Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 7 agosto 2022

La sede Alleanza Assicurazioni di Poggibonsi seleziona candidati per il ruolo di Consulente Finanziario e Assicurativo.

Dimentica tutto quello che pensi di sapere sul ruolo dell’assicuratore!

Il nostro consulente si occupa della gestione di un portafoglio Clienti, a cui offre una consulenza sui prodotti più in linea con i loro progetti di vita.

Affrontando temi come la previdenza, il risparmio, gli investimenti e la protection, il consulente Alleanza riveste un ruolo sociale prima ancora che di promozione assicurativa. Per questo motivo il contatto con il cliente e la cura della relazione sono momenti imprescindibili di questa professione.

Di cosa ti occuperai

Supporterai le scelte e i desideri di clienti e prospect proponendo soluzioni in linea con i loro obiettivi, offrendo una consulenza finanziaria e assicurativa.

Lavorerai in team ma sarai comunque autonomo nella gestione del tuo tempo e dei tuoi clienti, potendo contare costantemente sul supportato dei tuoi colleghi.

Dopo un processo di selezione digitalizzato, sarai inserito in un programma di training e affiancamento grazie al quale acquisirai gli strumenti e le competenze necessarie per diventare un consulente assicurativo in pieno Stile Alleanza.

REQUISITI

Chi cerchiamo

- Persone motivate e ambiziose, che abbiano voglia di imparare una nuova professione e crescere all’interno di un ambiente di lavoro sfidante e meritocratico.

- Persone empatiche e con buone doti comunicative. Imparerai che il lavoro del consulente è innanzitutto fondato su relazioni di sincero interesse per il Cliente e rapporti di fiducia.

- Studi in materie giuridiche, bancarie, economiche e finanziarie rappresentano discipline che più ti avvicinano a questa professione. Nonostante ciò, saranno le tue caratteristiche personali a fare la differenza, avrai dunque l’opportunità di candidarti per la nostra posizione in ogni caso.

In Alleanza imparerai ad essere molto più di un assicuratore!

Se vuoi saperne di più, manda il tuo CV a poggibonsi.job@alleanza.it, oppure candidati tramite la piattaforma dedicata https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/agenzia/37534

Benefit: formazione professionale continua.

Tipo di impiego: autonomo.

Bonus: incentivi legati alle vendite.

OFFERTE FIERA TOSCANA DEL LAVORO

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con le aziende nelle giornate della Fiera il 19 – 20 – 21 SETTEMBRE 2022

A Firenze presso la Fortezza da Basso.

Rif. 165555 AZIENDA LAVORAZIONI PELLE DI RADDA IN CHIANTI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA DI ALTA MODA CERCA N.2 PELLETTIERI MANSIONI: ESEGUIRE LE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI PELLETERIA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO OPPURE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OPPURE CONTRATTO A T.INDETERMINATO I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165358 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 AO OPERATOR NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SICUREZZA MANSIONE: ESEGUIRE LE FASI PRODUTTIVE NEL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI, QUATITATIVI E DI SICUREZZA PREVISTIPOSSESSO DIPLOMA SUPERIORE IN MATERIE TECNICO/SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL FARMACO/VACCINI GRADITE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165357 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 OPERATORE DI MAGAZZINO MANSIONE: ACCETTAZIONE, IDENTIFICAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SAP) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165354 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 QC TECHNICIAN MANSIONI: ANALISI ANALITICHE A SECONDA DELLA PROPRIA AREA DI RESPONSABILITA'. EFFETTUARE ANALISI, PRELIEVI E CAMPIONI, GESTIONE E ELABORAZIONE DEI DATI LAUREA DI II LIVELLO IN BIOLOGIA, CTF, FARMACIA E CHIMICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165353 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIRERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 ASSOCIATE SCIENTIST MANSIONE: DESIGN ED ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO POSSESSO LAUREA MAGISTRALE IN MATERIE SCIENTIFICHE (CTF, BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, CHIMICA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165350 AZIENDA CHIMICO/FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA LEADER NELLA RICERCA E PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTIVO CERCA N.1 SCIENTIST MANSIONE: DESIGN E ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGETTI ED ESPERIMENTI IN LABORATORIO LAUREA IN PHD IN MATERIE SCIENTIFICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (R, SAS, EXCEL) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165349 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROGETTISTA SOFTWARE MANSIONE: IN BASE ALLE SUE SPECIFICHE SVILUPPA SOFTWARE PER GRUPPI E MACCHINE LAUREA IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE/INGEGNERIA DELL'ELETTRONICA/ITS BUANA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (LINGUAGGI IN AMBIENTE INDUSTRIALE, C/C++, LISTA ISTRU) PAT.B E DISPONIBILITA’ A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165346 AZIENDA SET. LINEE PRODUZIONE FARMACEUTICHE DI MONTERIGGIONI - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE MACCHINE/LINEE NEL SETT. DEL PACKAGING NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA E COSMETICA CERCA N.1 PROJECT ENGINEER MANSIONE: COORDINA E SOVRINTENDE IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA COMMESSA LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O INGEGNERIA MECCANICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B E AUTO E DISPONIBILE A TRASFERTE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME (FORMAZIONE DI 6 MESI IN HQ) I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165342 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PRODUCTION PLANNER MANSIONE: GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE O LAUREA IN MATEMATICA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE - MRP, MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165339 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 ASSICURATORE QUALITA' ISO 9001 MANSIONE: GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE ISO900:2015 RICHIESTA FORMAZIONE CERTIFICATA CI ALMENO 16 ORE SU ISO9001:2015 PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIMEI candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165336 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROJECT MANAGER LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, IN LINGUE O AREA FARMACEUTICA (CTF O BIOTECNOLOGIE) MANSIONE: GESTIONE PROGETTI AZIENDALI TRAMITE INTERAZIONE CON I REPARTI TECNICI BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E MICROSOFT PROJECT) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165326 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 VALIDATION & DOCUMENTATION ENGINEER CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE ED ESECUZIONE DI VALIDAZIONE E TEST SULLE MACCHINE LAUREA IN CTF, FARMACIA E BIOTECNOLOGIE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165320 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 INGEGNERE INFORMATICO MANSIONE: SVILUPPO, INSTALLAZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE SUGLI IMPIANTI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA O IN INFORMATICA OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO A OGGETTI (C++, C#) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

