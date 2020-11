Le offerte di lavoro aggiornate al 1 novembre 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12604 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. IMBOTTIGLIAMENTO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato trasformabile.

Rif. 12603 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL FRONT OFFICE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: prenotazioni visite mediche, consegna referti, dare informazioni, rispondere al telefono Richiesto Diploma di Scuola Superiore, conoscenze informatiche, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato minimo 6 mesi con orario part-time di 20 ore settimanali.

Rif 12602 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: pulizie uffici e studi medici Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato (minimo 6 mesi) con orario part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 12595 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza. Mansioni: Amministrazione e gestione del personale. Richiesto diploma di Ragioneria e buone conoscenze informatiche (word, excel) Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 12594 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 WEB DEVELOPER con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: sviluppo siti web Richiesta preferibilmente conoscenza dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML5, CSS, librerie come Bootstrap, Jquery, mySQL, Python) ed esperienza nello sviluppo di App Android/iOS. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12587 Azienda di San Gimignano ricerca n. 30 ADD. LAVORAZIONE MATERIALI LIGNEI E PREPARAZIONE MACCHINARI ED UTENSILI DEL LEGNO Mansioni: add. reparto assemblaggio. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12586 Azienda di San Gimignano ricerca n. 20 ADD. ATTREZZAGGIO MACCHINE UTENSILI ED ESECUZIONE DEL PEZZO Mansioni: add. reparto semilavorati. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12585 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI/MACCHINE INDUSTRIALI CON ESPERIENZA Mansioni: add. assistenza linee produzione con conoscenze elettriche e meccaniche Richiesta patente B auto propria Trattasi di tempo determinato con orario full-time su turni anche notturni.

Rif. 12551 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. ADD. COMMERCIALE CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria.

Rif. 12548 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO ELETTRONICO 18/29 ANNI con diploma di Perito Elettronico, conoscenza della lingua inglese livello B2, auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese mensile di 500 euro, trasformabile in apprendistato.

Rif. 12535 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA OPERATORE GRU SU AUTOCARRO CON PATENTE C + CQC. OBBLIGATORIA PATENTE C+ CQC preferibile corso di operatore gru e ADR. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12530 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E INSERIMENTO DATI Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Richiesto Diploma Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche, patente B auto propria.

Rif. 12528 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C. Si richiede esperienza nel ruolo. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12526 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA qualificato nella realizzazione di impianti elettrici civili per assunzione a tempo determinato per 1 mese trasformabile a tempo indeterminato. Il candidato deve essere autonomo nel lavoro assegnato. Gradito titolo di studio di Perito Elettronico.

Rif. 12518 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO MECCANICO 18/29 ANNI. Obbligatorio diploma di Perito Meccanico. Trattasi di tirocinio per 6 mesi trasformabile in apprendistato. Mansioni: Attrezzista e operatore presse stampaggio materie plastiche. Rimborso di 500 euro al mese.

Rif. 12509 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 PORTIERE NOTTURNO CON ALMENO 1 ANNO DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Richiesta conoscenza della lingua inglese a livello C1 e buona conoscenza pacchetto Office . Trattasi di CONTRATTO A CHIAMATA.

Rif. 12497 Panificio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 FORNAIO PANIFICATORE CON ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE CON PALE E FORNO A LEGNA. Trattasi di tempo determinato full-itme. Necessaria patente B, auto propria.

Rif. 12494 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE PER ACCOMPAGNARE LE PERSONE DELLA FAMIGLIA NEI VARI SPOSTAMENTI Necessaria Patente B e auto propria. Trattasi di part-time di 2/3 ore la settimana da concordare.

Rif. 12405 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIE UFFICI CON AUTO PROPRIA. Trattasi di lavoro con orario anche notturno part-time.

