PULIZIE DI SIENA – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE A SETTIMANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI CIRCA 3 MESI offre ORARIO PART TIME DI CIRCA 6 ORE A SETTIMANA (2 ORE AL GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA)

Rif. 164479 FAMIGLIA DI MONTALCINO – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA CURA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B LUOGO DI LAVORO: SANT'ANGELO IN COLLE – MONTALCINO cerca CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA

Rif. 164478 RELAIS IN ZONA RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE D'ALBERGO, FACCHINAGGIO E PICCOLI LAVORETTI DI MANUTENZIONI NEL GIARDINO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (10 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 164477 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA IN VIGNA MANSIONI: TRATTORISTA IN VIGNA E AIUTO IN CANTINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO IN POSSESSO DI PATENTINO DEL TRATTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MSI)

Rif. 164476 COOP.VA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 MANUTENTORE EDILE da inserire presso i propri servizi nella città di Siena e nella provincia MANSIONI: lavori manuali ed operativi in cantieri edili Si richiede esperienza nel ruolo (una buona manualità e praticità) Pat.B ed AUTO Disponibilità a lavorare occasionalmente anche nei weekend ed agli spostamenti nei territori limitrofi. Offre Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a t.indeterminato con orario full time

Rif. 164410 AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N. 1 OPERAIO METALMECCANICO, SALDATORE E AD. PIEGATURA METALLI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SALDATORE, TORNITORE, FRESATORE, PIEGATURA METALLI, LAVORAZIONI LAMIERE MANSIONI: AD. SALDATURA E PIEGATURA LAMIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL LAVORO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 164396 AZIENDA AGRITURISTICA DI MURLO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E CAMERE DI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MURLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 164392 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca N.1 TRATTORISTA E POTATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVORAZIONI CON MECCANICHE AGRICOLE E ESCAVATORI, TRATTAMENTI FITOSANITARI E POTATURE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI TRATTORISTA RICHIESTO POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE E PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ABILITA' NELLA GUIDA DI ESCAVATORI E POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI ESCAVATORI PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 164101 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTIPAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE (PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (RIPOSO MARTEDI')

Rif 164100 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL CENSIMENTO DI PASSI CARRABILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SIENA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (LUGLIO/DICEMBRE) ORARIO FULL TIME offre ORARIO FULL TIME DAL LUN AL VEN

Rif 164099 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO ADD. AFFISSIONE MANIFESTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DA LUN AL VEN

Rif 164092 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO IN CUCINA BAR CON GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME

Rif 164091 BAR DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. AL BANCONE BAR E CAMERIERE/A DI BAR CON GRADITA ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE CASSA, COORDINAMENTO DEL LAVORO, SERVIZIO BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI, ALLESTIMENTO BUFFET, PREPARAZIONE SERVIZIO PRIMA COLAZIONE, SERVIZIO BAR GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORECONOSCENZA DEL MONDO DELLA CAFFETTERIA BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif 164083 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLA SEGRETERIA D'AZIENDA PART TIME GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: GESTIONE EMAIL, GESTIONE FATTURE E PICCOLA CONTABILITA' CON UTILIZZO DEL GESTIONALE TEAM SYSTEM, GESTIONE CONTATTI TELEFONICI CON CLIENTI E FORNITORI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA' - PREFERIBILE TEAM SYSTEM) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI

Rif 164071 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO NEL SETTORE ENOTURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE MANSIONE: GESTIONE OSPITI, AIUTO NEL SERVIZIO DEGUSTAZIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (FINO A NOVEMBRE 2022) - CONTRATTO AGRICOLO ORARIO DI LAVORO PART TIME POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO ORARIO FINO AL FULL TIME

Rif 164067 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PIETANZE E IMPIATTAMENTO PRIMI/SECONDI/CONTORNI/DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA

Rif 164064 DENTISTA DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO) Mansioni: assistenza al Dentista per cura e igiene dentale L'AZIENDA ADERISCE ALL'AVVISO PUBBLICO JUST IN TIME DD.N. 8362 del 03.05.2022 per finanziamento voucher per l'occupabilità. DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE Gli interessati devono essere iscritti disoccupati ad un CPI della Toscana e aderire ad un percorso di formazione della durata di 700 ore di cui 300 ore di aula virtuale e 400 ore di stage in azienda gratuito (USUFRUIRANNO DEL VOUCHER FORMATIVO JUST IN TIME)

Rif 163785 AZIENDA PRODOTTI CHIMICI DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO AD. ALLA PRODUZIONE, MISCELAZIONE PRODOTTI CHIMICI MANSIONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI E RESINE, IMBALLAGGIO PREFERIBILE ESPRIENZA NELLA MANSIONE (IMPASTI, MISCELAZIONI DI PRECISIONE) PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8/12 E 13,30/17 RIPOSO: SAB E DOM

Rif 163686 AZIENDA VENDITA AUTO DI SIENA – cerca N. 1 IMPIEGATO/A AMM.VO E CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA CONTABILITA', GESTIONE CLIENTI, FORNITORI, BANCHE E PROCEDURE INTERNE DIPLOMA SUPERIORE SETTORE RAGIONERIA O CONTABILITA' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 163685 AZIENDA SETT. VITIVINICOLO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 APPRENDISTA SETT. AMMINISTRATIVO E CONTABILITA' MANSIONE: GESTIONE CONTABILITA', BOLLE E FATTURE, PREVENTIVI, SEGRETERIA RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI LAURA O DIPLOMA SUPERIORE REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALE DI CONTABILITA' (PREFERIBILE ZUCCHETTI MACRO 4) offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif 163684 Consorzio Open Fiber Network Solutions E' UN' AZIENDA CHE CREA RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA AD ALTA VELOCITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RICERCA PERSONALE PER REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI LAVORI CIVILI ESEGUENDO, SU COORDINAMENTO DEL CAPO SQUADRA, LE ATTIVITA' RICHIESTE LE RISORSE INDIVIDUATE SARANNO INSERITE IN ORGANICO DOPO UN PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO (A CARICO DELL'AZIENDA) PER ACQUISIRE LE COMPETENZE RICHIESTE IN AMBITO DI FIBRA OTTICA PAT.B ED AUTO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE SU TERRITORIO NAZIONALE IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORO DI VARI CANTIERI CONOSCENZE DI BASE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI ALLESTIMENTO CANTIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 163683 Consorzio Open Fiber Network Solutions E' UN'AZIENDA CHE CREA RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA AD ALTA VELOCITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RICERCA UN TECNICO DI CANTIERE PER IL COORDINAMENTO DEGLI OPERAI DI POSA E DI GIUNZIONEDI CAVI IN FIBRA OTTICA LE RISORSE INDIVIDUATE SARANNO INSERITE IN ORGANICO DOPO UN PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO (A CARICO DELL'AZIENDA) PER ACQUISIRE LE COMPETENZE RICHIESTE IN AMBITO DI FIBRA OTTICA DIPLOMA SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO PAT.B ED AUTO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE SU TERRITORIO NAZIONALE IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORO DI VARI CANTIERI CONOSCENZE DI BASE DI NOZIONI ELETTROTECNICHE E DI IMPIANTI TLC, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI ALLESTIMENTO DI CANTIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 163680 AZIENDA SETT. TERMOIDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDITA O IDRAULICO/TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE O NUOVA ISTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 29 ANNI PAT.B ED AUTO offre SE 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 29 ANNI E CON ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO RIPOSO: SAB E DOM

