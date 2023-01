Le offerte di lavoro a Siena aggiornate all'8 gennaio 2023

OFFERTE SETTORE RISTORATIVO

Rif. 176832 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 176830 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, PULIZIE E SERVIZIO SALA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO: DOM POM E LUN

Rif. 176649 RISTORANTE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 176514 RISTORANTE DI CHIUSDINO – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E RIORDINO AMBIENTE E PULZIE GRADITO DIPLOMA SUPERIORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif 176121 STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CAPO PARTITA IN RISTORANTE DI NUOVA APERTURA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE APERITIVI, ANTIPASTI, PIATTI FREDDI E FRITTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO DI HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINTO (DURATA 1 ANNO) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO SOLO CENA ORARIO DEL RISTORANTE: DAL LUN ALLA DOM DALLE 17.00 ALLE 24.00 RIPOSO: MARTEDI'

Rif 176075 RISTORANTE S.ANGELO IN COLLE A MONTALCINO – cerca N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO ABATE – MONTALCINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif 176072 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONI: SERVIZIO DI SALA, UTILIZZO TABLET PER LE COMANDE, RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DELLA SALA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AIUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif 176070 AGRITURISMO DI SIENA – cerca N.1 CUOCO DI RISTORANTE/PIZZERIA CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE LINEA, PREPARAZIONE DI MENU' ALLA CARTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif 175644 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RESPONSABILE CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PREPARAZIONE TAVOLI, SERVIZIO TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI, PULIZIE DELLA SALA DIPLOMA SUPERIORE OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANO PAT.B ED AUTO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (8/9 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 36 ORE SETTIMANALI I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI DICEMBRE/GENNAIO

Rif 175643 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ANIMATORE DEI CORSI DI COOKING E AIUTO NELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CUCINA (TRADUZIONE DURANTE IL CORSO DI CUCINA, ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE DEL GRUPPO CHE PARTECIPA AL CORSO DI CUCINA) RICHIESTA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER LA TRADUZIONE DURANTE LA COOKING PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA CON I GRUPPI NECESSARIA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: 10 MINUTI DA SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE 2023) CON ORARIO PART TIME DI 20/25 ORE SETTIMALE

Rif 175577 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA E TOTALE AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AI TAVOLI, RIASSETTO DELLA SALA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME (CIRCA 30/36 ORE SETTIMANALI - SOLO SERALE PERCHE' IL RISTORANTE E' APERTO SOLO PER LA CENA) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175571 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA (RISTORANTE APERTO SOLO A CENA) RICHIESTA AUTONOMIA IN CUCINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA MONTAPERTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO PART TIME SERALE (A INIZIO STAGIONE 25 ORE SETTIMANALI E NEL CENTRO DELLA STAGIONE POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIO FINO A 35 ORE SETTIMANALI) RIPOSO: A TURNAZIONE I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175566 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA (ORARIO DI LAVORO SERALE) NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIE NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LUOGO DI LAVORO: CIRCA 20 MINUTI DA SIENA GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI LAVORO SERALE (PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif 175557 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RESPONSABILE/DIRETTORE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO DEI VINI, GESTIONE DEL RIFORNIMENTO DELLA SALA, COORDINAMENTO DEL PERSONALE, ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AI CLIENTI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (RESPONSABILE DI SALA) PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175551 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: AIUTO NELLE PREPARAZIONI, PULIZIE DEL LOCALE, AIUTO ALLO CHEF NEI CORSI DI CUCINA, PULIZIE DELL'AMBIENTE DELLA CUCINA E DEGLI STRUMENTI NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2022) CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175546 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONI:SERVIZIO SALA, ACCOGLIENZA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO, PREPARAZIONE E PULIZIE DELLA SALA. GESTIONE DEI RIFORNIMENTI PREFERIBILE ATTESTATO DI SOMMELIER RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZE INFORMATICHE PER UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO STAGIONALE ANNO 2023) I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175449 AZIENDA NELLA RISTORAZIONE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVAPIATTI E PULIZIE DELLA CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA DICEMBRE E GENNAIO

Rif 175435 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 CUOCO CAPO PARTITA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TRADIZIONALE IN STRUTTURA ALBERGHIERA LUSSO POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE (GRADITO NEL SETTORE ALBERGHIERO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROSSIMA STAGIONE TURISTICA 2023) CON ORARIO FULL TIME A TUNAZIONEI COLLOQUI SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E DI GENNAIO



Rif 176391 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. ALLA RECEPTION DELL'AGRITURISMO CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) - STAGIONALE 2023 ORARIO: DAL LUN ALLA DOM A TURNAZIONE (I TURNO 8/14.30; II TURNO 14.30/21.00)