Rif. 165316 AZIENDA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA NEL SETT. FARMACEUTICO DI SIENA - IN OCCASIONE DELLA FIERA TOSCANA DEL LAVORO DI SETTEMBRE 2022 AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA ROBOTICA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CERCA N.1 PROGETTISTA MECCANICO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA OPPURE DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE IN MECCANICA MANSIONE: SVILUPPO E INSTALLAZIONE DI SOLUZ. MECCANICHE/ROBOTICHE SUGLI IMPIANTI OTTIME CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI MODELLAZIONI 3D (ES SOLIDWORKS) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO PRORGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO E ORARIO FULL TIME I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con l'azienda nelle giornate della Fiera il 19, 20 e 21 SETTEMBRE PROSSIMO a Firenze presso la Fortezza da Basso oppure online secondo le indicazioni che saranno inviate al candidato preselezionato

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio

Rif. 167444 AZIENDA DISINFESTAZIONE DI SIENA – cerca N. 1 OPERAI ADD. ALLA DISINFESTAZIONE MANSIONE: ADD. AD AZIONI DI DERATTIZZAZIONE, ALLONTANAMENTO PICCIONI, PULIZIE GUANO E LAVORO IN QUOTA E SUL TETTO PREFERIBILE ESPERIENZA IN MANSIONI SIMILI O IN EDILIZIA E LAVORI IN QUOTA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE O IN EDILIZIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE E NOTTURNO ORARIO DI LAVORO A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA RIPOSO: DOMENICA NECESSARIO NON AVERE PAURA DI LAVORARE IN ALTEZZA (SU PONTEGGI, SU TETTI O IN PIATTAFORMA AEREE)

Rif. 167401 AZIENDA PRODOTTI DOLCIARI DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI DOLCIARI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ((FINO AL 31/12/2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 167434 AZIENDA TRASPORTO GAS DI SIENA – cerca N.1 AUTISTA PAT.C CQC E ATTESTATO ADR MANSIONE: AUTISTA TRASPORTO GPL CON ADR NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC E ADR PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CONSEGNA GAS AI CLIENTI IN ZONA SIENA E AREZZO NECESSARIA FORZA FISICA PER CARICO E SCARICO PRESSO CLIENTI DELLE BOMBOLE DEL GAS offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO SE IN POSSESSO DI P.IVA, COLLABORAZIONE COME PADRONCINO ORARIO : DAL LUN AL VEN 8/17 CIRCA

Rif. 167430 STUDIO MEDICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA ASSISTENTE PRESSO STUDIO MEDICO CON FUNZIONE DI SEGRETERIA, TRASCRIZIONI DOCUMENTI E RAPPORTO CLIENTI ORARIO PART TIME DI 25 ORE SETTIMANALI RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO PART TIME DI 25 ORE SETTIMANALI (IL LAVORO SI SVOLGERA' PER I PRIMI 6 MESI IN PARTE IN STUDIO E IN PARTE IN SMART WORKING DAL PROPRIO DOMICILIO)

