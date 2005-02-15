Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 9 ottobre 2021
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OFFERTE DI LAVORO ENTI PUBBLICI L. 68/99
SI-14514 COB – SOCIETà DELLA SALUTE SENESE - N. 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B A TEMPO INDETERMINATO. SEDE DI LAVORO: SIENA. SCADENZA: 19/10/2021. RICHIESTA NUMERICA N. 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B RISERVATO AI DISABILI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 L.68/99 DEL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO AREA SENESE ENTRO IL 22/09/2021. ESCLUSI I DISABILI PSICHICI COME PREVISTO DALL'ART 9 COMMA 4 DELLA L.68/99. I candidati interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare le proprie candidature o far pervenire la domanda di adesione compilando il modello allegato all'avviso, secondo le modalità di trasmissione ivi previste. Per questa offerta non è consentita la prenotazione direttamente dal portale Toscana Lavoro.
SI-14453 COB – ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO - n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO. SEDE DI LAVORO: MONTEPULCIANO. SCADENZA: 13/10/2021. Possono candidarsi i disabili iscritti negli elenchi del Servizio Collocamento Mirato Area Senese entro e non oltre il 16/09/2021 con esclusione dei disabili psichici come previsto dall'art. 9 comma 4 della l.68/99. I candidati interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare le proprie candidature o far pervenire la domanda di adesione compilando il modello allegato all'avviso, secondo le modalità di trasmissione ivi previste. Per questa offerta non è consentita la prenotazione direttamente dal portale Toscana Lavoro.
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
Candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell'annuncio.
Rif. 14550 – STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE (APPARTAMENTI E STRUTTURA RICETTIVA) CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A CHIAMATA STAGIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/15 ORE A SETTIMANA
Rif. 14549 – AZIENDA METALMECCANICA DI SIENA cerca TIROCINANTE SETTORE AMMINISTRATIVO E INSERIMENTO/GESTIONE DATA BASE AZIENDALE. MANSIONE: PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEI MEZZI AZIENDALI, INSERIMENTO DATI, PROGRAMMAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ETA' RICHIESTA 18/30 ANNI DIPLOMA O LAUREA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE
Rif. 14546 - AREA DI SERVIZIO DI SIENA cerca GOMMISTA CON ESPERIENZE NELLA MANSIONE. MANSIONE: CAMBIO GOMME, CONVERGENZA E OFFICINA LEGGERA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, GRADITE CONOSCENZE IN MECCANICA AUTOMOBILISTICA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL SAB MATTINA)
Rif. 14545 – AREA DI SERVIZIO DI SIENA cerca APPRENDISTA BARISTA O BARISTA CON QUALCHE ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE BANCONE CAFFETTERIA, PREPARAZIONE PIATTI FREDDI E SEMPLICI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT. B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. ORARIO APERTURA DEL BAR: DAL LUN AL SAB, 7.00/21.00. RIPOSO: DOMENICA
Rif. 14544 – AREA DI SERVIZIO DI MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA O BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AL BANCONE CAFFETTERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 29 ANNI, GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME TIME A TURNAZIONE (24/36 ORE A SETTIMANA)
Rif. 14537 – AZIENDA DI PRODUZIONE INFISSI di MONTERIGGIONI cerca OPERATORE PER PANTOGRAFO ELETTRONICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: VARIE LAVORAZIONI DA SVOLGERE AL PANTOGRAFO ELETRONICO PER LA PRODUZIONE DI INFISSI. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE ELETTRICO/ELETTRONICO, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DEL PANTOGRAFO ELETTRONICO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14533 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca RESPONSABILE ADD. ALLA MANUTENZIONE APPARTAMENTI E PISCINE E PICCOLE RIPARAZIONI CON ESPERIENZA NECESSARIA NELLA MANUTENZIONE E NECESSARIE COMPETENZE ELETTRICHE E IDRAULICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: PODERI DI SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO
Rif. 14532 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN E CHECK OUT, CONTROLLO ACCESSI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/NOVEMBRE) PROROGABILE E TRASFORMABILE A T.INDETRMINATO, ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI (IL LAVORO SI SVOLGE SU 3 GIORNI A SETTIMANA)