Rif. 12404 COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ATTREZZERIA RISERVATO AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.1 Mansioni: realizzazione e manutenzione di utensili e dispositivi speciali nonchè di macchinari per la produzione industriale, uso del tornio manuale, uso della fresa manuale, trapano radiale, utilizzo saldatura a filo. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12395 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CON ESPERIENZA ISCRITTA/O L.68/99 ART.8 PER SOSTITUZIONE MATERNITA' Mansioni: amministrazione e contabilità Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore Conoscenza della lingua inglese o francese, patente B auto propria. L'assunzione sarà da novembre 2020.

Rif. 12199 Famiglia di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ASSISTENZA ALLO STUDIO CON ESPERIENZA TRATTASI DI LAVORO A DISTANZA DA SVOLGERE CON MODALITA' ON-LINE (SKYPE) PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO Mansioni: assistenza allo studio per preparazione esami universitari per facoltà di Antropologia Richiesto titolo di studio Laurea in Antropologia Sociale e conoscenza della lingua inglese con livello B2. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO. Scoprirai una professione che ti meraviglierà: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo e tanto altro per poter realizzare le tue aspirazioni. Se interessati inviare cv a: Barbara.bellucci@alleanza.it



G. BOSCAGLIA SRL ricerca n. 1 OPERAIO TAGLIO ERBA CON DECESPUGLIATORE CON ESPERIENZA , PATENTE DI GUIDA CAT. B E AUTO PROPRIA. TRATTASI DI LAVORO TRA LE PROVINCE DI SIENA E FIRENZE. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020. Gli interessati devono inviare il curriculum a : info@gboscagliasrl.it

PULIMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 CON AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato DA GIUGNO orario da concordare con l'azienda. Gli interessati devono inviare il curriculum a uff.personale@pulimatweb.it

SIGNORINI GRAZIA ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA E ATTESTATO SCUOLA PER PARRUCCHIERI Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di 28 ore settimanali. Gli interessati possono inviare il cv a ideagiovane@gmail.com

MITOS VIOLET DI MARIOTTI ANGELICA & C. SNC ricerca n. 1 ESTETISTA CON DIPLOMA DEL TERZO ANNO DI SCUOLA PER ESTETISTA E POSSESSO DI PARTITA IVA Richiesta esperienza, patente B auto propria. Se interessati contattare Mitos Violet di Mariotti Angelica cell. 3939697178; ihdmonicasantini@gmail.com

OXFAM ITALIA ricerca n. 1 RESPONSABILE DI STORE PER OXFAM ITALIA! Si richiede disponibilità di 8 ore giornaliere ed orientamento alla raccolta fondi. Offriamo lavoro flessibile, formazione specializzata, buona retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti, lavoro in location indoor mai in strada. Per info e candidature scrivere a francesca.silecchia@oxfam.it https://www.oxfamitalia.org/partecipa/incarta-il-presente-regala-un-futuro-responsabile-postazione/

G.S.D STAGGIA ricerca n. 1 MANUTENTORE IMPIANTO SPORTIVO ED ADDETTO AL GIARDINAGGIO orario dalle 16 alle 19. Trattasi di contratto di collaborazione con rimborso spese. Se interessati inviare cv a: gsstaggia@libero.it

BONI PAOLO ricerca n. 1 SPAZZACAMINO con esperienze lavorative in edilizia o meccanica o idraulica . L'azienda preferisce un candidato massimo 40 anni con perfetta conoscenza della lingua italiana. Che non soffra di vertigini perché può essere necessario salire sui tetti seguendo tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro. Se seriamente motivati possibilità trasformazione contratto da tempo determinato in indeterminato. Necessario patente B auto propria. Gli interessati devono inviare il curriculum a caminservice@gmail.com

HOTEL VERDE OASI ricerca n. 1 TUTTOFARE CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIVELLO PET B1. PATENTE B AUTO PROPRIA. TEMPO DETERMINATO CON VITTO E ALLOGGIO. GLI INTERESSATI DEVONO RIVOLGERSI A : 0577/790760; e-mail:info@verdeoasi.it

FAM. MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di collaborazione occasionale (2/3 ore settimanali), pagamento con libretto di famiglia. Gli interessati devono inviare il C.V. alla seguente email giuseppa.maglione@gmail.com

Pubblicato il 1 novembre 2020