Rif. 166793 AZIENDA TURISTICA DI SAN QUIRICO – cerca N.1 IMPIEGATO/A NEL SETTORE TURISMO INCOMING CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA O LAUREA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE TURISMO INCOMING RICHIESTA CONOSCENZA DILINGUE STRANIERE (NECESSARIA LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO 31/12/2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 166792 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CANTINIERE/AIUTO CANTINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI CANTINA DURANTE LA VENDEMMIA MANSIONE: ADD. AI LAVORI IN CANTINA E IN VIGNARICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANAPAT.B ED AUTO offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 166783 AZIENDA VITIVINICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA E CONTABILE CON NECESSARIA ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME VERTICALE MANSIONE: SEGRETERIA, CONTABILITA', GESTIONE EMAIL E PRATICHE AMMINISTRATIVE, SUPPORTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE VENDITA PRODOTTI VITIVINICOLI REQUISITO NECESSARIO IL DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE RAGIONERIA) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONE DI CONTABILITA') PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE A SETTIMANA

Rif. 166779 AZIENDA VITIVINICOLA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.4 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1/2 SETTIMANE A SETTEMBRE)

Rif. 166777 AZIENDA LAVORAZIONE METALLI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. STOCCAGGIO/ATTACCAGGIO E MONTAGGIO PEZZI SU TELAIO E SATINATURA PEZZI RICHIESTA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 166490 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PANETTIERE IMPASTATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE La risorsa si occuperà di tutte le fasi di produzione di pane e prodotti da forno: dalla preparazione e lavorazione degli impasti fino alla cottura e allo smistamento del prodotto finito. Inoltre dovrà occuparsi della compilazione e stampa DDT dal pc per messa in consegna. RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO Necessaria conoscenza basica del computer (per compilazione e stampa ddt su programma di semplice utilizzo) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E NOTTURNODisponibilità al lavoro notturno e festiivo, prossimità al luogo di lavoro.

Rif. 166489 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 ADDETTO/A BAR- PIZZERIA-PASTICCERIA PER UN BAR DI NUOVA APERTURA Mansioni: preparazione e vendita di cibi e bevande,vendita di prodotti da forno,gestione delle attività connesse al buon funzionamento del punto vendita. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE CAPACITA' NELLA PREPARAZIONE COCKTAIL E BEVANDE CALDE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E PART TIME

Rif. 166488 PASTICCERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 PASTICCERE ADD. PRODUZIONE PASTICCERIA MODERNA Mansione: produzione semifreddi, mignon, pasticceria secca, torte e lievitati, in base alle diverse stagionalità e/o eventi, e realizzazioni specifiche su richiesta dei clienti. La risorsa verrà coinvolta in attività formative e di aggiornamento periodico per garantire standard qualitativi e per conoscere le novità del settore. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DEI LIEVITATI E TECNICHE DI LAVORAZIONE, CONOSCENZA IMPASTI, PASTICCERIA REGIONALE GRADITA ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DEL GELATO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E PART TIME

Rif. 166253 FAMIGLIA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E POSSESSO PAT.B MANSIONE; AIUTO AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE E FARE SPESANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 166252 AZIENDA NEL SETTORE EDILE DI ASCIANO – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO CON PREFERIBILE POSSESSO PAT.C MANSIONE: TRASPORTO E CONSEGNA AI CLIENTI, RITIRO MERCE ACQUISTATA, EMISSIONI DOCUMENTI DI VENDITA, GESTIONE CASSA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO PAT.C CQC BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL LUN AL SAB. MATTINA

Rif. 166244 CASA VITIVINICOLA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATA/O ADD. ALLA CONTABILITA' AZIENDALE NEL SETTORE VITIVINICOLO CON ESPERIENZA MANSIONE: CONTABILITA' ANALITICA, GESTIONE ENTRATE E CONTATTI CON LA DOGANA DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE(PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A .DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 16 ORE A SETTIMANA (DAL LUN. AL VEN IN GENERE LA MATTINA)

Rif. 166242 NORCINERIA DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 OPERAIO NORCINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE IN NORCINERIA MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 165610 COOP.VA DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO IN RESIDENZA PER ANZIANI MANSIONE: AIUTO NELLA PREPARAZIONE DI MENU' PER ANZIANI DELLA RESIDENZA PER ANZIANI PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 21 ORE SETTIMANALI (7 ORE A GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA)

Rif. 165458 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA DI CANTIERE EDILE MANSIONE: TENUTA RAPPORTI CON I CANTIERI, GESTIONE CORSI DI FORM.NE E CORSI SULLA SICUREZZA, GESTIONE SCADENZE VISITE MEDICHE DEGLI OPERAI, PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, GESTIONE EMAIL E POSTA E SEGRETERIA TELEFONICA, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif.165457 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA COME MURATORE E MACCHINISTA EDILE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.165456 AZIENDA EDILE DI ZONA SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA VARI CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E FIRENZE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