Rif. 14531 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO
Rif. 14530 – AZIENDA DI SIENA cerca AUTISTA DI CARROATREZZI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO, NECESSARIO POSSESSO PAT C E E CQC, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTOMUNITO, RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNI. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNA)
Rif. 14529 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. PREFERIBILE CORSO BASE SICUREZZA IN EDILIZIA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROROGABILE) ORARIO FULL TIME
Rif. 14496 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA. MANSIONE: CHECK IN/OUT E PAGAMENTI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, DIPLOMA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA/INGLESE E PREFERIBILE ALTRA LINGUA STRANIERA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 14495 – STRUTTURA RICETTIVA DI SOVICILLE cerca CAMERIERE/A AI PIANI - HOUSEKEEPING CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE 2021) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
Rif. 14494 – FORNO DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca PASTICCERE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: PRODUZIONE PRODOTTI DI PASTICCERIA DA FORNO, PRODOTTI TIPICI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTA AUTONOMIA NEL RUOLO, POSSESSO PAT. B ED AUTO PROPRIA, RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME (RIPOSO: DOMENICA). ORARIO: DALLE 6.00 ALLE 12.40
Rif. 14475 – AZIENDA AGRICOLA DI MONTALCINO cerca CANTINIERE/TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: CANTINIERE E TRATTORISTA CON PATENTINO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, RICHIESTO POSSESSO PATENTINO PER LA GUIDA DI MEZZI AGRICOLI-TRATTORISTI, RICHIESTO PATENTINO TRATTAMENTO FITOSANITARIO, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14473 – FAMIGLIA DI SOVICILLE cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANO NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, RICHIESTA FORZA FISICA PER AIUTARE L'ANZIANO AD ALZARSI, PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE E CUCINARE, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14469 – RISTORANTE-PIZZERIA DI SOVICILLE cerca BARISTA CON ESPERIENZE. MANSIONE: ADD. BANCONE BAR CAFFETTERIA E SERVIZIO AI TAVOLI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP, NECESSARIA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON PROSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE A SETTIMANA (4 ORE AL GIORNO PER 6 GIORNI A SETTIMANA). NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND E NEI FESTIVI. ORARIO DI APERTURA DEL BAR/PIZZERIA/RISTORANTE: DAL LUN ALLA DOM 7.30/24.00
Rif. 14466 – IMPRESA EDILE DI MONTERIGGIONI cerca AUTISTA CONSEGNATARIO CON PAT.C CQC E PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: CARICAMENTO MERCI SUI MEZZI E CONSEGNA MERCE. PREFERIBILE ABILITA' NELL'UTILIZZO DI MULETTO E TRANSPALLAT, DISPONIBILE A TRASFERTE. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME
Rif. 14455 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI AMBIENTI CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA. CONTRATTO A T.DETERMINATO FINO AD OTTOBRE 2021 CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA
Rif. 14442 – AZIENDA TERMOIDRAULICA DI SIENA cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO/CALDAISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO NELLA RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CASERMA IN ZONA
Rif. 14437 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO E COMPAGNIA AD ANZIANO AUTOSUFFICIENTE, LAVARE, STIRARE, CUCINARE E PULIZIE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, CONOSCENZA DELLA CUCINA ITALIANA. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. NELLE PRIME SETTIMANE IL LAVORO NON SARA' CONVIVENTE PER ENTRARE IN SINTONIA CON ANZIANO CHE NON HA MAI AVUTO IN CASA BADANTI
Rif. 14435 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI INTERNI E SPAZI COMUNI DI UN CENTRO COMMERCIALE. PREFERIBILE 20/50 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI LAVAPAVIMENTI, RICHIESTA PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PROROGABILE ORARIO PART TIME DI CIRCA 10/12 ORE SETTIMANALI
Rif. 14434 – AZIENDA SETT. GRAFICO DI MONTERIGGIONI cerca STAMPATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ADD. ALLA STAMPA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VINO E OLIO. DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, GRADITE CONOSCENZE LINGUISTICHE ELEMENTARI E GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO GIORNALIERO A TEMPO PIENO. ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/13.00 E 14.00/17.30