Rif 163679 AZIENDA SETT. SPEDIZIONI DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO ADDETTO IMBALLAGGIO FRAGILI, COMPILAZIONI FOMULARI, SPEDIZIONE, VENDITE, IMBALLAGGIO DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T. INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO A FULL TIME

Rif 163677 AZIENDA SETT. IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARMI ANTINDENDIO E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. SETTORE IMPIANTISTICA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A INT.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif 163456 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DOMESTICHE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 163455 AZIENDA PRODUZIONE INFISSI DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA MONTATORE DI INFISSI MANSIONE: ADD. AL MONTAGGIO INFISSI NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI GRADITO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif 163454 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA E AIUTO CUOCO DI BAR/RISTORANTE CON ESPERIENZA LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILI O TRASFORMABILI A T.INDETERMINATO) ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI

Rif 163453 AZIENDA CONSULENZA INFORMATICA DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)

Rif 163451 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONE, PRANZO E/O CENA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE/OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif 163450 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZE DELLE CAMERE E DI SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STRUTTURE LUSSO O VILLE PRIVATE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA

Rif 163447 AZIENDA NEL TURISMO LUSSO DI SOVICILLE – cerca N.1 GIARDINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: MANUTENZIONE AREE VERDI DEL GIARDINO MONUMENTALE E PICCOLE MANUTENZIONI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE DI GIARDINIERE (PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI GIARDINI D'EPOCA O MONUMENTALI) PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ED ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA (ARTICOLAZIONE ORARIA DA CONCORDARE A COLLOQUIO)

Rif 163444 SOCIETA’ SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PROF.LE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO AD ADOLESCENTI (AREA PSICHIATRICA) LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Completano il profilo ottime doti relazionali, empatia, affidabilità, problem solving e senso di responsabilità. Si offre assunzione diretta inizialmente a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. LUOGO: comune di Siena e dintorni. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO L'orario si articolerà su turni diurni part-time.

Rif 163317 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA ESTETISTA QUALIFICATA O ESTETISTA CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA COME ESTETISTA SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) O CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONI

Rif 163316 AZIENDA SETT. PULIZIE DI ASCIANO – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI INTERNI (UFFICI, SERVIZI, CONDOMINI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE A SETTIMANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ASCIANO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 15 ORE SETTIMANALI

Rif 163314 AZIENDA SETT. SERVIZI ECOLOGICI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO D'OFFICINA MECCANICA CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MESSI AZIENDALI, RIPARAZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE, IDROELETTRICHE E RIPRISTINO/ASSISTENZA MEZZI DELL'AZIENDA DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE (PREFERIBILE SETTORE MECCANICO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE ZONA DI LAVORO: SIENA E GROSSETO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA) OPPURE CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif.163194 AZIENDA SETT. PULIZIE UFFICI DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLE PULIZIE E UFFICI DI UNA SEDE BANCARIA (ORARIO PART TIME) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEPREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI PROROGABILE) PER SOSTITUZIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/12 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN - 06.00/8.15 CIRCA) POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO NEL MESE DI LUGLIO DI CIRCA 10 ORE A SETTIMANA (ORARIO DAL LUN AL VEN 2H CIRCA AL GIORNO NEL POMERIGGIO) RIPOSO: SAB E DOM

Rif.163193 OFFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 MECCANICO ADD. RIPARAZIONI VEICOLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AUTORIPARATORE, RIPARATORE VEICOLI DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE POSSESSO DIPLMA NEL SETTORE TECNICO/MECCANICO) PAT. B ED AUTO. Offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM FESTIVO.

Rif.163022 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/E DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A CHIAMATA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LUOGO DI LAVORO: ZONA QUERCEGROSSA - CASTELNUOVO B.GA CONTRATTO A CHIAMATA

Rif.163018 NEGOZIO DI PRODOTTI BIOLOGICI DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA COMMESSA/O MANSIONE: VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI, SISTEMAZIONE NEGOZIO RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE GRADITE QUALCHE PICCOLA ESPERIENZA NELLA VENDIDTA PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162997 OFFICINA MECCANICA DI SIENA – cerca N.1 TECNICO ELETTRAUTO E MECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PARTI MECCANICHE E ELETTRONICHE DEI VEICOLI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI DIAGNOSI DEI GUASTI offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162913 AZIENDA CURA E CREAZIONE GIARDINI DI CHIUSDINO – cerca N.1 OPERAIO GENERICO PER AIUTO A GIARDINIERE MANSIONE: AIUTO NELLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI E GIARDINI IN VARIE ZONE D'ITALIA PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE IN TRASFERTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162779 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO SOSTITUZIONE CONTATORI GAS RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162742 AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza, anche minima, nel ruolo Mansioni: Pulizia cucina, filtri e cappe NECESSARIA ESPERIENZA ANCHE MINIMA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (36 ore settimanali con orario 06:00 – 12:00)

Rif.162641 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA PONTE A BOZZONE offre CONTRATTO STAGIONALE (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif.162632 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE CAMERIERE/A DI SALA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO E NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTO LAVORO PERFERIBILE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA SIENA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE TIROCINIO DELLA DURATA DI 4 MESI

Rif.162631 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 CAMERIERE/A DI BAR E RESPONSABILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif.162630 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANITI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE

Rif.162629 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINIO IMPIEGATO/A AMMINISTATIVO e CONTABILE NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) E GRADITA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AS400 PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DA DEFINIRE

Rif.162609 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AUTISTA PAT.BK PER GUIDA MINIVAN AZIENDALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.BK BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif.162608 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AD OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA

Rif.162607 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162606 HOTEL LUSSO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2022) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif.162531 SIGNORE CON UNA DISABILITA’ DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA E ACCOMPAGNATRICE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONE: AIUTO A SIGNORE DISABILE E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLA CASA E GUIDA AUTOVETTURA PER COMMISSIONI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON PERSONE DISABILI (SIGNORE NON VEDENTE) NECESSARIA PAT.B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO PART TIME (10 ORE A SETTIMANA CIRCA) - ORARIO DI LAVORO IL POMERIGGIO E MAI DI MATTINA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif.162485 AZIENDA PRODOTTI TECNOLOGICI DI RAPOLANO – cerca N.1 TECNICO INSTALLATORE PERODOTTI ELETTRONICI MANSIONI: INSTALLAZIONE MONITOR, TOUCHSCREEN, APPARATI DI RETE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CAPACITA' DI UTILLIZZO DEL TRAPANO E AVVITATORE offre CONTRATTO A T,DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162483 AZIENDA SETT. IDRAULICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ISTALLAZIONI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI MANSIONI: AD. ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRALICI IN CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE O NUOVE COSTRUZIONI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162482 AZIENDA COMMERCIO DI PRODOTTI DI SIENA – cerca N.1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO MERCI CON PAT.B ED ESPERIENZA MANSIONE: CARICO/SCARICO MERCI, MAGAZZINIERE E CONSEGNATARIO MERCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA ABILITA' NELLA GUIDA DEL MULETTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE POSSESSO PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO PAT.C E CQC offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162480 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 OPERATORI DI FAST FOOD (COMMIS DI SALA E COMMIS DI CUCINA) Mansioni: preparazione e conservazione dei cibi, cottura dei cibi, gestione ordinazioni e vendita al cliente, ricezione dei pagamenti e della cassa, sistemazione delle celle frigo, dell’area di stoccaggio e dello scarico degli alimenti per la preparazione dei cibi, pulizia degli spazi comuni e servizi igienici PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE MOLTO GRADITO CORSO PER ALIMENTARISTI HACCP PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 30 ANNI: CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLE DOM 20/30 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONI ORARIO DI APERTURA: DAL LUN AL GIOV 7.00/24.00; IL VEN E SAB 7.00/03.00 DI NOTTE

Rif.162479 AZIENDA DI SERVZI DI PULIZIA IN ZONA MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/E ALLE PULIZIE C/O SUPERMERCATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: MONTALCINO E TORRENIERI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA SI LAVORA SU MONTALCINO E SU TORRENIERI

Rif.162478 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO ESPERTO MANSIONI: MANUTENZIONE VIGNA E LAVORI GENERICI IN VIGNA, ALLEVAMENTO SELVAGGINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO AGRICOLO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162477 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA NEI LAVORI TECNICI IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA NELLE VARIE LAVORAZIONI E TRATTAMENTI NECESSARIA ABILITA' NELL'UTILIZZO DI TRATTORE A CINGOLI ED A RUOTE IN VIGNA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif.162339 AZIENDA SETT. ELETTRICO DI SOVICILLE – cerca N.1 OPERAIO ELETTRICISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO CIVILI E INDUSTRIALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO: SIENA E PROVINCIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif.162093 AZIENDA SETTORE MOBILI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADD. MONTAGGIO MOBILI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO SCARICO MOBILI E MONTAGGIO PRESSO CLIENTI (ARREDAMENTO DA CUCINA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DEL MONTAGGIO PAT.B ED AUTO RICHIESTA FORZA FISICA E ABILITA' NEL MONTAGGIO LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA MONTERIGGIONI E SI LAVORA IN PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162092 AZIENDA CONSEGNATARIO BIBITE DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO BIBITE/BEVANDE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B GRADITO POSSESSO PAT.C CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C CQC LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA SAN QUIRICO E IL LAVORO SI SVOLGE IN PROVINCIA DI SIENA O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162041 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 BARISTA AD. SERVIZIO AI TAVOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.161965 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - MASSIMA URGENZA RICHIESTA ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME ORARIO SPEZZATO PRANZO E CENA

Rif.161834 AZIENDA SETT. ELETTRODOMESTICI DI SIENA – cerca N.1 OPERARIO ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE MANSIONE: Attività di installazione, riparazione e manutenzione di tipo meccanico, elettromeccanico ed elettronico apparecchiature di cottura, di lavaggio, di refrigerazione e di aspirazione DIPLOMA SUPERIORE PER NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NEL SETTORE ELETTRICO O ELETTROMECCANICO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.161900 AZIENDA APPARECCHI ELETTRICI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO METALMECCANICO INSTALLAZIONI INSEGNE LUMINOSE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSEMBLAGGIO METALLI E INSTALLAZIONI PER ESTERNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' DI LAVORARE IN QUOTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PER LE INSTALLAZIONI

Rif.161599 AZIENDA SETT. INFISSI DI AACIANO - cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AL TAGLIO, ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO INFISSI IN ALLUMINIO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTA MANSIONE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif.161303 AZIENDA NEL TURISMO DI CHIUSDINO – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE LAUREA NEL SETTORERICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONEBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN STRUTTURA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 5 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) ORARIO FULL TIME

Rif.161302 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 APPRENDISTA O TECNICO INFORMATICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: DIAGNOSI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI C/O CLIENTI PER PROBLEMI INFORMATICI O DI RETE DIPLOMA TECNICO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, CONOSCENZA RETI IP E SISTEMI INFORMATICI E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DEI PC) offe CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO SE CON PIU' DI 30 ANNI E CON ESPERIENZA ORARIO FULL TIME

Rif.161291 AZIENDA DI PULIZIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE IN AMBIENTE SANITARIO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IN AMBIENTE SANITARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI PROROGABILE) ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI ORARIO PART TIME: DAL LUN ALLA DOMENICA TURNAZIONE MATTINA O POMERIGGIO DI 4 ORE AL GIORNO

Rif.161283 AZIENDA SETT. IMPIANTI IDRAULICI DI SIENA – N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRATICHE AMM.VE, CONTABILITA', BOLLE E FATTURE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B E AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI

Rif.160341 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. VENDITA DI MINERALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSISTENZA VENDITA, CASSA, ASSORTIMENTO MERCE, CURA SPAZI ESPOSITIVI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.160125 AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO – cerca N. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TRATTORISTA, UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE, TRATTAMENTO FITOSANITARIO, PATENTINO GUIDA TRATTORI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO POSSESSO PATENTINO DI TRATTORISTA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T. DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO DI FULL TIME

Rif.159976 AZIENDA EDILE IN SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 159517 AZIENDA VITINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE)

Rif. 156831 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVA B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15890 GASTRONOMIA DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE BANCONIERE E ADDETTO/A ALLA GASTONOMIA ESCLUSIVA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO A TURNI

Rif. 15875 AZIENDA SERVIZI CONTABILI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO E MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PICCOLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif 164558 AZIENDA SETT.PULIZIE DI SIENA – CERCA N.1 Addetto alle pulizie di impianto smaltimento rifiuti Pulizia da terra dei locali di lavorazione rifiuti e getto d'aria compressa Pulizia da terra e da passerelle, piazzali esterni e aiuole compresa l'estirpazione di erbacce Raccolta carte area esterna ai locali OFFRE Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) Orario 24 ore/sett dal Lunedì al Sabato dalle 14,00 alle 18,00 Giorno di chiusura: Domenica - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 164436 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTERONI D’ARBIA – CERCA N 1 Operatore ecologico Mansioni: spazzamenti stradali e vuotatura cestini con guida mezzo per gli spostamenti sul territorio Licenza media inferiore Gradita esperienza nel settore Conoscenza della lingua italiana Patente B e abilità/disposizione alla guida (prerequisito fondamentale) Contratto a tempo determinato (da Luglio 2022) Orario part time 30 ore/sett Orario giornaliero, a turni (06,00 - 11,00 / 12,30 – 17,30) Giorno di chiusura: a turno, dal Lunedì alla Domenica - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8 A questa offerta posso candidarsi anche le persone svantaggiate che rientrano nelle categorie della L.381/91

