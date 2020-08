Le offerte di lavoro aggiornate al 2 agosto 2020

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12280 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO CON MANSIONI DI ELETTRAUTO CON ESPERIENZA Richiesta Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12264 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE CE e Patente B. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 12261 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana. Trattasi di contratto a tempo determinato dal 01/08/2020 al 15/10/2020.

Rif. 12255 Famiglia di Casole Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana non autosufficiente. Trattasi di contratto a tempo determinato dal 10/09/2020 al 10/10/2020.

Rif. 12246 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CON CONOSCENZA PROGRAMMA CAD E TITOLO DI STUDIO DI PERITO MECCANICO O GEOMETRA. ETA' 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12233 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE RICAMBISTA DI CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E PIATTAFORME, CON ESPERIENZA NEL SETTORE RICAMBI. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12232 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA ELETTROMECCANICO 18/29 ANNI . Titolo di studio Perito elettromeccanico o meccatronico o elettrotecnico.

Rif. 12231 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTROMECCANICO o MECCATRONICO o OLIODINAMICO o ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA COMPROVATA DA INDICARE NEL CURRICULUM. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12230 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO Obbligatorio titolo di studio di Perito elettronico o elettrotecnico. Età 18/29 anni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12211 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e avere un'età tra 19 e 29 anni. Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12200 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 POTATORE CON ESPERIENZA. Mansioni: potatura, abbattimento piante OBBLIGATORIA ESPERIENZA E PATENTE PER IL TRATTORE e patente di guida cat. B LAVORO A TEMPO DETERMINATO SINO A 30/11/2020.

Rif. 12199 Famiglia di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ASSISTENZA ALLO STUDIO CON ESPERIENZA TRATTASI DI LAVORO A DISTANZA DA SVOLGERE CON MODALITA' ON-LINE (SKYPE) PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO Mansioni: assistenza allo studio per preparazione esami universitari per facoltà di Antropologia Richiesto titolo di studio Laurea in Antropologia Sociale e conoscenza della lingua inglese con livello B2. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Rif. 12198 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE CNC. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego, età compresa tra 18 e 29, diploma di scuola media superiore, patente B. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro.

Rif. 12197 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IDRAULICO CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI CIVILI. Trattasi di tempo indeterminato. Necessaria patente B.

Rif. 12192 Azienda ricerca n. 1 FISIOTERAPISTA Laurea in fisioterapia, patente di guida cat. B Trattasi di tempo determinato per sostituzione ferie o congedi. Richiesto lavoro svolto in varie RSA o RSD. Sedi di lavoro: Poggibonsi, Colle Di Val D’Elsa, San Gimignano. Necessaria Patente B auto propria.

Rif. 12191 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Trattasi di collaborazione saltuaria (2/3 ore settimanali) pagamento con libretto di famiglia.

Rif. 12137 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA PERITO MECCANICO PER MANUTENZIONE, SALDATURA IDRAULICA ED ELETTRICA Età massima 29 anni, se con più di 29 anni è previsto tempo determinato e si richiede esperienza come Operatore Carrelli Elevatori Richiesta patente B, auto propria.

Rif. 12120 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. MANUTENZIONE DEL VERDE CON ESPERIENZA Mansioni: manutenzione del verde, pulizie uffici e piccole manutenzioni della struttura. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n. 1 IDRAULICO o ELETTRICISTA con un minimo di esperienza nell'assistenza caldaie. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assicalsnc@libero.it. Trattasi di tempo determinato full-time.

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

LA PULITRICE SRL ricerca n. 1 OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA. Trattasi di tempo indeterminato part-time. Necessaria patente B auto propria. Sede di lavoro Poggibonsi. Se interessati inviare cv a: ufficiopersonale@gruppomrc.com



FONDAZIONE OPERA DIOCESANA PER LA CARITA ONLUS ricerca n. 1 OSS o AdB per sostituzione estiva in casa di riposo nel Comune di Castellina in Chianti. LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE. Sedi di lavoro: POGGIBONSI ,CASTELLINA IN CHIANTI. Se interessati inviare cv a: info@casasantagnese.it

PULIMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 CON AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato DA GIUGNO orario da concordare con l'azienda. Gli interessati devono inviare il curriculum a: uff.personale@pulimatweb.it

ELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Se interessati inviare curriculum vitae a: samy@eliowatt.com

CAVALLO FRANCESCO ricerca n. 1 ADD. ALLA RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO/MONTAGGIO NUOVE COPERTURE Mansioni: rimozione amianto e montaggio di nuove coperture Si richiede attestato corso Rimozione amianto e lavori in quota Trattasi di tempo determinato dal 01/08/2020 al 20/12/2020 Se interessati inviare cv a: info@rimozioneamiantopoggibonsi.it

G.P.SERVICE S.A.S. DI BOTTI ROBERTO & C. ricerca n. 1 POSTINO PER RECAPITO BOLLETTE Necessaria patente B, auto propria Trattasi di collaborazione di circa 2 anni Se interessati inviare cv a: a.cappellini@gps-service.it

Pubblicato il 2 agosto 2020