Rif. 14433 – IMPRESA EDILE DI SIENA cerca MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14432 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI MONTERONI D’ARBIA cerca OPERAIO IDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMOSANITARI IN EDILIZIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM
Rif. 14430 – RISTORANTE DI MONTERONI D’ARBIA cerca CUOCO/AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTO, POSSESSO ATTESTATO HACCP. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO
Rif. 14429 – IMPRESA EDILE DI MONTERONI D’ARBIA cerca MURATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: MURATORE EDILE E ADD. ISTALLAZIONI GRONDE, MANUTENZIONE FACCIATE. NECESSARIA ESPERIENZA DI LAVORO, GRADITE ESPERIENZE SU PIATTAFORME AREE E CESTELLI, PREFERIBILE ABILITA' A LAVORARE IN ALTEZZA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO (3 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14428 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca OPERAIO AGRICOLO/GIARDINIERE CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: TAGLIO ERBA, GIARDINIERE, POTATURA, TAGLIO SIEPI, UTILIZZO DI MACCHINARI TECNICI, PULIZIE INTERNE E ESTERNE DEI CONDOMINI. PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI TRATTORI O PICCOLI ESCAVATORI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI RINNOVABILI) CON ORARIO FULL TIME, ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 8.00/17.00
Rif. 14425 – AZIENDA COMMERCIALE DI MONTERIGGIONI cerca MAGAZZINIERE ADD. GESTIONE MERCI E LOGISTICA CON ESPERIENZA. MANSIONE: MAGAZZINIERE PER PREPARAZIONE FISICA DEGLI ORDINI, GESTIONE CONSEGNATARI MERCI (RITIRO E CONSEGNE PRODOTTI VITIVINICOLI) IN PROVINCIA DI SIENA O IN REGIONE TOSCANA. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESEPRIENZA COME MAGAZZINIERE (CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL MULETTO E TRASPALLET), OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. 8.30/12.30 E 14.30/18.30. RICHIESTA FLESSIBILITA' E DISPONIBILITA' ORARIA. RIPOSO:SAB E DOM.
Rif. 14423 – NEGOZIO DI SIENA cerca COMMESSO/A ADD. VENDITA NEL REPARTO ILLUMINAZIONI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA VENDITA DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.
Rif. 14404 – AZIENDA DI SERVIZI cerca ADD. ALLA SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO, INTRATTENIMENTO E ASSISTENZA ALUNNI NELLE FASI DI SALITA/DISCESA DAL MEZZO, CASA/SCUOLA CON PARTENZA DAL MAGAZZINO SCUOLABUS DI SOVICILLE. NECESSARIA ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO IN ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS (PRE/POST SCUOLA) O CENTRI ESTIVI, MENSE, ATTIVITA' SCOLASTICHE, POSSESSO PATB ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE IL MAGAZZINO DI SOVICILLE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 22/33 ORE SETTIMANALI DAL LUN AL VEN. FASCE ORARIE DI LAVORO: I 6.50/9.45 II 12.15/13.25 III 14.15/17.25
Rif. 14402 – FAMIGLIA DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA (LA CONVIVENZA E' IN UN APPARTAMENTO DIVERSO DA DOVE VIVE LA FAMIGLIA DI 4 PERSONE). MANSIONE: PULIZIE DI UNA GRANDE CASA, LAVARE E STIRARE E TALVOLTA CUCINARE, OCCUPARSI DI DUE CANI DI FAMIGLIA, PULIZIE DELLA ZONA ESTERNA DELLA CASA. NECESSARIO INSERIRE NEL CV LE REFERENZE. ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. NECESSARIO INVIARE CV CON REFERENZE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: DAL LUN ALLA DOM 8.30/12 E 15.30/20. NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND. LA CASA DOVE VIVE LA COLLABORATRICE DOMESTICA PUO' OSPITARE ANCHE IL COMPAGNO
Rif. 14401 – AUTOLAVAGGIO DI SIENA cerca ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO. MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI. ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, NECESSARIA FORZA FISICA, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13