Rif 164435 AZIENDA SETT. ASSISTENZA DI SIENA – CERCA N.1 Operaio addetto alle pulizie Patente B con auto propria OFFRE Operaio addetto alle pulizie OFFRE Contratto a tempo determinato (min. 6 mesi) Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 164433 AZIENDA SETT. ASSISTENZA DI SIENA – CERCA N.1 Impiegato amministrativo Diploma di scuola superiore Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time 20 ore/sett Orario giornaliero - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 163540 STRUTTURA SANITARIA DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Impiegato Addetto all'accoglienza e accettazione Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua inglese livello B1 Conoscenze informatiche di word, excel, navigazione internet e posta elettronica OFFRE Assunzione a tempo determinato dal 15/09/2022 al 15/04/2023 Orario part time, 20 ore/sett Orario a turni (turno di mattina e di pomeriggio) Giorno di riposo: Sabato e Domenica - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 163286 HOTEL 5 STELLE DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 Cameriere di sala ristorante Vari livelli: comis de rang, chef de rang, maitre Gradita esperienza nel settore Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese Patente B e auto munito (il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici) OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time (6,40 ore/giorno), a turni - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 163270 AZIENDA NELLA DISTRIBUZIONE DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Addetto all'accoglienza clienti e rifornimento scaffali Mansioni: assistenza di base alla clientela, rifornimento scaffali, rifornimento banco ortofrutta,Diploma di scuola media inferiore Patente B OFFE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario a turni - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif. 164569 COOPERATIVA DI SERVIZI IN ZONA CHIUSDINO – cerca N.1 ANIMATORE CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI ZONA DI LAVORO: CICIANO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Contattare Mattia ai recapiti Cell 3936600398 info@aliothgroup.it

Rif. 160426 PASTICCERE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO PASTICCERE CON ESPERIENZA IN PASTICCERIA MANSIONE: CUOCERE PRODOTTI DI PASTICCERIA E COLLABORARE NELLA DISTRIBUZIONE NEI PUNTI VENDITA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI AIUTO PASTICCERE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA OGNI GIORNO 4/5 ORE) ORARIO DI LAVORO : DALLE 7 DEL MATTINO CIRCA NON SI RIPOSA MAI IL SAB E LA DOM Contattare 331/1415768

Rif. 164396 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E CAMERE DI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MURLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME Contattare 05519985151

161962 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI 30/35 SETTIMANALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI 30/35 ORE SETTIMANALI Contattare 0577/849384

Rif.164098 AZIENDA PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADD, ALLE PULIZIE P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIA IN CENTRO DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME (5 ORE A SETTIMANA) ORARIO DI LAVORO: LUN-MAR-MER-VEN-SAB 08:30/09:30 TOT. 5 ORE SETTIMANALI il contratto prevede 13° e 14° mensilità Contattare Alessandro Risaliti 340/5806583 alex.r@trestelleservizi.it

Rif.164096 AZIENDA DI SERVIZI IN PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 INTERVISTATORE QUALITATIVO INTERVISTATORE FACE TO FACE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.A E B ED AUTOMUNITO LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA PREGRESSA PREFERIBILE SU INDAGINI ISTAT offre CONTRATTO A CHIAMATA (INTERMITTENTE) CON ORARIO PART TIME E FULL TIME Contattare SILVIA FONTANI 3482380192 s.fontani@csaresearch.it

Rif.162484 BAR DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A POOL BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO BAR IN PISCINA, PULIZIE E RIASSETTO DELLA ZONA PISCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE DURATA CONTRATTO: 4 MESI offre ORARIO PART TIME DI CIRCA 15/20 ORE ALLA SETTIMA (SI LAVORA 6 GIORNI A SETTIMANA - DA LUN ALLA DOM) Contattare direzione@capannasuites.com

Rif. 163313 AZIENDA SETT. BIOMEDICALE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 AGENTE COMMERCIALE NEL SETTORE DEGLI APPARECCHI BIOMEDICALI E ELETTROMEDICALI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PROMOZIONE PRODOTTI E SERVIZI IN AMBULATORI O STRUTTURE MEDICALI DELLA TOSCANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DEL SETTORE MEDICALE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INVIARE CV A amministrazione@sienamedical.it

Rif. 163312 AZIENDA SETT. SERVIZI DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 OPERAIO MANUTENTORE ADDETTO A RIPARAZIONI MECCANICHE ED IDRAULICHE CONTRATTO INIZIALE DI MESI 3 VOLTO ALL'INSERIMENTO IN AZIENDA CONTATTARE MILANI DARIO 0577704145 dario@qrtravertino.it

Rif. 163311 AZIENDA SETT. SERVIZI DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1OPERAIO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DEL TRAVERTINO / MANOVALE DI CAVA - OPERAIO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DEL TRAVERTINO / MANOVALE DI CAVA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO INIZIALE DI MESI 3 VOLTO ALL'INSERIMENTO IN AZIENDA CONTATTARE MILANI DARIO 0577704145 dario@qrtravertino.it

Rif. 163310 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PER CAMPI ESTIVI per il mese di Luglio 2022 DIPLOMA SUPERIORE (PREF. Psico-socio-pedagogico, Liceo sociale, ISTRUZIONE MAGISTRALE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MESE DI LUGLIO) CON ORARIO PART TIME CONTATTARE MATTIA info@aliothgroup.it 3936600398

RIF. 161964 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE RICERCA URGENTE GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AIUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI GRADITE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) CONTATTARE risorseumaneok@gmail.com 345/3386623

RIF. 163191 RISTORANTE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO INVIARE EMAIL O TEL darbysnc2021@yahoo.it 333/9767908

Rif 163190 RISTORANTE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T,DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL O TEL darbysnc2021@yahoo.it 333/9767908

Rif. 163196 AZIENDA DI SERVIZI SOCIALI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA STRUTTURA DI RSA (CAMERE DEGLI OSPITI E AREE COMUNI) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DURATA CONTRATTO: 4 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO PART TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' NEI FESTIVI INVIARE EMAIL stefania.bufalini@medihospes.it

Rif. 162912 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 CONSULENTI COMMERCIALI NEL SETTORE ANTINCENDIO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SINA E PROVINCIA E ANCHE FUORI PROVINCIA CONTRATTO DI AGENZIA (ORARIO PART TIME O FULL TIME) INVIARE CV A EMAIL selezioni.toscana@ciodueitalia.it

Rif.162776 AZIENDA NEL MARKETING DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO AL COMMERCIALE /(VENDITA SPAZI PUBBLICITAZI SU QUOTIDIANI ONLINE E GAZZETTA DI SIENA Siamo alla ricerca di una persona dalle ottime doti relazionali e orientata al risultato. RICHIESTA LAUREA PAT.B ED AUTO GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE LAVORO A T.INDETERMINATO INVIARE CANDIDATURA A f.barbagli@womcom.it TEL 3288191146