Rif 176380 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 RECPTIONIST DI AGRITURISMO E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CHECK IN/OUT, VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONE TAGLIERI PER DEGUSTAZIONE, APERITIVI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI APPRENDISTISTA STAGIONALE O CONTRATTO A T.DETERMINATO ORARIO: DAL LUN ALLA DOM 3/4 ORE AL GIORNO (DALLE 17 ALLE 21)

Rif 176366 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI E PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO MANSIONE: PREPARAZIONE DEL BUFFET COLAZIONI, SERVIZIO AL TAVOLO, SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE CUCINA E CAMERE E SPAZI COMUNI, CAMBIO BIANCHERIA DELLE CAMERE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO. POSSESSO ATTESTATO HACCP RICHIESTA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE E STRUMENTI PER LA PULIZIA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME NON SI RIPOSA NEL WEEKEND INIZIO ORARIO DI LAVORO: DALLE 7.30 I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO

Rif 176307 AZIENDA AGRITURISTICA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 RECEPTIONIST TURNANTE E NOTTURNO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: CHECK IN/OUT, ACCOGLIENZA OSPITI, EMAIL, PRENOTAZIONI, CENTRALINO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME (A TURNI E NOTTURNO)

Rif 176306 AZIENDA AGRITURISTICA DI CASTELNUOVO B.GA – C cerca N.1 RECEPTIONIST TURNANTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ATTIVITA' DI FRONT OFFICE (ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE PRONATAZIONE E CHECK IN/OUT, EMAIL, PRENOTAZIONI, CENTRALINO) DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE LINGUE) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME (A TURNI)

Rif 176074 RISTORANTE DI MONTALCINO – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO - AIUTO NELLE PULIZIE, CURA DEGLI SPAZI COMUNI E PULIZIE DELLA CUCINA NECESSARIA ESPEIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO ABATE – MONTALCINO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif 175929 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO MANSIONI: PULIZIE CAMERE, UFFICI, AREE COMUNI, SUPPORTO AL SERVIZIO COLAZIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEL SETTORE LUSSO PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI

Rif 175927 HOTEL DI MONTALCINO – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA NEL SETTORE LUSSO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, ASSIESTENZA CLIENTI E CHECK IN/OUT NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME 30 SETTIMANALI

Rif 175722 ALBERGO DI SIENA – N.1 ADD. ALLE PULIZIE E SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE E SERVIZIO COLAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO SALA (PREPARAZIONE E PULIZIE SALA) NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI (ORARIO DAL 7.30/12.30)

Rif 175720 ALBERGO DI CHIUSDINO – cerca N.1 RECEPTIONIST FRONT OFFICE E BACK OFFICE CON ESPERIENZA MANSIONE: PRENOTAZIONE, RECEPTION, ACCOGLIENZA, CORRISPONDENZA E GESTIONE SOCIAL MEDIA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI GESTIONALI ALBERGHIERI E SOCIAL NETWORK) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif 175645 RISTORANTE IN ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A ADD. ALLE PRIME COLAZIONI (PREPARAZIONE E SERVIZIO) E SUPPORTO NELLE PULIZIE DELLE CAMERE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE COLAZIONI E SALA, SERVIZIO, RIASSETTO DELLA SALA E AIUTO NELLE PULIZIE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A 10 KM DA SIENA) DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO PART TIME DI 25/30 SETTIMANALI

Rif 175562 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 HOUSE KEEPING CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO DI PULIZIE NELLE CAMERE E LOCALI COMUNI, GESTIONE DELLA BIANCHERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA E IGIENE PREFERIBILE POSSESO DEL DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A DETERMINATO STAGIONALE (FEBBRAIO/OTTOBRE 2023) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GENNAIO 2022

Rif 175554 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA Mansioni: ACCOGLIENZA CLIENTI, FRONT/BACK OFFICE, GESTIONE PORTALI E STRATEGIE DI MARKETING RICHIESTA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DL BACK OFFICE TURISTICO, GESTIONE PORTALI, REVENUE MANAGEMENT, MARKETING, GESTIONE TARIFFE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI TURISTICI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UN'ALTRA LINGUA STRANIERA (TEDESCO O FRANCESE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIO 2023

Rif 175534 HOTEL ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 FACCHINO D'ALBERGO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: FACCHINAGGIO PER I CLIENTI, RIASSETTO ZONE COMUNI E SUPPORTO AI CAMERIERI AI PIANI NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (GIUGNO/OTTOBRE 2023) ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE ED IL MESE DI GENNAIO