Rif. 14400 – STUDIO PROFESSIONALE DI SIENA cerca APPRENDISTA O ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' ORDINARIA/SEMPLIFICATA CON ESPERIENZA IN STUDI COMMERCIALI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI. MANSIONI: PRIMA NOTA CONTABILE, DICHIARAZIONE CONTABILE, CONTABILITA' IN STUDI COMMERCIALI E PROCEDURE TELEMATICHE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI, DIPLOMA DI RAGIONERIA, LAUREA IN ECONOMIA O NEL SETTORE (SE IN ETA' 18/29 ANNI). NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO SE CON PIU' DI 30 ANNI. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E PROGRAMMI DI CONTABILITA' (BPOINT, WKI O TEAM SYSTEM). CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN 9.00/13.00 E 14.30/18.30). SE 18/29 ANNI E LAUREATI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Rif. 14397 – STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA. RICHESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (fino al 30/11/21) CON ORARIO FULL TIME. POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN AZIENDA
Rif. 14390 – AZIENDA DI SERVIZI RECAPITI DI SIENA cerca OPERAIO CON LA MANSIONE DI CORRIERE DRIVER CON PATENTE. B MANSIONI: RECAPITO POSTA E PACCHI SU SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI CIRCA) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14374 – AZIENDA DI TELEFONIA DI SIENA cerca COMMESSO ADD. VENDITA DI PRODOTTI DI TELEFONIA E CON COMPETENZE NELLA RIPARAZIONE SMARTPHONE. PREFERIBILI ESPERIENZE NELLE VENDITE DI PRODOTTI TECNICI/TELEFONICI. RICHIESTA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, RICHIESTE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE), RICHIESTA BUONA MANUALITA' NELLA GESTIONE/RIPARAZIONE DI TELEFONIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. E' PREVISTA UNA FORMAZIONE DI UN MESE IN ZONA RAVENNA (I COSTI SONO A CARICO DELL'AZIENDA)
Rif. 14372 – AZIENDA DI LAPIDEI DI RAPOLANO TERME cerca MECCANICO/MANUTENTORE DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI LAPIDEI E DI CANTIERE. RICHIESTA ESPERIENZA COME MECCANICO, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE MACCHINE DI LAVORAZIONE E DI CANTIERE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. L'AZIENDA AFFIANCHERA' IL NUOVO ASSUNTO AL MECCANICO CHE SI OCCUPA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLE PICCOLE RIPARAZIONI DI CANTIERE.
Rif. 14370 – IMPRESA DI COSTRUZIONI DI SIENA cerca MURATORE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: ADD. ALLE COSTRUZUZIONI CIVILI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA, PAT.B ED AUTO. CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA. CONTRATTO A T.INDETERMINTATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14367 – RISTORANTE DI MONTALCINO cerca APPRENDISTA O CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)
Rif. 14366 – AZIENDA DI TRASPORTI DI CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA CONSEGNATARIO/CARICO E SCARICO PER TRASPORTO BIANCHERIA DI LAVANDERIA E CARICO E SCARICO. NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14355 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADDETTO SOSTITUZIONE CONTATORI (SOSTITUZIONE CONTATORI DEL GAS). ZONA DI LAVORO: SIENA E COMUNI LIMITROFI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI, CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (PER INTERA DURATA APPALTO) CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14354 – FALEGNAMERIA DI SIENA cerca FALEGNAME VERNICIATORE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AI LAVORI DI FALEGNAMERIA E ADD. ALLA VERNICIATURA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14333 - BAR DI SIENA cerca BARMAN CON ESPERIENZA IN COCKTAILS E APERITIVI/APERICENE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIO POSSESSO QUALIFICA DI BARMAN, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO: SIENA CENTRO), CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO). ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA (SERALE/NOTTURNO). ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)
Rif. 14332 – BAR DI SIENA cerca CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, PREFERIBILE ATTESTATO HACCP ,BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)
Rif. 14331 – BAR DI SIENA cerca AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PRANZO E CENA (PRANZO VELOCE E CENA CON TAGLIERI, IMPIATTAMENTI, PANZANELLA E PAPPA E CIBI TOSCANI) - 30/40 POSTI. RICHIESTA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO, POSSESSO ATTESTATO HACCP, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETEMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME A TURNAZIONE DAL LUN ALLA DOMENICA. ORARIO DI APERTURA DEL BAR: DAL LUN ALLA DOM 7.00/03.00 (DI NOTTE)