162071 RISTORANTE DI CASTELLINA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A CHIAMATA Contattare 347/4746449

Rif.161289 ALBERGO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: GAIOLE IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI 24 ORE SETTIMANALLI Contattare HOTEL LE NOCI info@lodgingchianti.it 338/9893323

Rif.15933 AZIENDA SETT METALMECCANICO DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE') DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare amministrazione@spfservices.it 333/4335520

Rif.162165 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE CAMERE E AMBIENTI COMUNI RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI Contattare segreteria.amgroup@gmail.com - 340 5417489

Rif.162094 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 GOVERNANTE AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: GOVERNANETE AI PIANI, RESPONSABILITA', FORMAZIONE DEL PERSONALE, CONTROLLO CAMERE, BAGNI RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI Contattare segreteria.amgroup@gmail.com - 340 5417489

Rif.161304 AZIENDA SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI E PORTIERATO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DI SIENA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME O FULL TIME INVIARE CV info@mastersecurityservice.com

Rif.161299 AZIENDA SETTORE PRODOTTI SANITARI DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 DIGITAL MARKETING SPECIALIST CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE - GRAPHIC DESIGN RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, INTERNET, ADOBE INDESIGN, PHOTOSHOP, PREMIERE SOCIAL, WORD PRESS, TOOL DIGITAL offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.NDETERMINATO ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN 9/13, 14/18) Inviare CV email alice@htd-consulting.it oppure risorseumane@htd-consulting.it

Rif.161119 SOCIETA’ DI SERVIZI SETTORE ASSISTENZA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 EDUCATORE PROF.LE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO AD ADOLESCENTI (AREA PSICHIATRICA) LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Completano il profilo ottime doti relazionali, empatia, affidabilità, problem solving e senso di responsabilità. Si offre assunzione diretta inizialmente a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. LUOGO: comune di Siena e dintorni. Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO L'orario si articolerà su turni diurni part-time. Email sportellolavoro@progetto5.org

Rif.160176 AZIENDA SOCCORDO STRADALE DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA SOCCORSO STRADALE CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO PAT.C/E CQC NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.C/E CQC offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO DA DEFINIRE) Email nuovaminuccisrl@virgilio.it 388/8004043

Rif.160883 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel.3351255025

Rif.160888 AGRITURISMO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DELL' AGRITURISMO E DEGLI SPAZI ESTERNI (COMPRESO GIARDINO) CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME DI 8 ORE SETTIMANALI IL LAVORO SI SVOLGE SOLO IL SABATO (8 ORE) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA PULIZIA DI CAMERE O AGRITURISMI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 8 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA IL SABATO) Email info@poderivalverde.it 0577/740266

Rif.162071 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A CHIAMATA tel 347/4746449

Rif. 160654 AZIENDA SET.METALMECCANICO IN ZONA SIENA – cerca N.1 OPERAIO ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA COME ESCAVATORISTA MANSIONE: POSA DI CAVI E ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS NEL SETTORE FERROVIARIO NECESSARIO POSSESSO PAT.B E C E ATTESTATO DI ESCAVATORISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B E C E ATTESTATO DI ESCAVATORISTA. LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA TOSCANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO SU TURNI ANCHE NOTTURNI). Per candidarsi telefonare allo 06/8601100 o inviare il proprio cv a defazio@sifis.it

Rif. 160649 AZIENDA SET.METALMECCANICO IN ZONA SIENA – cerca N.1 OPERAIO MANOVALE con esperienza. Mansione: Posa dei cavi e di elementi prefabbricati in CLS nel settore ferroviario. Patente B e C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time (su turni anche notturni). Per candidarsi telefonare allo 06/8601100 o inviare il proprio cv a defazio@sifis.it

Rif. 160594 AZIENDA AGRITURISTICA DI RADDA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA IN OSTERIA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNI O SPEZZATO ORARIO DI LAVORO A TURNI DAL MERC ALLA DOM A PRANZO E DAL GIOV AL SAB A CENA Email guido@brancaia.it 0577741263

Rif. 160423 AZIENDA SETTORE MACELLERIA DI ASCIANO – cerca N.1 MACELLAIO CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: MACELLAIO SPECIALIZZATO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, TAGLIO, DISOSSO, SERVIZIO AL BANCO E CONOSCENZA DELLE CARNI PER SUPERMERCATO IN ZONA ASCIANO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E A TUNAZIONE TEL.3493587458 Email ufficiopersonale.consorzioamt@gmail.com

Rif. 159990 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO PIZZAIOLO CON ESPERIENZA per ristorante in centro storico di siena RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004

Rif. 159987 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 BANCONIERE CON ESPERIENZA per focaccia e gastronomia in centro storico a siena. RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004

Rif. 159985 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA PER RISTORANTE IN SIENA CENTRO - RICHIESTA ESPERIENZA Buona conoscenza di almeno una lingua straniera CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (SPEZZATO O A TURNO) Email digivale@hotmail.com 3401872004

Rif.159953 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: LUN/MART/GIOV/VEN SAB 8.30/9.30 LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO (VIA BANCHI DI SOPRA) NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA SIENA Mansione: Pulizie di manutenzione ordinaria negozio in via Banchi di Sopra offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO Orario di lavoro: lul-mar-gio-ven-sab orario 08:30/09:30 Tot. 5 ore settimanali Email ALEX.R@TRESTELLESERVIZI.IT

Rif. 159838 AZIENDA SETTORE BIOMEDICALE DI MONTERIGGIONI - cerca N.1 TECNICO ADD. ALLA MANUTENZIONEAPPARECCHI BIOMEDICALI CON ESPERIENZA NEL SETTORE MEDICALE MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, FORMAZIONE DEL PERSONALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE APPARECCHIATURE MEDICALI) PREFERIBILE DIPLOMA DI PERITO TECNICO O ELETTRONICO O INFORMATICO O LAUREA (PREFERIBILE LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICALE oppure SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE O LAUREA NEL COMMERCIALE) BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE ESPERIENZA DI MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI O BIOMEDICALI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV EMAIL amministrazione@sienamedical.it

Rif.157851 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI ALBERGHIERI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email hotelvicoalto@tiscalinet.it

Rif.157931 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE Email hotelvicoalto@tiscalinet.it

Rif.159281 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA ORARIO PART TIME REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA IN STRUTTURE RICETTIVE DI LUSSO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME IL LAVORO SI SVOLGE 3 GIORNI A SETTIMANA (IL MERCOLEDI', IL SABATO, UN ALTRO GIORNO DA CONCORDARE SI LAVORA CIRCA 6 ORE AL GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA (TOT. CIRCA 18 ORE A SETTIMANA) Gradito ma non necessario il domicilio in zona Chianti Email info@sanpolo.it Tel 0577746045

