Le offerte di lavoro a Siena aggiornate all'11 dicembre 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 175484 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BABY SITTER CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: accudimento bambino con autismo per la gestione delle attività quotidiane: compiti, attività sportive, passeggiate. Richiesta patente B auto propria, titolo di studio preferibile diploma di Liceo Psicopedagogico o Laurea in Scienze dell'Educazione. Trattasi di tempo determinato di 3 mesi prorogabile con orario part-time di 20/25 ore da lunedì al venerdì da svolgere di pomeriggio.

Rif. 175462 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza delle lingue inglese e francese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di proroga con orario part-time di 36 ore settimanali.

Rif. 175453 Commercio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALLE CONSEGNE CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a gennaio 2023 trasformabile con orario part-time 16/20 ore settimanali.

Rif. 175139 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE REVISORE VEICOLI E AUTOFFICINA (età 18/29 anni). Richiesto Diploma indirizzo tecnico. Patente B. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi con orario full time.

Rif. 175088 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE con esperienza o APPRENDISTA (età 18-29 anni). Mansioni: registrazione fatture acquisti e prima nota, riconciliazioni bancarie, rapporti con studi legali per recupero crediti. Richieste conoscenze informatiche di base e preferibile conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di una seconda lingua straniera. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 175055 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA MODELLISTA (18/29 ANNI) con diploma di Liceo Artistico e conoscenza del programma Autocad. Trattasi di contratto di apprendistato, full time.

Rif. 174975 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AGRITURISMO con esperienza. Richiesto HACCP, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (da marzo a settembre 2023), full time.

Rif. 174898COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 FATTORINO iscritto L.69/99 art.18 Mansioni: Brevi commissioni (posta,portare auto in officina per riparazioni), piccola manutenzione in ufficio, ritiro documenti presso altri uffici, preparazione e spedizione pacchi. Richiesta pat. B. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 174840 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 AUTISTA NCC con preferibile esperienza. Richieste Patente B, KB e iscrizione al ruolo conducenti di Siena. Preferibile conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi), full time.

Rif. 174836 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL' ACCOGLIENZA E SEGRETERIA (età 18/29 anni) Mansioni: Accoglienza, tutoraggio, registrazione e archiviazione documenti. Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio della durata di 6 mesi con orario part time.

Rif. 174773 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO Mansioni: consulenza e pianificazione prodotti assicurativi, assistenza clienti, ricerca e sviluppo nuova clientela Richiesto diploma di scuola media superiore o laurea. Necessaria patente B auto propria. PREVISTA COLLABORAZIONE CON PARTITA IVA.

Rif. 174681 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 TRATTORISTA con esperienza. Richiesto patentino guida trattore e per utilizzo prodotti fitosanitari. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif.174517 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 SEGRETARIA con preferibile esperienza in studi commerciali. Richiesta laurea in giurisprudenza. Trattasi di sostituzione di maternità con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per ufficio contratti.

Rif.174515 Studio di Poggibonsi ricerca n.1 RAGIONIERE con esperienza in studi commerciali. Richiesto Diploma di Ragioneria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif.174354 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24 ore).

Rif.174352 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif.174348 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time

Rif. 174347 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 OPERAIO AGRICOLO/TUTTOFARE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: lavori in vigneto, manutenzione agriturismo e giardini. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 174344 Azienda agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 DOMESTICO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansioni: pulizie, preparazione pranzo (max 4 persone), stiratura abiti. Necessaria patente B auto propria Trattasi di tempo determinato di 6 mesi trasformabile con orario part-time di 24 ore settimanali da concordare con possibilità di ampliamento orario

Rif. 174303 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A AI SISTEMI INFORMATIVI con preferibile esperienza. Richiesta laurea triennale ad indirizzo informatico e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 174122 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 APPRENDISTA OPERAIO VETRAIO (età 18/29anni). Richiesta Licenza media. Trattasi di contratto di apprendistato, full time (orario dalle 05 alle 13).

Rif. 174055 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 FORNAIO PANIFICATORE con preferibile esperienza. Mansioni: preparazione impasti, lavorazione e cottura del pane. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Richiesta patente B, auto propria.

Rif. 173840 Negozio di San Gimignano ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE VENDITE con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese (almeno B1). Trattasi di contratto a tempo determinato (3 mesi prorogabile), full time su turnazione.

Rif.173607 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MONTATORE DI MOBILI con preferibile esperienza/TIROCINANTE (Età 18-29 anni). Trattasi di contratto a tempo determinato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio con rimborso spese.

Rif. 173603 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 FALEGNAME con preferibile esperienza/TIROCINANTE (Età 18-29 anni). Trattasi di contratto a tempo determinato full time oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio con rimborso spese.

Rif.173345 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time (20 ore settimanali).

Rif. 173087 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 LAVAPIATTI PER SERVIZIO PRANZO con preferibile esperienza. Mansioni: gestire linea sporco-pulito e pulizie cucina. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 172573 Azienda di Casole D’elsa ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO con preferibile esperienza. Mansioni: lavoro in viglia e guida trattore. Richiesto patentino guida trattore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. OPERAIO AGRICOLO con preferibile esperienza. Mansioni: lavoro in viglia e guida trattore. Richiesto patentino guida trattore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO S.R.L. ricerca ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Se interessati contattare Impresa di Pulizie Lampo: 05771481036; amministrazione@pulizielampo.it

MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. ADDETTO/A PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di collaborazione occasionale (2/3 ore settimanali). Se interessati telefonare al seguente numero: 3280154293.

IL TORCHIO DI CIARDIELLO ANGELO ricerca CAMERIERA DI SALA con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare al 3497346162 oppure inviare cv a angelociardiello2@gmail.com

BIOTTI ALESSANDRO ricerca SUBAGENTE ASSICURATIVO. Richiesto Diploma di scuola superiore o Laurea. Necessaria patente B e auto propria. PREVISTA COLLABORAZIONE CON PARTITA IVA. Per candidarsi telefonare allo 0571629154 o inviare il proprio cv a castelfiorentino@cattolica.it

PULIMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (2 mesi con possibilità di proroga), part time (15/20 ore settimanali). Per candidarsi telefonare al 328/6325029 o inviare il proprio cv a amministrazione@pulimatweb.it

Pubblicato il 11 dicembre 2022