Rif. 14329 – FAMIGLIA DI SIENA cerca COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA. MANSIONI PER LUI: LAVORI GENERICI IN VIGNA E OLIVETA, TAGLIO ERBA E SIEPI E VARI LAVORI GENERICI IN CAMPAGNA, ACCUDIMENTO DEI CANI DI CASA, VIGILANZA DELLA CASA, PULIZIE PISCINA. MANSIONI PER LEI: CUCINARE PER LA COPPIA, LAVARE E STIRARE, PULIZIE. LA COPPIA DI CASIERI VIVRA' IN UNA CASA DI 70/80 MQ E QUINDI E' IDONEA AD OSPITARE SOLO UNA COPPIA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI CASIERI. INSERIRE NEL CV LE REFERENZE (LA FAMIGLIA VUOLE CONOSCERE LE REFERENZE DEI CANDIDATI). NECESSARIO POSSESSO DI PAT.B. LUOGO DI LAVORO: 5 KM DA SIENA. NEL PARCO DELLA VILLA CI SONO DUE CANI. NECESSARIO INVIARE IL CURRICULUM DI ENTRAMBI I DUE CANDIDATI (nel caso ci fossero problemi inviare i due cv all'email ci.siena.imprese@arti.toscana.it citando il codice di riferimento SI 14329). CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME - ALLOGGIO
Rif. 14309 – STRUTTURA RICETTIVA DI BUONCONVENTO cerca CUOCO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (OTTOBRE/DICEMBRE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 14304 – STUDIO PROFESSIONALE DI MONTALCINO cerca GEOMETRA O PERITO EDILE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: DISEGNO CAD, PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI, PRATICHE DI CANTIERE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE (PERITO EDILE, GEOMETRA), PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCELL, CAD). CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA CONCORDARE) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE. SE ISCRITTO ALL'ALBO E IN POSSESSO DI PARTITA IVA - COLLABORAZIONE CON LO STUDIO
Rif. 14246 – STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO/A AL FRONT OFFICE, RICEVIMENTO CLIENTI NEL SERVIZIO TURISTICO DELL'AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI CON ESPERIENZA. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (CONTRATTO AGRICOLO)
Rif. 14117 – FALEGNAMERIA di MONTERONI D’ARBIA cerca FALEGNAME CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA PRODUZIONE INFISSI E ALTRO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM
Rif. 14058 - STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca ADD. VENDITA DIRETTA - VISITE – DEGUSTAZIONI. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 30/11/21) CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI ALLOGGIO IN AZIENDA
Rif. 13816 - AZIENDA COMMERCIALE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE CON LE SEGUENTI MANSIONI: GESTIRE LA MERCE IN MAGAZZINO E CONSEGNE MERCE E RITIRI MERCE DA FORNITORI. BUON UTILIZZO DEL PC PER INSERIMENTO ARTICOLI DI MAGAZZINO ED EMISSIONE DOCUMENTI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, GRADITA MINIMA ESPERIENZA PREGRESSA COME MAGAZZINIERE E GRADITA CAPACITÀ DI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI, PAT.B ED AUTO, RICHIESTA FORZA FISICA. LUOGO DI LAVORO: ARBIA E CASETTA (UFFICIO E MAGAZZINO). CONTRATTO DI APPENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. GIORNI DI LAVORO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SPEZZATO + SABATO A TURNAZIONE
Rif. 13773 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SIENA cerca IDRAULICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA. MANSIONI: IDRAULICO E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATA. SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE CON PIU' DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO, ORARIO DI LAVORO FULL TIME
Rif. 13747 – AZIENDA DI TRASPORTI cerca AUTISTA PAT.C - CON PREFERIBILE ESPERIENZA E MOLTO GRADITO CQC. MANSIONE: CONDUCENTE MEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI IN AZIENDE TOSCANE E FUORI REGIONE. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA SUD O ZONA CHIUSI, NECESSARIO POSSESSO PAT.C, MOLTO GRADITO ANCHE CQC MA NON INDISPENSABILE, DISPONIBILITA' A TRASFERTE FUORI REGIONE (DAL LUN AL VEN), PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
Rif. 13722 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADDETTI ALLA SICUREZZA E PORTIERATO/VIGILANZA D'AZIENDA (NON ARMATA). GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. CONTRATTO A CHIAMATA (ORARIO SPEZZATO O A TURNAZIONE)
Rif. 13710 – AZIENDA ALIMENTARE DI ASCIANO cerca APPRENDISTA ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. MANSIONE: LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO, GESTIONE DELLE CELLE DI STAGIONATURE, PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONE DEI FORMAGGI, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
L. 68/99 CATEGORIE PROTETTE
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE
Rif. 14536 COB – PASTICCERIA DI SIENA cerca AUTISTA NOTTURNO. MANSIONE: AUTISTA PER LA DISTRIBUZIONE NOTTURNA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI ( DISABILI) AI SENSI DELLA L.68/99 ART.1. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) DAL 01/10/2021 ORARIO FULL TIME, NOTTURNO, A TURNI.