Rif.159164 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A SALA CON ESPERIENZA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE INGUA TEDESCA PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA cerca CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME - SERVIZIO SOLO CENA Email laura@chanticharme.it 340/5979226

Rif.159146 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O PREPARAZIONI DELLE PRIME COLAZIONI (SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONI DEI PIATTI E PICCOLE PREPARAZIONI) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E DOMICILIO IN ZONA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME (INIZIO LAVORO 6.30/7.00 DEL MATTINO) Email laura@chanticharme.it 340/5979226

Rif.159052 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONI: PULIZIE E STIRO A MONTERIGGIONI, PULIZIE UFFICI A SIENA RICHIESTA ESPERIENZARICHIESTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIMEDI CIRCA 10/14 ORE SETTIMANALI - ZONA MONTERIGGIONI: LUN E MERC 7.45/10.45 - ZONA SIENA: MART E VEN 17.30/21.30 Email titaniamultiservizi@gmail.com 370/3019267

158897

Rif. 158895 ALBERGO DI CHUSDINO – cerca N.1 ADD. ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AL FRONT OFFICE, BACK OFFICE E PRENOTAZIONI CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT. B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E/O TEDESCO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email sergio.carbone@hapimag.com 0577/754100

Rif.158896 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA CUCINA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO PART TIME DA CONCORDARE IN COLLOQUIO Email info@villadisotto.it

Rif.158894 AZIENDA NEL SETTORE CONSEGNE DI SIENA – cerca N.1 OPERAI DRIVER CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI 36 ORE A SETTIMANA Email ro.pugnalini@gmail.com 392/515127

Rif.156826 ALBERGO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO DI RISTORANTE TOSCANO CON ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO ADD ALLA LINEA DEI SECONDI E DELLA GRIGLIA E DEGLI ANTIPASTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE PAT. ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME Email infolachiantina@gmail.com 0577/741495

Rif.15992 AZIENDA TURISTICA DI SOVICILLE – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE, DISINFESTAZIONE, RIORDINO APPARTAMENTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (INIZIALMENTE CONTRATTO INTERMITTENTE) CON ORARIO PART TIME Email danielamarzini@gmail.com 335/5281816

Rif.15989 COOPERATIVA SOCIALE DI SAN GIOVANNI D’ASSO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE MANSIONE: PULIZIE VILLE PER VACANZA E AGRITURISMO POSSESSO PAT.B ED AUTO DOMICILIO DI MONTALCINO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (6 ORE A SETTIMANA) Email e.sarri@solidarietacooperativa.it 3934825283

Rif.15527 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTI ALLE PULIZIE DI INTERNI (STRUTTURE RICETTIVE) PART TIME/FULL TIME CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E AMBIENTI COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: BUONCONVENTO, MONTERONI D'ARBIA, ROSIA, SOVICILLE, CHIUSDINO, TAVERNE D'ARBIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME/FULL TIME DA DEFINIRE (NO RIPOSO SAB E DOM) Email info@topclean-service.it 0577/283057 327/7736951

Rif.15474 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO COLAZIONI, PRANZO E CENA NECESSARIA ESPERIENZA COME CAMERIERE SALA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA BUONA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, ZONA PIANELLA E MONTAPERTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE LUNGO (APRILE 2022/GENNAIO 2023) CON ORARIO FULL TIME Email info@villadisotto.it

Rif. 157319 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca n.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DELLE CAMERE (HOUSEKEEPING) CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, APPARTAMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO PART TIME DI 24/30 ORE A SETTIMANA Email hospitality@mazzei.it Tel.0577/735790

Rif.157929 COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTI ASSISTENZA DI BASE, OPERATORE SOCIO SANITARIO, ASSISTENTE FAMILIARE, INFERMIERE PROFESSIONALE MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA MANSIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SU SIENA E PROVINCIA RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO O TITOLO DI STUDIO ATTINENTE ALLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME A TURNI Email info@terredisienacoop.it TEL. 0577/226028

Rif.157694 AZIENDA EDILE CON CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 MURATORE CON ESPERIENZA SU CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email luzziclaudio@yahoo.it Tel 3487081363

Rif.15831 BAR DI SAN QUIRICO – cerca n.1 BARISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI PREFERIBILE ESPERIENZA COME BARISTA E SERVIZIO AI TAVOLI ATTESTATO HACCP CONOSCENZA BASE DI INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI Email marcellobonifaciodante@gmail.com tel. 3358768451

Rif. 15363 AZIENDA SETT. LEGNO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 APPRENDISTA O OPERAIO ADD. ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO PER CARPENTERIA EDILE/FALEGNAMERIA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI PER CARPENTERIA EDILE, MONTAGGIO INFISSI E PICCOLO ARREDAMENTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME Email quincilegnami@gmail.com 335/6935654

Rif. 157333 AZIENDA NEL SETTORE TRASPORTI DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 AUTISTA PATENTE KD + CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT. DK E CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: GAIOLE IN CHIANTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI Tel 348/7215367 DANIELE TANZINI

Rif. 157292 AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI, VINO E OLINO IN PREVALENZA SUPPORTO AI TOUR E ALLE VISITE GUIDATE ALLE CANTINE CON DEGUSTAZIONE FINALE DI PRODOTTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SI LAVORA ANCHE IL SAB E DOM E FESTIVI Email info@cantalici.it 3356262493

Rif. 15787 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA MANSIONE: CUOCO ADD ALLA CUCINA DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) EMAIL alessandro.decaria@pensieridicavatina.pl

Rif. 156922 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email info@casanovadinerirelais.com

Rif. 156903 AZIENDA LAVORAZIONI METALMECCANICHE ZONA MONTERIGGIONI – cerca N.1 SALDATURE A FILO PUNTATORE NEL SETTORE METALMECCANICO MANSIONE: OPERAIO SALDATORE APPUNTATORE PREFERIBILE SPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@comegeindustrial.it 0577/30721

Rif. 156805 AZIENDA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA O MURATORE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MONTERONI D'ARBIA E ALTRE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email nesirb550@gmail.com 349/2195594

Rif. 156693 AZIENDA DI SERVIZI NEL TURISMO DI ASCIANO – cerca N.1 CHEF DE RANG CON PREFERIBILE ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email sol.vincenzo@gmail.com 333/6341382

Rif. 156683 CUCINA DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALLE PULIZIE DELLA CUCINA E DEGLI AMBIENTI CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME MANSIONE: AIUTO ALLA CUOCA, LAVAPIATTI E PENTOLE, PULIZIE DELLA CUCINA E DEGLI AMBIENTI COMUNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DOMICILIO IN SIENA offre CONTRATTO STAGIONALE A CHIAMATA CON ORARIO DI CIRCA 8/10 ORE A SETTIMANA POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO DURANTE LA STAGIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA E AMPLIAMENTO ORARIO NELLA STAGIONE Email info@scuoladicucinadilella.net 338/8682801

Rif. 156877 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA (SOLO PRANZO) RICHIESTA ESPERIENZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME - SOLO PRANZO Email antoniocastrigato@libero.it 3385233475

