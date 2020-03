Le offerte di lavoro aggiornate al 14 marzo 2020

OFFERTE DI LAVORO AL 13/03/2020



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.

AVVISO



Si comunica che da mercoledì 09/10/2019 il Centro Impiego ha cambiato la numerazione telefonica:

Ufficio Preselezione : 055/19985408 Ufficio Tirocini: 055/19985405

Centralino: 055/19985155

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 12022 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA 18/29 ANNI CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZE DI EXCEL E PHOTOSHOP. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12020 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE PER IMBALLAGGIO, MONTAGGIO MOBILI, CARICO E SCARICO CON ESPERIENZA Necessaria Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12006 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE GEOMETRA o TIROCINANTE ARCHITETTO per progettazione e vendita interni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi età 18/29 anni

Rif. 12003 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE per 7 ore settimanali. Orario: LUNEDì 9 -12 MERCOLEDI 9-11 VENERDI 9-11 PER 3 MESI. Richiesta esperienza con uso di lavapavimenti industriali.

Rif. 11997 Struttura ricettiva di Casole D’Elsa ricerca n.1. ADDETTO/A ALLE PULIZIE APPARTAMENTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Necessaria patente B auto propria. Orario di lavoro: sabato per 8 ore.

Rif. 11996 Famiglia di Poggibonsi ricerca n.1 BADANTE DIURNA CON ESPERIENZA. Mansioni: assistenza a due persone (una non vedente e una autosufficiente) + lavori domestici. Richiesto possesso patente B. Trattasi di tempo indeterminato con orario part-time dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 con disponibilità a fare qualche pomeriggio

Rif. 11994 Famiglia di San Gimignano ricerca n.1 BABY SITTER CON ESPERIENZA. Mansioni: baby sitter e lavori domestici. Richiesta fluente conoscenza della lingua italiana, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2020 trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro part-time 4 ore al giorno da svolgere nel pomeriggio con disponibilità a svolgere saltuariamente anche qualche mattina.



Rif. 11993 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MONTATORE STRUTTURE IN LEGNO. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza degli utensili del mestiere, patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato, necessaria disponibilità a trasferte fuori sede.

Rif. 11961 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CARTEGGIATORE VERNICE CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 11956 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO ALLA TINGITURA DELLE PELLI Mansioni: lavoro al banco e tingitura contratto full-time a tempo determinato per sostituzione di maternita'.

Rif. 11955 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MACCHINISTA DI PELLETTERIA CON ESPERIENZA Mansioni: lavorazione e cucitura pelle. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 11892 Impresa Edile di Certaldo ricerca n. 1 CARPENTIERE CON ESPERIENZA PLURIENNALE (COSTRUZIONE SCALE, MURATURE IN CEMENTO ARMATO, ARMATURA MURI, ...) Richiede frequenza dei corsi obbligatori di antincendio e addetto ai ponteggi, buona conoscenza della lingua italiana, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato trasformabile. Sede di lavoro: Valdelsa

Rif. 11849 Azienda Agricola Di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE C con CQC Tempo determinato da febbraio a maggio.

Rif. 11843 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, automunito/a.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

C.T.ELETTRONICA ricerca n. 1 ADD.PROGETTAZIONE HARDWARE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI, SUPERVISIONE CONTROLLO E ASSEMBLAGGIO PROTOTIPI, DEBUG E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta Ingegneria elettronica, Tecnico delle industrie elettriche elettroniche,Istituto professionale per l'industria e l'artigianato,Elettronica industriale, istituto tecnico industriale Richiesta patente B e disponibilità a brevi trasferte Se interessati inviare cv a: cv@ctelettronica.it

T.O.F. CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA ricerca n.1 INFERMIERE/A CON LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE con preferibile esperienza. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@casariposo-santachiara.cloud

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca CONSULENTI ASSICURATIVI. Gli interessati devono inviare il proprio cv a barbara.bellucci@alleanza.it oppure telefonare al 3357920297.

A&G MOBILITY SPA ricerca n.1 VENDITORE SENIOR SETTORE AUTO (obbligatoria esperienza di almeno 3 anni) e N. 1 ACCETTATORE DI OFFICINA AUTOMIBILI con esperienza e diploma di scuola superiore. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@agnorelli.it oppure telefonare a 0577987811

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n.1 TECNICO ASSISTENZA CALDAIE CON ESPERIENZA OPPURE APPRENDISTA 18/29 ANNI SENZA ESPERIENZA. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assical@libero.it

GORI SRL Ricerca n. 1 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO CON MANSIONI ANCHE DI CAPOCANTIERE con esperienza di almeno 5 anni. Richiesto Diploma di Perito Elettrotecnico, patente B auto propria. SE INTERESSATI CONTATTARE GORI SRL 0577/040370; info@gorisrl.eu



ETJCA SPA Ricerca per nota catena di ristorazione n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Necessario possesso auto propria in quanto il luogo di lavoro non é raggiungibile con i mezzi. Orario: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 7.30 alle 9.00. Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 679/2016). Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) Se interessati contattare Etjca Spa 0554369717; ibuscemi@etjca.it

TECNO MIND SRLS Ricerca 2 VENDITORI/AGENTI DI COMMERCIO/RAPPRESENTANTI. Richiede diploma di maturità, preferibile esperienza settore commerciale, patente B. Assunzione da subito. Se interessati inviare cv a: tecnomindsrl@gmail.com

CALDANI IRRIGAZIONE SRL Ricerca n. 1 AUTISTA/ESCAVATORISTA/OPERAIO con esperienza. Richiesta Patente B e C. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio cv a adf-1242@caldaniirrigazione.it

TITANIA MULTISERVIZI SRL Ricerca n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiede patente B e auto. Mansione: pulizie presso abitazioni private (pulizie, lavare e stirare) e condomini orario con contratto a tempo determinato part time (indicativamente 4/5 ore la mattina) da marzo 2020 sede di lavoro: Colle Val d'Elsa e Castellina Scalo. Se interessati contattare Titania Multiservizi: 370/3019267; titaniamultiservizi@gmail.com

COCCHIA PAOLO E CLAUDIO SAS Ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO MANSIONE: SVILUPPO E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTE PER GENERALI ASSICURAZIONI Se interessati inviare il curriculum a : reclutamento@generalisienaviafrajese.it

CAFFE' ITALIA DI SANTUCCI IRENE ricerca n. 1 BARISTA CON CONOSCENZA DI COCKTAILS Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato da aprile a ottobre con orario spezzato. Se interessati inviare cv a: irene.santucci@gmail.com

IDEA FOODS DISTRIBUZIONE S.N.C. DI GIANNI VALERIO & C. ricerca n. 1 AGENTE DI COMERCIO CON PARTITA IVA. Gli interessati dovranno inviare il curriculum a info@ideafoods.com

PONTEDERA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 INFERMIERE PER CONTROLLO TEMPERATURA DIPENDENTI SEDE DI LAVORO RADICONDOLI. TRATTASI DI TEMPO DETERMINATO Richiesta auto propria per raggiungere Radicondoli Gli interessati devono inviare il curriculum a pontederassistenza@yahoo.it

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

Pubblicato il 14 marzo 2020