Rif. 14520 COB - AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI CON GESTIONE CENTRALINO E SERVIZIO DI RICEVIMENTO. TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIVELLO B2, PATENTE B. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI ( DISABILI) DELLA L.68/99. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO PART TIME, 21 ORE SETTIMANALI ORARIO GIORNALIERO
ARTI - Agenzia Regionale per l’Impiego
Centro per l’Impiego Area Senese - Siena
Via Fiorentina 91 - Siena
tel. 055 199 85 151 - 055 199 85 388 - fax 055 199 85486
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Elenco stagionale agricoltura
Sono pubblicate su Toscanalavoro, le offerte dell’elenco stagionale agricoltura, su base provinciale, per il settore agricolo a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Trattasi di raccolta di adesione per tipologie di possibili future offerte di lavoro come bracciante agricolo, trattorista, vendemmiatore e cantiniere qualificato.
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Rif. 14539 - AGRITURISMO DI SIENA cerca HOSPITALITY MANAGER CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE HOSPITALITY DELL'AZIENDA AGRITURISTICA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, COORDINAMENTO/SUPERVISIONE HOUSEKEEPING, COORDINAMENTO COMUNICAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, ANALISI STATISTICHE. DIPLOMA/LAUREA NEL SETTORE TURISTICO, PAT.B ED AUTO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, GESTIONALI DI CONTABILITA', SW PER STATISTICHE AZIENDALI), BUONE CONOSCENZE LINGUISTICHE (ITALIANA, INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO E/O FRANCESE). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com
Rif. 14534 – COOPERATIVA DI SIENA / CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA CON PATENTE D CQC TRASPORTO PERSONE. LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. Telefono: 347/4236538 Email: mutinellielena@gmail.com
Rif. 14393 – OFFICINA DI ASCIANO cerca OPERAIO ADD. AL CAMBIO GOMME, TAGLIANDI AUTO, LAVORO DI OFFICINA PIU' COMPLESSO. NECESSARIO ESPERIENZA NELLA MANSIONE (IN OFFICINE DI AUTORIPARAZIONI). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: SAB E DOM. Email: info@uazitaly.it
Rif. 14528 – AGRITURISMO DI SIENA cerca CAMERIERE/A AI PIANI E AIUTO NELLE COLAZIONI CON ESPERIENZA. MANSIONI: PULIZIE CAMERE, BAGNI, ZONE COMUNE, PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE. ORARIO PART TIME: 20/30 ORE SETTIMANALI (I TURNO 6.30/13.00; 10/13.30; 8.00/13.00). Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com
Rif. 14527 – AGRITURISMO DI SIENA cerca LAVAPIATTI CON ESPERIENZA. MANSIONE: LAVAPIATTI COLAZIONE, PRANZO E CENA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com
Rif. 14524 – AGRITURISMO DI SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CAPO SALA CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO E AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONI: SERVIZIO TAVOLO, COMANDE. RUNNER, STOCCAGGIO BEVANDE, RIEPILOGO DI FINE SERVIZIO. DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO, ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com
Rif. 14523 – AGRITURISMO DI SIENA cerca CONTABILE CON ESPERIENZA. NECESSARIO POSSESSO DIPLOMA IN RAGIONERIA O CONTABILITA', NECESSARIA ESPERIENZA IN CONTABILITA' AZIENDALE E PREFERIBILE IN CONTABILITA' PER AZIENDE AGRICOLE E TURISTICHE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) E DI GESTIONALI DI CONTABILITA', FATTURAZIONE CLOUD E REGISTRO TELEMATICO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO ( 6 MESI) PROROGABILE O TRASFORMABILE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI. Telefono: 333/7783844 Email: mania@latorrealletolfe.com