Rif.165455 ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA

Rif.165452 AZIENDA PRODOTTI TIPICI SENESI DI SIENA – cerca N.1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PATENTINO DEL MULETTO NECESSARIO POSSESSO PATENTINO DEL MULETTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: MAGAZZINO DI SIENA E DI SOVICILLE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER GESTIRE IL GESTIONALE DI MAGAZZIONE E PER ELABORARE LE BOLLE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 165267 AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA – cerca N.1 CALDAISTA IDRAUILICO CON ESPERIENZA MANSIONI: IDRAULICO, ADD. ALLA MANUTENZIONE E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA CON COMPETENZE ELETTRICHE E CAPACITA' NELLA MANUTENZIONE DI BRUCIATORI, CALDAIE E CENTRALI TERMICHE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CAPACITA' NELLA SALDATURA/TUBISTA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T. INDETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA) CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME

Rif. 164677 AZIENDA SETT. PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E SUPPORTO ALLE PRIME COLAZIONI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI

Rif. 164664 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO MANSIONE: VENDEMMIA IN VIGNA E SELEZIONE BANCO DI CERNITA IN CANTINA L'AZIENDA CERCA IL PERSONALE IN ANTICIPO PER LA CREAZIONE DELLA SQUADRA PER LA PROSSIMA VENDEMMIA CHE PROBABILMENTE SARA' ANTICIPATA GRADITA QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA) GRADITO POSSESSO VACCINAZIONE ANTITETANICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO DI AVVENTIZIO AGRICOLO) DELLA DURATA DI CIRCA 1 MESE ED ORARIO FULL TIME

Rif 163453 AZIENDA CONSULENZA INFORMATICA DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE INFORMATICO MAINFRAME PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INFORMATICA PREFERIBILI ESPERIENZE NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)

Rif.162631 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N. 1 CAMERIERE/A DI BAR E RESPONSABILE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif.162483 AZIENDA SETT. IDRAULICO DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ISTALLAZIONI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI MANSIONI: AD. ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRALICI IN CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE O NUOVE COSTRUZIONI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.DETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.162093 AZIENDA SETTORE MOBILI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADD. MONTAGGIO MOBILI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO SCARICO MOBILI E MONTAGGIO PRESSO CLIENTI (ARREDAMENTO DA CUCINA) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DEL MONTAGGIO PAT.B ED AUTO RICHIESTA FORZA FISICA E ABILITA' NEL MONTAGGIO LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA MONTERIGGIONI E SI LAVORA IN PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.162092 AZIENDA CONSEGNATARIO BIBITE DI SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca N.1 AUTISTA CONSEGNATARIO BIBITE/BEVANDE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B GRADITO POSSESSO PAT.C CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTOMUNITO PREFERIBILE POSSESSO PAT.C CQC LUOGO DI LAVORO: SI PARTE DA SAN QUIRICO E IL LAVORO SI SVOLGE IN PROVINCIA DI SIENA O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (5 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif.161965 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE - MASSIMA URGENZA RICHIESTA ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME ORARIO SPEZZATO PRANZO E CENA

Rif.161834 AZIENDA SETT. ELETTRODOMESTICI DI SIENA – cerca N.1 OPERARIO ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE MANSIONE: Attività di installazione, riparazione e manutenzione di tipo meccanico, elettromeccanico ed elettronico apparecchiature di cottura, di lavaggio, di refrigerazione e di aspirazione DIPLOMA SUPERIORE PER NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NEL SETTORE ELETTRICO O ELETTROMECCANICO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.161900 AZIENDA APPARECCHI ELETTRICI DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO METALMECCANICO INSTALLAZIONI INSEGNE LUMINOSE CON ESPERIENZA MANSIONE: ASSEMBLAGGIO METALLI E INSTALLAZIONI PER ESTERNI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' DI LAVORARE IN QUOTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE PER LE INSTALLAZIONI

Rif.161599 AZIENDA SETT. INFISSI DI AACIANO - cerca N.1 TIROCINANTE ADD. AL TAGLIO, ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO INFISSI IN ALLUMINIO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO NECESSARIO NON AVER MAI SVOLTO QUESTA MANSIONE PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif.161303 AZIENDA NEL TURISMO DI CHIUSDINO – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, GESTIONE CONTATTI CON I FORNITORI, CONTABILITA' DI BASE LAUREA NEL SETTORERICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONEBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CHIUSDINO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN STRUTTURA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA 5 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) ORARIO FULL TIME