Rif 175532 HOTEL ZONA CASTELNUOVO B.GA – cerca n.1 CAMERIERE AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE (PULIZIE DELLE CAMERE E ZONE COMUNI) PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE NECESSARIA PAT.B ED AUTO PERCHE' LA STRUTTURA NON E' RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ELEMENTARE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/10/2023) CON ORARIO FULL TIME I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E IL MESE DI GENNAIO

Rif 175512 AGRITURISMO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. RICEVIMENTO, AIUTO ALLE COLAZIONI E ALL'OCCORRENZA SUPPORTO NELLE PULIZIE DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL TEDESCO E DEL PORTOGHESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI DICEMBRE E GENNAIO



SI-176836 AZIENDA SETTORE MEDICALE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' CON ESPERIENZA NEL SETTORE MEDICALE MANSIONE: ADD. CONTABILITA' NEL SETTORE BIOMEDICALE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONERICHIESTO DIPLOMA O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA') PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

SI-176829 NEGOZIO DI SIENA – cerca N.1 COMMESSA/O AD. ALLE VENDITE SETTORE PROFUMERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA DI PRODOTTI DI PROFUMERIA DIPLOMA SUPERIORE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE (CIRCA 30 ORE A SETTIMANA)

SI-176515 AZIENDA NEL SETTORE RIFIUTI DI SIENA – cerca N. 1 TIROCINANTE AD. ALLA QUALITA' E SICUREZZA AMBIENTALE PREFERIBILI CONOSCENZE NEL SETTORE DELLA QUALITA' E SICUREZZA IN IMPIANTI DI SMALTIMENTO Mansioni: procedure di qualità - certificazioni ed ambiente - controllo e monitoraggio NECESSARIA DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA O SCIENZE AMBIENTALI PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE AZIENDALE DELLO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

SI-176501 IDRAULICO DI SOVICILLE – cerca N.1 IDRAULICO e TERMOTECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE DI CALDAIE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE ESPERIENZA NELL'INSTALLAZIONE CALDAIE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E PROVINCIA DI SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

SI-176373 STRUTTURA RICETTIVA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI (OLIO/VINO/VIN SANTO) MANSIONE: VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONI TAGLIERI E PIATTI PER LA DEGUSTAZIONE, SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE APERITIVI, STAMPA ETICHETTE PERSONALIZZATE CON UTILIZZO MACCHINA AZIENDALE (FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO) DIPLOMA O LAUREA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE DI ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. DAL LUN ALLA DOM A TURNAZIONE: I TURNO 11.00/15.30 E 15.30/20.00 RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND

Rif 176077 AZIENDA SETTORE PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI INTERNI (UFFICI, SERVIZI, CONDOMINI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE A SETTIMANA (dal lun al ven due ore al giorno) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 06.00/08.00 OPPURE DALLE 18.00/20.00

Rif 176305 CAFFE’ IN ZONA MONTERIGGIONI – N.1 TIROCINANTE BARISTA MANSIONI: ADD. AL BANCONE DEL BAR CAFFETTERIA E SERVIZIO AI TAVOLI E PULIZIA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO COME DISOCCUPATO NECESSARIO NON AVERE ESEPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI TIROCINIO CON ORARIO PART TIME RIPOSO A TURNAZIONE

Rif 176233 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO GENERICO IN VIGNA E IN CANTINA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: OPERAIO GENERICO E POTATURA IN VIGNA GRADITO POSSESSO DEL PATENTINO DI TRATTORISTA E PATENTINO PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE GRADITO POSSESSO ABILITAZIONE PER LA GUIDA DEL TRATTORE GRADITO POSSESSO ABILITAZIONE PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DURATA CONTRATTO 1 ANNO)

SI-176232 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO – cerca N.1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO CLIENTI/OSPITI, VISITE E DEGUSTAZIONE IN CANTINA, VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENNZA DEL MONDO VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: LUN/DOM 9.30/12.30 E 14.30/18.00 CIRCA RIPOSO A TURNAZIONE (NON SI RIPOSA NEL WEEKEND)

Rif 176231 AZIENDA SETTORE METALMECCANICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 PERITO MECCANICO - DISEGNATORE MECCANICO CAD 2D – 3D PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO MECCANICO O SETT. TECNICO; CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; NECESSARIA CAPACITA DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO GRADITA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI DISEGNO TECNICO 2D - 3D; PAT. B ED AUTO offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME SAB E DOM FESTIVO.