Rif. 14506 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI CASTELLINA IN CHIANTI cerca APPRENDISTA O OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. MANSIONE: ISTALLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, E A GAS, INSTALLAZIONE CALDAIE E IMPIANTI SOLARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (SETTORE TERMOIDRAULICO), PAT.B - DISPONIBILITA' DI UTILIZZO MEZZI AZIENDALI. LUOGO DI LAVORO: VARIE VILLE LUSSO IN PROVINCIA DI SIENA. SE 18/30 ANNI CONTRATTO DI APPRENDISTATO. SE CON PIU' DI 30 ANNI E ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 335/1255025 Email: milanesisrl@gmail.com
Rif. 14297 – FAMIGLIA DI MONTERONI D’ARBIA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: PULIZIA DELLA CASA, SUPPORTO AD UN ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, LAVARE E STIRARE E AIUTO IN CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 60 ANNI, NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, RICHIESTE LE REFERENZE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B NECESSARIA (POSSIBILITA' DI UTILIZZO MEZZO DI FAMIGLIA). CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 339/3516688
Rif. 14487 – RISTORANTE DI SIENA cerca AIUTO CUOCO/A o CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: SUPPORTARE IL CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI TOSCANI (CARNE E PESCE), PREPARAZIONE DI PIATTI A BASE DI PESCE E CUCINA TOSCANA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, POSSESSO ATTESTATO HACCP IN CORSO DI VALIDITA', PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). RIPOSO: MARTEDI'. Telefono: 371/1921201 Email: info@ristorantemontalbuccio.it
Rif. 14486 – RICEVITORIA DI SIENA cerca ADDETTA/O ALLA VENDITA DI BIGLIETTI SCOMMESSE, SVUOTAMENTO MACCHINE SLOT, COMPILAZIONI MODULI ANTIRICICLAGGIO. DIPLOMA SUPERIORE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI IL LAVORO SI SVOLGE DAL LUN ALLA DOMENICA. Telefono: 3337484117 Email: cascina1987@gmail.com
Rif. 14484 – AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA cerca ADD. PULIZIA E MANUTENZIONE DI UN NEGOZIO IN CENTRO A SIENA. CONTRATTO DI LAVORO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 5 ORE A SETTIMANA ORARIO DI LAVORO: lunedì-martedì-giovedì-venerdì-sabato orario 08:30/09:30. Email: alex.r@trestelleservizi.it
Rif. 14468 – AZIENDA METALMECCANICA DI MONTERIGGIONI cerca OPERAIO PIEGATORE LAMIERE CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLE MACCHINE PIEGATRICI SETTORE METALMECCANICO, BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, PAT.B ED AUTO, NECESSARIO POSSESSO GREEN PASS. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN). Telefono: 3313352827
Rif. 14472 – AZIENDA AGRICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI cerca OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLE VARIE LAVORAZIONI IN VIGNA E CANTINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME. RIPOSO: DOMENICA. Telefono: 0577/747977 Cell: 327/7315535 (anche Whatsapp)
Rif. 14456 – AZIENDA DI SERVIZI RECAPITI cerca AUTISTA CONSEGNATARIO BRT CON POSSESSO PAT C CQC E CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC, RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE LUOGO DI LAVORO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (4 MESI TRASFORMABILE ) CON ORARIO FULL TIME. Telefono: 338/4435844 Email: parcelexpress2000@libero.it
Rif. 14301 – AZIENDA ALIMENTARE DI MURLO cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNE, PRODUZIONE SALUMI E GESTIONE MERCE IN MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI, PAT.B ED AUTO, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. RIPOSO: SAB E DOM. Telefono: 389044010 Email: info@salumificioricci.it
Rif. 14254 – MACELLERIA DI MURLO cerca TIROCINANTE BANCONIERE. MANSIONE: BANCONIERE ALIMENTARE IN MACELLERIA E ADD. LAVORAZIONE CARNI. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI, DIPLOMA SUPERIORE, PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI. Telefono: 3471155599 Email: amministrazione@ricci-shop.it