Rif.161283 AZIENDA SETT. IMPIANTI IDRAULICI DI SIENA – N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRATICHE AMM.VE, CONTABILITA', BOLLE E FATTURE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B E AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI

Rif.160341 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. VENDITA DI MINERALI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSISTENZA VENDITA, CASSA, ASSORTIMENTO MERCE, CURA SPAZI ESPOSITIVI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif.159976 AZIENDA EDILE IN SIENA – cerca N.1 MURATORE EDILE CON ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 159517 AZIENDA VITINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE)

Rif. 156831 AZIENDA NEL TURISMO DI CASTELNUOVA B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15890 GASTRONOMIA DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE BANCONIERE E ADDETTO/A ALLA GASTONOMIA ESCLUSIVA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO A TURNI

Rif. 15875 AZIENDA SERVIZI CONTABILI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO E MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PICCOLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

OFFERTE DI LAVORO L. 68/99

Rif 167257 AZIENDA DI CONSULENZA DI SIENA – cerca N. Data entry Inserimento dati a supporto dell'ufficio amministrativo, ufficio risorse umane e ufficio acquisti Diploma di scuola superiore Conoscenza della lingua italiana Buone conoscenze informatiche (Windows, Office) Necessaria esperienza di base in mansioni d'ufficio Patente B e auto munito (la sede di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici) offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time 21 ore/sett - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8

Rif 166974 AZIENDA NEL SETTORE SICUREZZA DI SIENA – cerca N.1 guardia particolare giurata Diploma di scuola superiore Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) da Ottobre 2022 Orario full time Orario a turni, notturno - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8

Rif 166970 AZIENDA NEL SETTORE SICUREZZA DI SIENA – cerca N.1 Portiere privato Diploma di scuola superiore Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) da Settembre 2022 Orario part time 24 ore/sett Orario giornaliero, spezzato, notturno - Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99 art.8

Rif 166825 AZIENDA NEL COMMERCIO DI SIENA – cerca N.1 Aiuto commesso Rifornimento scaffali e cassa Contratto a tempo determinato (fino a Gennaio/Febbraio 2023) Diploma di scuola superiore Preferibile esperienza nel settore Preferibile patente B offre Contratto a tempo determinato (fino a Gennaio/Febbraio 2023) Orario part time 21 ore/sett Orario giornaliero co un giorno di riposo compensativo (su 7 gg) Iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della Legge 68/99 art.18

Rif 166769 AZIENDA NEL COMMERCIO DI SIENA – cerca N.1 Aiuto commesso Cassa e rifornimento scaffali Diploma di scuola superiore Preferibile esperienza nel settore Preferibile auto munito Diploma di scuola superiore Preferibile esperienza nel settore Preferibile auto munitoOFFRE Contratto a tempo determinato fino a Gennaio/Febbraio 2023 Orario part time 21 ore/sett Orario giornaliero, 7 gg con riposo compensativo - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 166960 AZIENDA DI MANUTENZIONE PAESAGGIO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Impiegato ufficio tecnico gestionale Gestione operativa e tecnica del cantiere, programmazione attività di cantiere Diploma di geometra e/o perito agrario e/o laurea in scienzeforestali-ambientali e/o agronomia Conoscenza della lingua italiana Ottime conoscenze di utilizzo di Excel e dei principali applicativi Office Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time Orario giornaliero Giorno di chiusura: Sab e Dom. - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 166974 AZIENDA SERVIZI VIGILANZA DI SIENA – CERCA N.1 guardia particolare giurata Diploma di scuola superiore Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min 6 mesi) da Ottobre 2022 Orario full time Orario a turni, notturno- NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99 ART 8

Rif 166970 AZIENDA SERVIZI VIGILANZA DI SIENA – CERCA N.1 Portiere privato Diploma di scuola superiore Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) da Settembre 2022Orario part time 24 ore/sett Orario giornaliero, spezzato, notturno - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 166769 SUPERMERCATO DI SIENA – CERCA N.1 Aiuto commesso Cassa e rifornimento scaffali Diploma di scuola superiore Preferibile esperienza nel settore Preferibile auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato fino a Gennaio/Febbraio 2023 Orario part time 21 ore/sett Orario giornaliero, 7 gg con riposo compensativo - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

Rif 166960 AZIENDA DI MANUTENZIONE DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 Impiegato ufficio tecnico gestionale Gestione operativa e tecnica del cantiere, programmazione attività di cantiere Diploma di geometra e/o perito agrario e/o laurea in scienzeforestali-ambientali e/o agronomia Conoscenza della lingua italiana Ottime conoscenze di utilizzo di Excel e dei principali applicativi Office Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time Orario giornaliero Giorno di chiusura: Sab e Dom. - NECESSARIA ISCRIZIONE L.68/99