Rif. 156712 RISTORANTE di ASCIANO – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PREFERIBE DIPLOMA SCUOLA ALBERGHIERA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO Email mirko@paradisehotels.it 333 3233810

Rif. 156670 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO E CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO IN CUCINA E SERVIZIO AI TAVOLI, AIUTO AL BAR CAFFETTERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL CAMERIERE SALA offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) Email info@leforchettedelchianti.it 0577/738923

Rif. 15999 AZ. SETTORE INFORMATICHE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 DATA ANALYST PREFERIBILE OPERATIVO PREFERIBILE CON FORMAZIONE MATEMATICA E/O STATISTICA LAUREA NEL SETTORE ECONOMICO/STATISTICO BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE (EXCEL, SVILUPPO MACRO) NECESSARIA ESPERIENZA PREGRESSA DEI PRINCIPALI TOOLS STATISTICI (R, SAS, MATLAB) GRADITA CONOSCENZA DI BASE DI TABLEAU, MICROSOFT POWER BI E/O SHINY offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email risorse.umane@essecinformatica.it 0577593302

Rif. 15980 AZIENDA SETT. TELECOMUNICAZIONI DI SIENA – cerca N.1 ASSISTENTE ALLE VENDITE FT PER LO STORE DI SIENA MANSIONE: RELAZIONE AL CLIENTE, SUPPORTI AL CLIENTE NELLE SCELTE E AIUTO NELLE SOLUZIONI ESPERIENZA NEL DIGITALE, VENDITA SERVIZI E UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO A REFERENTE STORE ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL SAB 9.30/13 E 15.30-19 RIPOSO: DOMENICA email francescapasimeni@gmail.com 3347245459

Rif. 15956 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15955 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15953 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA- cerca N.1 BANCONISTA DI BAR CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. ALLA GESTIONE DEL BANCONE BAR CAFFETTERIA PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15952 STRUTTURA TERMALE DI RAPOLANO T.ME – CERCA N.1 ASSISTENTE BAGNANTI CON BREVETTO FIN E GRADITE ESPERIENZE MANSIONE: ASSISTENTE BAGNANTI PISCINE TERMALI GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO BREVETTO FIN BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre DURATA CONTRATTO GIUGNO/SETTEMBRE ORARIO PART TIME Email infoterme@termeaq.it

Rif. 15925 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERI DI BAR E SERVIZIO SALA PREFERIBILE ESPERIENZA DI LAVORO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 10.00/11.00 ALLE 22.00 ORARIO DEL BAR: DALLE 9.00 ALLE 23.00 Email antoniocastrigato@libero.it

Rif. 15911 AZIENDA ANIMAZIONE – cerca n.8 ANIMATORI CANTANTI NELLA ZONA DI VIESTE, RIMINI, ASCEA MANSIONE: ANIMATORI PER L'ESTATE CON PREDISPOSIZIONE AL CANTO PER REALIZZAZIONE DI MUSICAL LIVE Email risorse.tangoanimazione@gmail.com

Rif. 15909 AZIENDA COMMERCIO CAFFE’ DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' MANSIONE: AGENTE COMMERCIALE DEL CAFFE' ZONA DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA RICHIESTA ATTITUTINE A STARE AL PUBBLICO PAT.B ED AUTOMUNITO CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E POSSIBILITA' DI CARRIERA offre CONTRATTO DI AGENZIA - LAVORO FLESSIBILE CON ORARIO DA DEFINIRE Email uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 15895 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI INVIARE CV EMAIL info@pulimatweb.it 3711900848

Rif. 15514 AZIENDA EDILE DI SIENA- cerca N.1 AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI, SUPPORTO NEI LAVORI DI MURATURA E LAVORAZIONI EDILI MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI E TRASPORTO MEZZI DA CANTIERE, CONDUZIONE MEZZI PESANTI, LAVORI DI EDILIZIA E MURATURA POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA) - GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@olimpocostruzioni.it

Rif. 15895 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI INVIARE CV EMAIL info@pulimatweb.it 3711900848

Rif. 15872 AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO/ENOTECNICO O LAUREA ENOLOGIA O LAUREE ATTINENTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 mese) CON ORARIO FULL TIME email ellis.topini@felsina.it

Rif. 15851 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E IMPIATTAMENTO, FOOD COSTING POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO POSSESSO DI DIPLOMA ALBERGHIERO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2020 PROROGABILE ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA - POSSIBIBILE IN BASSA STAGIONE PART TIME DI 20/30 ORE SETTIMANALI email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15850 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. ORARIO DI LAVORO SOLO SERALE E SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA Email latavernadivagliagli@libero.it Tel 3397942893

Rif. 15844 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: SERVIZIO TAVOLO, COMANDE. RUNNER, STOCCAGGIO BEVANDE, RIEPILOGO DI FINE SERVIZIO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO - NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE CONTRATTO P.TIME email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15843 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVAPIATTI COLAZIONE, PRANZO E CENA, PULIZIE DELLA CUCINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE ORARIO PART TIME20/30 ANNI email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15842 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME Email info@laripolina.it

Rif. 15841 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 OPERAIO TUTTOFARE E MANUTENTORE DELLA STRUTTURA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALINA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME EMAIL info@laripolina.it

Rif. 15431 AZIENDA AGRITURISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) tel 3357846430

Rif. 15830 FAMIGLIA DI SIENA – cerca n.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE CON ESPERIENZA (CURA DELLA CASA, DEL GIARDINO E DEGLI ANIMALI) NECESSARIA PREDISPOSIZIONE ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONVIVENZA Contattare azienda ai recapiti : email manola.casagni@alice.it Tel 335/5918163

Rif. 15828 AZIENDA DI SERVIZI PULIZIE DI SIENA – cerca n.1 ADD. ALLE PULIZIE MANSIONE: PULIZIE PRESSO UFFICI E ABITAZIONI PRIVATE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE; BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO; PAT. B E AUTO; RICHIESTA FLESSIBILITA' LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI offre CONTRATTO A T. DET. CON ORARIO PART-TIME DI 13 ORE SETTIMANALI IL LUN 14/16.30, IL MERC 8.30/12.00, IL VEN 9/12, IL MART E VEN 17.30/21.30 Contattare il n. 3703019267 oppure inviare cv per mail a: titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 15818 AZIENDA VENDITA PRODOTTI PER IGIENE CASA DI SIENA – cerca N.1 PROCACCIATORE D'AFFARI DI PRODOTTI DEL SISTEMA DELLA PULIZIA E DEL BENESSERE E IGIENE (ASPIRAPOLVERI)PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ABILITA' NELLA VENDITA CONTRATTO DI PROCACCIATORE D'AFFARI CON FISSO E PROVVIGIONE Email follettoorru@hotmail.com 334/857443 A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI 3/5 MESI E' POSSIBILE ASSUNZIONE COME AGENTE D'AFFARI E PARTITA IVA