Rif. 14449 – AZIENDA COMMERCIO COSMETICI cerca AGENTE ADD. ALLA VENDITA E CURA DEL CLIENTE IN ZONE ASSEGNATE. PREFERIBILE ESPERIENZE COME AGENTE DI VENDITA. MANSIONE: PRESENTAZIONE D PROMOZIONE PRODOTTI E CONDURRE TRATTATIVE COMMERCIALI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO DI AGENTE DI COMMERCIO. Email: commerciale@myproshop.it
Rif. 14446 – COOPERATIVA DI SOVICILLE cerca ADDETTO AL CONTROLLO PRESCUOLA E POST SCUOLA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E SAN ROCCO A PILLI. CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO PART TIME DI LAVORO: dalle ore 7,15 alle ore 8,45 e dalle ore 16,15 alle ore 17,4. Telefono: 0558323483 Email: selezione@orologionetwork.it
Rif. 14438 – AZIENDA FORNITURA ACQUA cerca TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI DEPURAZIONE DELLE ACQUE. MANSIONE: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI PRODOTTI/MACCHINARI PRESSO I CLIENTI NEL TERRITORIO SENESE E GROSSETANO. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, NECESSARIE COMPETENZE IDRAULICHE, ELETTRONICHE, ELETTROTECNICHE, PREFERIBILE IL DOMICILIO NEL SENESE O NEL GROSSETANO, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A CHIAMATA/COLLABORAZIONE. RICHIESTA DISPONIBILITA' ORARIA DAL LUN AL SAB. Telefono: 055/7135385 int 219 Email: ufficiopersonale@fontenova.org
Rif. 14289 – SALA GIOCHI DI MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/OPERATORE DI BAR CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO BAR E AL TAVOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO E A TURNAZIONE. Email: bingoboingsrl@gmail.com
Rif. 14411 – BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA cerca BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI, RICHIESTA ESPERIENZA COME BARISTA E SERVIZIO AI TAVOLI, ATTESTATO HACCP, CONOSCENZA BASE DI INGLESE E FRANCESE, PAT. B E AUTO. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SPEZZATO. Email: marcellobonifaciodante@gmail.com
Rif. 14410 – AZIENDA INFORMATICA cerca OPERATORI addetti alla configurazione delle postazioni di lavoro su filiali, attivazione posta elettronica, collegamento PC con stampanti di rete, attivazione connessione ecc. RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE SU FIRENZE, PREFERIBILE DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE O SETTORE TECNICO/INFORMATICO, PATENTE B e AUTO PROPRIA, RICHIESTE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E INGLESE BASE, PREFERIBILE ETA' FINO AI 30 ANNI. Telefono: 3318704324 Email: info@hts2.it
Rif. 14403 – AZIENDA IMPIANTISTICA DI SOVICILLE cerca RESPONSABILE TECNICO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI CATEGORIE A E B (SOGGETTO ABILITATO). POSSESSO INGEGNERE IN MATERIA ATTINENTE O PERITO CON 2 ANNI DI ESP, O OPERAIO INSTALLATORE SPECIALIZZATO CON 3 ANNI CONSECUTIVI DI ESP O AVER ESERCITATO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTA PER UN PERIODO MINIMO 1 ANNO NEL PERIODO PRECEDENTE IL 13.03.1990. Email: buiarelli.impiantielettrici@gmail.com
Rif. 14394 – IMPRESA DI PULIZIE DI SIENA cerca ADD. ALLE PULIZIE PRESSO UFFICI ED ABITAZIONI PRIVATE. RICHISTA PATENTE B ed AUTO PROPRIA. TEMPO DETERMINATO ORARIO PART TIME: per le pulizie degli uffici martedi e venerdi dalle ore 18.00 alle ore 21.00 oppure dalle 5.00 alle 8.00 e per le pulizie di un appartamento privato dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00. Telefono: 3703019267 Email: titaniamultiservizi@gmail.com
Rif. 14385 – COOPERATIVA SOCIALE DI MONTALCINO cerca ADD. VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE, POSSESSO PAT.B E AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO A GIUGNO 2022) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI. Email: info@servizioeterritorio.it
Rif. 14373 – TRATTORIA DI SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA CUCINA TOSCANA E SENESE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI. CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 SETTIMANA) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). Telefono: 349/5016067
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Pubblicato il 9 ottobre 2021