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Rif.165455 ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA Contttare 328/1448760

Rif 166794 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE PER ASSISTENZA AD ANZIANO SOSTITUZIONE FERIE DELLA PERSONA ASSUNTA DURATA CONTRATTO: MESE DI AGOSTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE) CON ORARIO FULL TIME TELEFONARE 3405988163

Rif 167061 ZIENDA SETTORE INFORMATICO DI SIENA – cerca N.1 un/una PROJECT MANAGER che possa supportare le attività di sviluppo e progettazione all'interno del team. Si occuperà della verifica che tutte le fasi del processo di delivery siano conformi ai tempi/modi concordati con il cliente. In particolare, si occuperà della definizione del budget, di stima tempi e costi e conseguente schedulazione; dell'assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task e della gestione dei rapporti con gli stakeholders. Laurea triennale/magistrale in Economia e Management o simili, Preferibile un'esperienza pregressa; Buona conoscenza della lingua inglese; Predisposizione al lavoro in team offre Contratto a T.Indeterminato con orario full time CONTATTARE 3926340578 alessandro@datatellers.info 3926340578

Rif 167060 AZIENDA SETTORE INFORMATICO DI SIENA – cerca N.1 un/una Software Engineer. Il candidato/a si occupa dei processi produttivi e delle metodologie di sviluppo finalizzate alla progettazione di architetture performanti, scalabili e mantenibili. E' responsabile della progettazione delle piattaforme web. Farà analisi e progettazione di nuove features e progetti e seguirà gli sviluppi prima di andare in produzione. Si occuperà del rilascio dei progetti e lavorerà con il Data Science Team. LAUREA IN INGEGNERIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CONTATTARE 3926340578 alessandro@datatellers.info 3926340578

Rif 166988 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE - ASSISTENTE ALLA PERSONA INFERMA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE TEL 3401442811

Rif. 166792 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CANTINIERE/AIUTO CANTINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI CANTINA DURANTE LA VENDEMMIA MANSIONE: ADD. AI LAVORI IN CANTINA E IN VIGNARICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANAPAT.B ED AUTO offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Telefonare 0577/747977

Rif 164067 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PIETANZE E IMPIATTAMENTO PRIMI/SECONDI/CONTORNI/DOLCI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: DOMENICA email ginoverza@gmail.com

Rif. 165613 OFFICINA MECCANICA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 MECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MECCANICO ADD. ALLE RISOLUZIONI MECCANICHE PREFERIBILE ESPERIENZA COME MECCANICO PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA DIAGNOSI DEI GUASTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON POSSIBILE PROROGA ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 14.30/18.30 Email pastesi@tin.it

Rif.165454 STRUTTURA TURISTICA DI MONTALCINO – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: FACCHINAGGIO, PICCOLE MANUTENZIONI E TRASPORTO BAGAGLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME email federica.burgia@sirussrl.it

Rif. 165262 DITTA DI PULIZIE DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTA/O0 ALLE PULIZIE DI UFFICI E SERVIZI IGIENICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONEMANSIONE: PULIZIE DEGLI UFFICI POSTALI CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA ZONA DI LAVORO: MONTALCINO E ZONE LIMITROFE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO O ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE A SETTIMANA email cinzia.digiacomo@luxservizi.ne

Rif. 167061 Azienda Datatellers di Siena – CERCA N.1 PROJECT MANAGER che possa supportare le attività di sviluppo e progettazione all'interno del team. Si occuperà della verifica che tutte le fasi del processo di delivery siano conformi ai tempi/modi concordati con il cliente. In particolare, si occuperà della definizione del budget, di stima tempi e costi e conseguente schedulazione; dell'assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task e della gestione dei rapporti con gli stakeholders. Laurea triennale/magistrale in Economia e Management o simili, Preferibile un'esperienza pregressa; Buona conoscenza della lingua inglese; Predisposizione al lavoro in team. Laurea triennale/magistrale in Economia e Management o simili, Preferibile un'esperienza pregressa; Buona conoscenza della lingua inglese; Predisposizione al lavoro in team OFFRE Contratto a T.Indeterminato con orario full time EMAL essandro Brianti 3926340578 alessandro@datatellers.info

Rif. 166988 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE - ASSISTENTE ALLA PERSONA INFERMA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONTATTARE TEL 3401442811

Rif. 166794 FAMIGLIA DI SIENA – CERCA N.1 BADANTE PER ASSISTENZA AD ANZIANO SOSTITUZIONE FERIE DELLA PERSONA ASSUNTA DURATA CONTRATTO: MESE DI AGOSTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE) CON ORARIO FULL TIME TELEFONARE 3405988163