Rif. 15817 FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA /BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, SUPPORTO AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, COMPAGNIA ALLA FAMIGLIA, LAVARE/STIRARE, CUCINARE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA INSERIRE LE REFERENZE NEL CV NECESSARIO PAT.B PER UTILIZZO DI MEZZO DELLA FAMIGLIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZA Chiamare 339/3516688

Rif. 15816 AZIENDA LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 PIEGATORE LAMIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA MANSIONE: ADD. LAVORAZIONE PIEGATRICE CNC, PROGRAMMAZIONE MACCHINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA RICHIESTA CAPACITA' DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO DI CARPENTERIA E CAPACITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURA MECANICA (CAPACITA' DI UTILIZZO DI TRAPANI. AVVITATORI, CHIAVI E CALIBRI) offre CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM Email cv@comegeindustrial.it

Rif. 15795 STUDIO DI INGEGNERIA DI SIENA - cerca n.1 IMPIEGATO/A ADD. ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO, DELLE PRATICHE EDILI CONNESSE AL PNR NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STUDI INGEGNERISTICI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PRORGABILE CON ORARIO FULL TIME Email gzanchi@libero.it

Rif. 15726 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA SI LAVORA SOLO 1 GIORNO A SETTIMANA (IL LUNEDI') DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESCE O TEDESCO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA SOLO IL LUNEDI' PER SOSTITUIRE IL PERSONALE IN RIPOSO) Email simonecolombozalambani@gmail.com 393/8248560 (SIMONE COLOMBO)

Rif. 15701 Azienda Edile di Siena – cerca n.1 GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE TECNICA DEL CANTIERE, COORDINAMENTO PERSONALE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' DI CANTIERE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE DI GEOMETRA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E DI GROSSETOBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E EXCEL, PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email maria.rusillo@libero.it 340/8238757 (MARIA RUSILLO)

Rif. 15668 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE ESPERIENZA NELLA TENUTA IN AUTONOMIA DELLA CONTABILITA' DI AZIENDE (REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA NOTA, RICONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO BANCARIO) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email a.burchi@ciasiena.it Tel 0577203743

Rif. 15667 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI AUTOMUNITA E RESIDENTE ZONE LIMITROFE Zona lavoro: Hotel in zona Pontignano a 10 km da Siena. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO PAT.B E AUTOMINITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email annuncicooperativa291@gmail.com Tel.0557095866

Rif. 15643 HOTEL LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. AI TRATTAMENTI ESTETICI NECESSARIO DIPLOMA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME Email info@spaltenna.it Tel 0577/749683

Rif. 15642 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIA DELLE PISCINE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI IN PISCINA, SISTEMAZIONE LETTINI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI ESTERNI E DEL BORDO VASCA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email eventi@modanella.com Tel.0577/704604

Rif. 15636 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTETSTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Tel 339/8680059

Rif. 15635 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (ORARIO FULL TIME SPEZZATO) Tel 339/8680059

Rif. 15621 AZIENDA TERMOIDRAULICO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel 3351255025

Rif. 15619 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIA (camera con bagno) Stipendio base più ore extra pagate + extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15618 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO UNICO PER PICCOLA OSTERIA CON CUCINA TOSCANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA Lo stipendio dipende dall'esperienza lavorativa; saranno comunque pagate le ore lavorate. eventuale extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15613 RISTORANTE DI MONTERIGGGIONI – cerca N.1 CUOCA/O CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME Email/Tel. 0577/920862info@letorrimonteriggioni.it

Rif. 15589 HOTEL LUSSO ZONA MONTALCINO – cerca LAVAPIATTI e FACCHINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2022 CON ORARIO FULL TIME email hr@castellodivelona.it

Rif. 15580 AGENZIA DI ANIMATORI – cerca ProfessioneAnimatore per la stagione Invernale ed Estiva, 1200 Animatori e Animatrici con e senza esperienza nei RUOLI: Animatori generici, Animatori di contatto, Animatori balli di gruppo, Animatori miniclub, Responsabili miniclub, Istruttori fitness e zumba, Istruttori Sportivi, Dj e Tecnici Audio Luci, Attori e cabarettisti, Artisti circensi, Cantanti, Capi animazione, Responsabili diurna, Ballerini, ballerine e coreografi, Babysitter, Hostess, Promoter, Fotografi DESTINAZIONI: Hotel, Villaggi turistici e Campeggi in Italia e all'estero OFFRIAMO: vitto, alloggio e stipendio PER CANDIDARTI: invia il tuo curriculum tramite questo portale oppure per email a info@professioneanimatore.com

Rif. 15574 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: EPILAZIONE, MANICURE, PEDICURE, MASSAGGI NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE PAT.B ED AUTONIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (7 MESI – PROROGABILE) ORARIO DI LAVORO: FULL TIME Email ciprici1@gmail.com Tel 339/4013294

Rif. 15553 AZIENDA COMMERCIO PRODOTTI DI CANCELLERIA SU SIENA – cerca N.1 AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO CON PARTITA IVA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO P.IVA O DISPONIBILITA' AD APRIRE P.IVA CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI AGENZIA CON FISSO E PROVVIGIONI Email risorse.umane@geycart.it TEL 0374 837059

Rif. 15525 AZIENDA PRODOTTI PER EDILIZIA SIENA – CERCA N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NEL SETTORE EDILE MANSIONE: PROCACCIATORE NUOVI CLIENTI E FORTIFICAZIONE DEI VECCHI CLIENTI NEL SETTORE EDILE O PRODOTTI PER L'EDILIZIA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI) EMAIL segreteria@saliegiorgi.it

Rif. 15504 CENTRO ESTETICO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA POSSESSO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITE CONOSCENZA LINGUA INGLESE O ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE CAPACITA' INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE IN COLLOQUI - ALMENO 4/5 ORE A SETTIMANA) Email infoesteticakalypso@gmail.com 0577/349404

Rif. 15494 RELAIS DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 RECEPTIONIST DIURNO E NOTTURNO CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE ERICSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DIURNO E NOTTURNO A TURNAZIONE) Email direzione@vignale.it

Rif.15469 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SPAZI COMUNI E PISCINE RICHIESTA UN PO' DI FORZA FISICA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE FORZA FISICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (IN GENERE LA MATTINA) RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SALTUARIAMENTE ANCHE IL POMERIGGIO Email info@villadisotto.it

Rif.15468 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O CON ESPERIENZA IN VENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA CURVY RICHIESTA ESPERIENZA NELLA VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA E PREFERIBILE VENDITA ABBIGLIAMENTO CURVY NECESSARIA ESPERIENZA NELLA VENDITA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI SOCIAL NETWORK (CURA DELLA VENDITA ON LINE OLTRE CHE IN PRESENZA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART.TIME (IN GENERE SI LAVORA UN GIORNO SI E UNO NO IN ALTERNANZA ALL'ALTRA COMMESSA) Email info@saurobarelli.com 335/6783340

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 2 luglio 2022

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 3 luglio 2022