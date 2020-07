Le offerte di lavoro aggiornate al 19 luglio 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 12246 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CON CONOSCENZA PROGRAMMA CAD E TITOLO DI STUDIO DI PERITO MECCANICO O GEOMETRA. ETA' 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12236 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Necessaria patente B e auto propria.

Rif. 12233 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE RICAMBISTA DI CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E PIATTAFORME, CON ESPERIENZA NEL SETTORE RICAMBI. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12232 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA ELETTROMECCANICO 18/29 ANNI . Titolo di studio Perito elettromeccanico o meccatronico o elettrotecnico.

Rif. 12231 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTROMECCANICO o MECCATRONICO o OLIODINAMICO o ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA COMPROVATA DA INDICARE NEL CURRICULUM. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12230 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO Obbligatorio titolo di studio di Perito elettronico o elettrotecnico. Età 18/29 anni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12211 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e avere un'età tra 19 e 29 anni. Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12200 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 POTATORE CON ESPERIENZA. Mansioni: potatura, abbattimento piante OBBLIGATORIA ESPERIENZA E PATENTE PER IL TRATTORE e patente di guida cat. B LAVORO A TEMPO DETERMINATO SINO A 30/11/2020.

Rif. 12199 Famiglia di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ASSISTENZA ALLO STUDIO CON ESPERIENZA TRATTASI DI LAVORO A DISTANZA DA SVOLGERE CON MODALITA' ON-LINE (SKYPE) PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO Mansioni: assistenza allo studio per preparazione esami universitari per facoltà di Antropologia Richiesto titolo di studio Laurea in Antropologia Sociale e conoscenza della lingua inglese con livello B2. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Rif. 12198 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE CNC. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego, età compresa tra 18 e 29, diploma di scuola media superiore, patente B. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro.

Rif. 12197 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IDRAULICO CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI CIVILI. Trattasi di tempo indeterminato. Necessaria patente B.

Rif. 12192 Azienda ricerca n. 1 FISIOTERAPISTA Laurea in fisioterapia, patente di guida cat. B Trattasi di tempo determinato per sostituzione ferie o congedi. Richiesto lavoro svolto in varie RSA o RSD. Sedi di lavoro: Poggibonsi, Colle Di Val D’Elsa, San Gimignano. Necessaria Patente B auto propria.

Rif. 12191 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Trattasi di collaborazione saltuaria (2/3 ore settimanali) pagamento con libretto di famiglia.

Rif. 12164 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE con esperienza in contabilità analitica. Richiesta esperienza, laurea attinente ed ottima conoscenza della contabilità analitica. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12160 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana non autosufficiente.

Rif. 12137 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA PERITO MECCANICO PER MANUTENZIONE, SALDATURA IDRAULICA ED ELETTRICA Età massima 29 anni, se con più di 29 anni è previsto tempo determinato e si richiede esperienza come Operatore Carrelli Elevatori Richiesta patente B, auto propria.



Rif. 12128 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE IDRAULICO 18/29 ANNI CON PATENTE B. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese 500 euro mensili.

Rif. 12120 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. MANUTENZIONE DEL VERDE CON ESPERIENZA Mansioni: manutenzione del verde, pulizie uffici e piccole manutenzioni della struttura. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n. 1 IDRAULICO o ELETTRICISTA con un minimo di esperienza nell'assistenza caldaie. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assicalsnc@libero.it. Trattasi di tempo determinato full-time.

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

LA PULITRICE SRL ricerca n. 1 OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA. Trattasi di tempo indeterminato part-time. Necessaria patente B auto propria. Sede di lavoro Poggibonsi. Se interessati inviare cv a: ufficiopersonale@gruppomrc.com



FONDAZIONE OPERA DIOCESANA PER LA CARITA ONLUS ricerca n. 1 OSS o AdB per sostituzione estiva in casa di riposo nel Comune di Castellina in Chianti. LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE. Sedi di lavoro: POGGIBONSI ,CASTELLINA IN CHIANTI. Se interessati inviare cv a: info@casasantagnese.it

PULIMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 CON AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato DA GIUGNO orario da concordare con l'azienda. Gli interessati devono inviare il curriculum a: uff.personale@pulimatweb.it

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Se interessati inviare curriculum vitae a: samy@eliowatt.com

Potrebbe interessarti anche: Traffico di cannabis in un lavatoio abbandonato: denunciati tre 17enni

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 19 luglio 2020