Rif. 166760 Azienda Datatellers di Siena – CERCA N.1 Software Engineer. Il candidato/a si occupa dei processi produttivi e delle metodologie di sviluppo finalizzate alla progettazione di architetture performanti, scalabili e mantenibili. E' responsabile della progettazione delle piattaforme web. Farà analisi e progettazione di nuove features e progetti e seguirà gli sviluppi prima di andare in produzione. Si occuperà del rilascio dei progetti e lavorerà con il Data Science Team. LAUREA IN INGEGNERIARICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OFFRE CONTRATTO A T.INDETERMINATO EMAL essandro Brianti 3926340578 alessandro@datatellers.info

Rif. 166775 Azienda Nims spa societa' del Gruppo Lavazza di Siena cerca per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per nuovo lavoro di personal shopper caffe'. L'interessato/a deve essere una persona dinamica con attitudine a stare al pubblico e deve essere automunito patente B. Si offre corso di formazione gratuito possibilita' di carriera e incentivi .Lavoro flessibile su appuntamento Email uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 166774 BAR DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PANINI PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare GABRIELE PICA 328/5975432 dapoldosiena@gmail.com

Rif. 166772 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI SIENA – CERCA N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' CON ESPERIENZA LAVORATIVA DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Contattare SARA GIANNINI 057746180 presidente@pubblicaassistenzasiena.it

Rif. 165455 FAMIGLIA CON ANZIANO DI SIENA – cerca N.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, CUCINARE PER ANZIANO SOLO, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE NECESSARIA PAT.B NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B PER ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A VISITE DI CONTROLLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME DISPONIBILITA' A OFFRIRE ALLOGGIO E CONVIVENZA CONTATTARE TEL 3281448760

Rif. 15533 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE (7 CAMERE) CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: PULIZIE CAMERE, BAGNI E AMBIENTI COMUNI LUOGO DI LAVORO: ZONA SIENA SUD PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO P.TIME DI CIRC A 12/15 ORE SETTIMANALI ORARIO INIZIO LAVORO: MATTINA DALLE 10.30 IN POI Contattare 335/8020567

Rif. 166251 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 PORTIERE D'ALBERGO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 SETTIMANALIINVIARE EMAIL A amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 166250 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE EMAIL amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 166130 COOP.VA SOCIALE IN VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA – cerca n.1 EDUCATORE PROFESSIONALE Lavoro con giovani disabili legato ai progetti del "dopo di Noi" DIPLOMA DI EDUCATORE PROFESSIONALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE NELLA PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO Contattare cooperativasocailevalledelsole@gmail.com 3384061062

Rif. 166129 COOP.VA SOCIALE IN VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO PROFESSIONALE (OSA/OTA) lavoro part-time con ragazzi disabili, legato ai progetti del "Dopo di noi" DIPLOMA SPECIALE (OSS/OTA) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO Lavoro part-time con ragazzi disabili, legato ai progetti del "Dopo di noi" Contattare cooperativasocailevalledelsole@gmail.com 3384061062

Rif.165546 AZIENDA DI TRASPORTI DI SIENA/ CASTELNUOVOB.GA – cerca N.1 Accompagnatrici scuolabus INVIARE EMAIL mutinellielena@gmail.com

Rif. 165261 FAMIGLIA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 BADANTE A ORE OPPURE CONVIVENTE MANSIONE: AIUTO AD ANZIANA ALLETTATA, IGIENE A LETTO, PULIZIE DELLA CASA, CUCINARE E LAVARE, FARE SPESA E SOMMINISTRARE FARMACI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30/35 ORE SETTIMANALI ORARIO: 8.30/12.30 E 19.45/20.45 POSSIBILITA' DI ALLOGGIO CONTATTARE TEL 328/4835588 - EMAIL lindabogi467@gmail.com

162630 STRUTTURA TURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE INVIARE EMAIL A dir.turismo@castellomeleto.it

Rif. 165552 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE per assistenza a persona disabile con mansioni di igiene personale, aiuto nel sollevarsi, vestirsi e prepararsi per poter uscire fuori. Mansioni di compagnia e accompagnamento nelle attività all'aperto e di socializzazione. Non necessaria patente B perchè l'assistito si muove con il supporto dei servizi sociali. RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA e preferibile età tra i 40 e i 50 anni. PRESENZA DI STANZA PRIVATA AD USO ESCLUSIVO DELL'ASSISTENTE RICHIESTA FORZA FISICA PER AIUTARE L'ASSISTITO NEL SOLLEVARSI teL 338/1033655

165453 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.5 VENDEMMIATORI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICA I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI LUGLIO CONTATTARE YLENIA 327/73155235 0577/747977