Rif 176230 AZIENDA SETTORE METALMECCANICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 INGEGNERE MECCANICO - TECNICO DISEGNATORE MECCANICO CAD 2D – 3D PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA O SETT. TECNICO BUONA CONOSCESCNZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA CONOSCENZA SOFTWARE DI APPLICATIVI DISEGNO TECNICO 2D - 3D PAT. B ED AUTO offe CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO SAB E DOM

Rif 176077 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI INTERNI (UFFICI, SERVIZI, CONDOMINI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE A SETTIMANA (dal lun al ven due ore al giorno). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 3 MESI TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL VEN 06.00/08.00 OPPURE DALLE 18.00/20.00

Rif 176066 AZIENDA AGRICOLA DI MURLO – cerca N.1 ADD. ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE, GIARDINIERE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO NECESSARIA CAPACITA' NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE offre CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

SI-176061 AFFITTACAMERE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E CAMERIERA/E AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 14 ORE SETTIMANALI (DAL LUN AL VEN) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 14 ORE A SETTIMANA (DAL LUN AL VEN)

Rif 176037 CATENA RISTORATIVA DI SIENA – cerca N.30 OPERATORI POLIFUNZIONALI (produzione, servizio, pulizie) - Addetti alla ristorazione veloce (cucina e sala) per importante catena ristorativa con due punti vendita in Siena. MANSIONI: CUCINA (preparazione panini e fritture e vari lavori in cucina professionale molto organizzata) e SALA (gestione ordini attraverso touch screen, cassa e vendita al cliente, servizio al tavolo e pulizia aree di lavoro e servizi igienici) Esperienza necessaria. MOLTO GRADITO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSIBILITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA FORTE ORIENTAMENTO AL CLIENTE, ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA E PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O CONTRATTI DI APPRENDISTATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE SETTIMANALI RICHIESTA DISPONIBILITA' A CONTRATTI PART TIME SU TURNI MATTINA/ POMERIGGIO/SERALI/NOTTURNI E FESTIVI. ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI: DAL LUN ALLA DOM 07.00/04.30 CIRCA

Rif 175918 AZIENDA SETT. METALMECCANICO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA FULL TIME PREFERIBILE ESPERIENZA NEL COMMERCIALE E NEL MARKETING E TELEMARKETING MANSIONE: GESTIONE ORDINI, CARICAMENTI DATI NEL GESTIONALE, GESTIONE CLIENTI (RIVENDITORI E PRIVATI DAL SITO) ATTIVITA' DI MARKETING E WEBMARKETING, BACK OFFICE COMMERCIALE, COMUNICAZIONE NECESSARIA LAUREA NEL SETTORE (PREFERIBILE IN ECONOMIA E COMMERCIO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE O AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E GESTIONE SOCIAL) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE POSSESSO CERTIFICAZIONE PET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

SI-175717 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI (VINO, OLIO) E ACCOMPAGNAMENTO VISITE GUIDATE IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE E VENDITA PRODOTTI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2023) CON ORARIO FULL TIME DURATA CONTRATTO: APRILE/OTTOBRE CON POSSIBILITA' DI PROROGA ORARIO DELLE CANTINE: DAL LUN ALLA DOM DALLE 10.00 ALLE 18.00

Rif 175511 BAR DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 BARISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: SUPPORTO IN CUCINA PER LA PREPARAZIONE DI APERITIVI E COCKAILS, PANINI E GESTIONE DEL BANCONE CAFFETTERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERBIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif 175436 AZIENDA SETTORE AGRICOLO DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 ADDETTO/A VENDITA IN WINE SHOP CON ESPERIENZA PREFERIBILE CONOSCENZA DEL VINO ED ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONI: VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI, ACCOGLIENZA TURISTI, TOUR NEI VIGNETI E DEGUSTAZIONI GUIDATE, MONITORAGGIO MAGAZZINO I COLLOQUI DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DICEMBRE E GENNAIO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DEL SETTORE ENOLOGICO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME



Rif. 176519 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176518 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE (RAGIONERIA) RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - LIVELLO SCOLASTICO INTERMEDIO CONOSCENZE INFORMATICHE DEL PACCHETTO OFFICE/SAP offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 12 MESI ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176492 AZIENDA NEL SOCIALE DI RAPOLANO T.M,E – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE BUONA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA cerca CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN.6 MESI) ORARIO PART TIME, 21 ORE/SETT ORARIO A TURNI - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176455 AZIENDA SETTORE VIGILANZA DI SIENA – cerca N.1 PORTIERE IN EDIFICI PRIVATI CONTROLLO ACCESSI, PREPARAZIONE E INVIO REPORT, MONITORAGGIO IMPIANTO DI ALLARME. NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DEL PACCHETTO OFFICE E GESTIONE MAIL PATENTE B CON AUTO PROPRIA offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ORARIO FULL TIME, NOTTURNO, A TURNI - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176195 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI SIENA – cerca N.1 TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO Addetto al confezionamento e sperlatura; addetto di laboratorio ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART.8 TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) - DA GENNAIO A GIUGNO 2023 ORARIO FULL TIME ORARIO GIORNALIERO, A TURNI ( ANCHE NOTTURNO) - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176211 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI SIENA – cerca N.1 TECNICO CONTROLLO QUALITA' NEL SETTORE CHIMICO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 LAUREA SCIENTIFICA (CHIMICA, BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, MEDICINA, STATISTICA) NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZA INFORMATICA DI SUITE MICROSOFT OFFICE offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176195 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI SIENA – cerca N.1 TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO Addetto al confezionamento e sperlatura; addetto di laboratorio ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA LEGGE 68/99 ART.8 TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) - DA GENNAIO A GIUGNO 2023 ORARIO FULL TIME ORARIO GIORNALIERO, A TURNI ( ANCHE NOTTURNO) - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 176184 AZIENDA SETTORE CHIMICO DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO ADDETTO AL BACK OFFICE/ARCHIVIO ADDETTO ALL' ARCHIVIAZIONE, DOCUMENTAL SUPPORT, ANALISTA DI LABORATORIO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 8 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE A INDIRIZZO SCIENTIFICO E/O LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA/ELETTRONICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PATENTE B offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI), DA GENNAIO A GIUGNO 2023 ORARIO FULL TIME, GIORNALIERO - Necessaria iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99



Rif. 176841 AZIENDA NIMS SPA SOC DEL GRUPPO LAVAZZA DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' OFFRE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO - OFFRE AFFIANCAMENTO COSTANTE E CONTINUO E BONUS E INCENTIVI SI RICHIEDE PAT. B ED AUTOMUNITI offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 176812 STRUTTURA ALBERGHIERA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA PER CENTRO BENESSERE POSSESSO QUALIFICA DI ESTETISTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 176807 STRUTTURA RICETTIVA DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANO PAT.B ED AUTOMUNITO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CON ORARIO A TURNAZIONE Contattare info@palazzoleopoldo.it 0577735605 (Sig.Marco)

Rif. 176584 ALBERGO DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 CUOCO/ CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA ED INTERNAZIONALE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME (PRANZO E CENA) Contattare amministrazione@hotel2mari.com

Rif. 176354 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE DI UFFICI CON ORARIO PART TIME LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI NECESSARIO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ALL'UFFICIO LUOGHI DI LAVORO: MONTALCINO, MONTERIGGIONI, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA STAZIONE, CASTELLINA IN CHIANTI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SETTIMANALE DI CIRCA 3/5 ORE Contattare 348/3423826 cinzia.digiacomo@luxservizi.net

Rif. 176341 AZIENDA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA MANSIONE: SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA OLTRE CHE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA NS ASSOCIAZIONE - Segreteria istituzionale – gestione protocollo - riordino archivi e aggiornamento database - redazione materiale informativo. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA TRIENNALE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AIUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO PART TIME DI 36 ORE SETTIMANALI DAL LUN AL VEN RIPOSO: SAB E DOM Contattare 0577/329109 info@cittadellolio.it

Rif. 176335 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTA/O ALLE VISITE GUIDATE IN CANTINA, GESTIONE DELLE DEGUSTAZIONI E VENDITA DIRETTA PRODOTTI VITIVINICOLI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. VISITE E DEGUSTAZIONI CLIENTI, VENDITA PRODOTTI E ACCOGLIENZA OSPITI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE 2023) CON ORARIO FULL TIME Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif. 176031 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. SERVIZIO SALA E GRADITA CONOSCENZA DEL VINO REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIER DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIERS PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) RIPOSO: MARTEDI' Contattare risorseumane@castellodiama.com

Rif. 176326 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE MANSIONE: FRONT OFFICE DI SEGRETERIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ARCHIVIO/FATTURAZIONE/PICCOLA CONTABILITA'/GESTIONE CLIENTI E FORNITORI) DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO O IN LINGUE REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DI ALTRA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 1 ANNO PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO: FULL TIME Contattare tfineschi@castellodiama.com

Rif 173716 AZIENDA VITIVINICOLA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA, SEGRETERIA E SUPPORTO PRATICHE AMM.VE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA LAUREA IN LINGUE PREFERIBILE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE Offre TIROCINIO DELLE DURARA DI 6 MESI Contattare tfineschi@castellodiama.com

