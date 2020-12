Le offerte di lavoro aggiornate al 20 dicembre 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 12753 Azienda di Certaldo ricerca n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Ragioneria o Laurea attinente al settore, buona conoscenza della lingua inglese e francese, patente B auto propria, conoscenze informatiche. Trattasi di full-time tempo indeterminato.

Rif. 12743 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO ALL'INSERIMENTO DATI 18/29 ANNI CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE E BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE AL CENTRO IMPIEGO ED AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.

Rif. 12740 Studio Commerciale di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ con esperienza. Richiesto diploma o Laurea attinente al profilo. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12735 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE IDRAULICO 18/29 ANNI CON PATENTE DI GUIDA CAT. B Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Obbligatoria iscrizione al Centro Impiego .

Rif. 12734 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 FALEGNAME CON ESPERIENZA per montaggio strutture di legno e stand. OBBLIGATORIA DISPONIBILITA' ALLE TRASFERTE IN TUTTA ITALIA. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12733 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MONTATORE STRUTTURE IN LEGNO CON ESPERIENZA Richiesta disponibilità alle trasferte in quanto il lavoro si svolge in tutta Italia, non in zona. Richiesta patente B auto propria. Obbligatoria esperienza nella mansione. Non saranno presi in considerazione le candidature senza i requisiti richiesti. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12731 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERA/E PER COLAZIONI OBBLIGATORIA ESPERIENZA, DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, AUTO PROPRIA. Trattasi di lavoro a tempo determinato.

Rif. 12712 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA 18/29 ANNI con diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese (occorre parlare correttamente al telefono in lingua inglese) , buone conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Obbligatoria iscrizione al centro impiego ed al programma Garanzia Giovani.

Rif. 12707 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. ALLA CONTABILITA’ con esperienza. Mansioni: contabilità interna e segreteria dell' azienda. Richiesto diploma di scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12706 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. AL COMPARTO MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA. Richiesto diploma di scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 12696 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Mansioni: Check in - check out /organizzazione programma pulizie e biancheria/ degustazioni. Richiesto diploma di maturità e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12691 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PERITO MECCANICO con preferibile esperienza Mansioni: programmazione nesting laser. Richiesta patente B, auto propria. Assunzione da gennaio 2021. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12667 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO ESPERTO ANCHE IN ASSISTENZA CALDAIE Mansioni: assistenza caldaie, condizionatori, addolcitori e mansioni idrauliche. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12660 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALLA LINEA DI ASSEMBLAGGIO. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Necessaria patente B auto propria.Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12657 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERI CON PREFERIBILE ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI per sviluppo software e telecomunicazioni. Richiesta Laurea triennale in Ingegneria (preferibilmente ingegneria informatica e delle telecomunicazioni)e buona conoscenza della lingua inglese. Per i candidati in età compresa tra i 18 e i 29 anni verrà attivato un tirocinio extracurricolare. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12656 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA Mansioni: lavori in vigna e lavori manuali in cantina. Richiesto patentino guida dei trattori e abilitazione all'uso dei fitofarmaci. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2021.



Rif. 12611 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 CONTABILE con esperienza di lavoro in studi professionali. Mansioni: gestione contabilità con chiusura bilanci, liquidazioni iva e scadenze fiscali relative e dichiarativi fiscali (studi di settore, dich.iva, dichiarazioni redditi p.f. e società). Richiesto Diploma o Laurea attinenti. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore settimanali, tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato.

Rif. 12594 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 WEB DEVELOPER con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: sviluppo siti web Richiesta preferibilmente conoscenza dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML5, CSS, librerie come Bootstrap, Jquery, mySQL, Python) ed esperienza nello sviluppo di App Android/iOS. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12492 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza (zona Poggibonsi e limitrofi) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 8.30 LA MATTINA E DALLE 18, 00 ALLE 21.30 Mansioni: pulizie uffici e servizi igienici Patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo, part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 12431 Servizi di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO CON ESPERIENZA, CORSO RICONOSCIUTO ED AUTO PROPRIA. Sede di lavoro Tavarnelle Val Di Pesa. Orario di lavoro su turni ANCHE NOTTURNO. Trattasi di tempo indeterminato .

Rif. 12410 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MANUTENTORE MECCANICO CON ESPERIENZA per controllo qualità e semplici operazioni su manutenzioni delle macchine Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro su turni.

Rif. 12246 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CON CONOSCENZA PROGRAMMA CAD E TITOLO DI STUDIO DI PERITO MECCANICO O GEOMETRA. ETA' 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO. Scoprirai una professione che ti meraviglierà: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo e tanto altro per poter realizzare le tue aspirazioni. Se interessati inviare cv a: Barbara.bellucci@alleanza.it

Potrebbe interessarti anche: Nonna Anna sconfigge il coronavirus a 100 anni dopo 33 giorni da sola a casa

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 20 dicembre 2020