Rif. 165241 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 BARELLIERE ADD. AI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI E ACCOMPAGNATORE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA RICHIESTA FORZA FISICA offre CONTRATTO A CHIAMATA (IMPEGNO DI CIRCA 3/4 ORE AL GIORNO) inviare cv posta@misericordiadisiena.it

Rif. 165239 AZIENA SETT. ASSICURAZIONI DI SIENA – cerca N.1 CONSULENTE ASSICURATIVO CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE o LAUREA PATENTE B AUTO PROPRIA TRATTASI DI COLLABORAZIONE SE INTERESSATI INVIARE CV A: anna.denisco@alleanza.it

Rif. 165236 DITTA DI PULIZIA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA CON ORARIO PART TIME ZONA DI LAVORO: SIENA RICHIESTA ESPERIENZA RICHIESTA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIMEDI CIRCA 6 ORE SETTIMANALI ZONA SIENA: MART E VEN 18/21 INVIARE CV A titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 164829 AZIENDA DI MONTALCINO – cerca N.1 TRATTORISTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO PATENTINO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PATENTINO PER TRATTORISTA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILI A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV PER EMAIL info@molinosantantimo.com e Tel. 0577/847026

Rif. 159459 AZIENDE LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - RELAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Per candidarsi contattare 0577 373255 commerciale@cometsiena.it

Rif. 158897 BAR DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O AL BANCONE BAR CON GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD ALLA GESTIONE DEL BANCONE CAFFETTERIA, COCKTAIL, PREPARAZIONE PANINI E PIZZETTE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE (A SUPPORTO DELLA ZONA TABACCHI NEL CASO DOVESSE FARE UNA RICARICA TELEFONICA) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE A SETTIMANA (IN GENERE IL TURNO E' DALLE 14 ALLE 18 PER 6 GIORNI A SETTIMANA) – POSSIBILIT A' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO RIPOSO: 1 GIORNO A SETTIMANA MA NON IL WEEKEND Contattare andredanger1712@gmail.com 3403655363

Rif. 164569 COOPERATIVA DI SERVIZI IN ZONA CHIUSDINO – cerca N.1 ANIMATORE CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI ZONA DI LAVORO: CICIANO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Contattare Mattia ai recapiti Cell 3936600398 info@aliothgroup.it

Rif. 160426 PASTICCERE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO PASTICCERE CON ESPERIENZA IN PASTICCERIA MANSIONE: CUOCERE PRODOTTI DI PASTICCERIA E COLLABORARE NELLA DISTRIBUZIONE NEI PUNTI VENDITA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI AIUTO PASTICCERE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25/30 ORE SETTIMANALI (SI LAVORA OGNI GIORNO 4/5 ORE) ORARIO DI LAVORO : DALLE 7 DEL MATTINO CIRCA NON SI RIPOSA MAI IL SAB E LA DOM Contattare 331/1415768

Rif. 164396 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca N. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E CAMERE DI AGRITURISMO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A MURLO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME Contattare 05519985151

161962 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI 30/35 SETTIMANALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (GIUGNO/SETTEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI 30/35 ORE SETTIMANALI Contattare 0577/849384

Rif.164098 AZIENDA PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADD, ALLE PULIZIE P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIA IN CENTRO DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME (5 ORE A SETTIMANA) ORARIO DI LAVORO: LUN-MAR-MER-VEN-SAB 08:30/09:30 TOT. 5 ORE SETTIMANALI il contratto prevede 13° e 14° mensilità Contattare Alessandro Risaliti 340/5806583 alex.r@trestelleservizi.it

Rif.164096 AZIENDA DI SERVIZI IN PROVINCIA DI SIENA – cerca N.1 INTERVISTATORE QUALITATIVO INTERVISTATORE FACE TO FACE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.A E B ED AUTOMUNITO LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA PREGRESSA PREFERIBILE SU INDAGINI ISTAT offre CONTRATTO A CHIAMATA (INTERMITTENTE) CON ORARIO PART TIME E FULL TIME Contattare SILVIA FONTANI 3482380192 s.fontani@csaresearch.it

Rif.162484 BAR DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A POOL BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO BAR IN PISCINA, PULIZIE E RIASSETTO DELLA ZONA PISCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE DURATA CONTRATTO: 4 MESI offre ORARIO PART TIME DI CIRCA 15/20 ORE ALLA SETTIMA (SI LAVORA 6 GIORNI A SETTIMANA - DA LUN ALLA DOM) Contattare direzione@capannasuites.com

Rif.162630 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANITI – cerca N.1 MANUTENTORE D'ALBERGO E GIARDINIERE TUTTOFARE CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE D'ALBERGO E GESTIONE DEL VERDE E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/22) PROROGABILE Contattare dir.turismo @castellomeleto.it

