Le offerte di lavoro aggiornate al 22 novembre 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12667 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO ESPERTO ANCHE IN ASSISTENZA CALDAIE Mansioni: assistenza caldaie, condizionatori, addolcitori e mansioni idrauliche. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12661 Studio Professionale di Certaldo ricerca n. 1 IMPIEGATO ADD. PAGHE E COLLOCAMENTO con esperienza. Richiesto diploma/laurea attinente al profilo e buone conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Rif. 12660 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL MAGAZZINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12657 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERI CON PREFERIBILE ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI per sviluppo software e telecomunicazioni. Richiesta Laurea triennale in Ingegneria (preferibilmente ingegneria informatica e delle telecomunicazioni)e buona conoscenza della lingua inglese. Per i candidati in età compresa tra i 18 e i 29 anni verrà attivato un tirocinio extracurricolare. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12656 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA Mansioni: lavori in vigna e lavori manuali in cantina. Richiesto patentino guida dei trattori e abilitazione all'uso dei fitofarmaci. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2021.

Rif. 12648 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24H SU 24 PER ASSISTENZA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE RICHIESTA ESPERIENZA NEL RUOLO.

Rif. 12644 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO AGLI STUCCHI CON ESPERIENZA. Mansioni: produzione manufatti in gesso. Trattasi di tempo determinato fino al 20/12/2020. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12642 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 GEOMETRA con esperienza per progettazione impianti di efficientamento energetico. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12640 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE FALEGNAME Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana e iscrizione a Garanzia Giovani. Richiesta patente B, auto propria.

Rif. 12637 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 PERITO ELETTROTECNICO/ PERITO INDUSTRIALE/ PERITO TERMOTECNICO per progettazione impianti di efficientamento energetico con preferibile esperienza Titolo di studio: perito elettrotecnico, perito industriale, perito termotecnico. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12630 Studio di Commercialisti di Poggibonsi ricerca n. 1 DOTTORE COMMERCIALISTA/RAGIONIERE COMMERCIALISTA. Richiesta esperienza nel ruolo e ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; forte flessibilità, dinamicità; ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali. Titolo di studio: LAUREA attinente o DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ad indirizzo tecnico istituto tecnico. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12617 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n.1 OPERAIO GENERICO ADD. ALLA TRAnCIATURA E IMBALLAGGIO. Richiesta Licenza media. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato della durata di 1 mese con possibilità di rinnovo.

Rif. 12612 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12611 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 CONTABILE con esperienza di lavoro in studi professionali. Mansioni: gestione contabilità con chiusura bilanci, liquidazioni iva e scadenze fiscali relative e dichiarativi fiscali (studi di settore, dich.iva, dichiarazioni redditi p.f. e società). Richiesto Diploma o Laurea attinenti. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore settimanali, tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato.

Rif. 12604 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. IMBOTTIGLIAMENTO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato trasformabile.



Rif. 12603 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL FRONT OFFICE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: prenotazioni visite mediche, consegna referti, dare informazioni, rispondere al telefono Richiesto Diploma di Scuola Superiore, conoscenze informatiche, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato minimo 6 mesi con orario part-time di 20 ore settimanali.

Rif 12602 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: pulizie uffici e studi medici Richiesta patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato (minimo 6 mesi) con orario part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 12594 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 WEB DEVELOPER con esperienza di almeno 2 anni. Mansioni: sviluppo siti web Richiesta preferibilmente conoscenza dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML5, CSS, librerie come Bootstrap, Jquery, mySQL, Python) ed esperienza nello sviluppo di App Android/iOS. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12587 Azienda di San Gimignano ricerca n. 30 ADD. LAVORAZIONE MATERIALI LIGNEI E PREPARAZIONE MACCHINARI ED UTENSILI DEL LEGNO Mansioni: add. reparto assemblaggio. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12586 Azienda di San Gimignano ricerca n. 20 ADD. ATTREZZAGGIO MACCHINE UTENSILI ED ESECUZIONE DEL PEZZO Mansioni: add. reparto semilavorati. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12585 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI/MACCHINE INDUSTRIALI CON ESPERIENZA Mansioni: add. assistenza linee produzione con conoscenze elettriche e meccaniche Richiesta patente B auto propria Trattasi di tempo determinato con orario full-time su turni anche notturni.

Rif. 12410 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA MANUTENTORE MECCANICO per controllo qualità e semplici operazioni su manutenzioni delle macchine Richiesto Diploma di Perito, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro su turni.

Rif. 12199 Famiglia di Colle Di val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ASSISTENZA ALLO STUDIO CON ESPERIENZA TRATTASI DI LAVORO A DISTANZA DA SVOLGERE CON MODALITA' ON-LINE (SKYPE) PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO Mansioni: assistenza allo studio per preparazione esami universitari per facoltà di Antropologia Richiesto titolo di studio Laurea in Antropologia Sociale e conoscenza della lingua inglese con livello B2. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO. Scoprirai una professione che ti meraviglierà: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo e tanto altro per poter realizzare le tue aspirazioni. Se interessati inviare cv a: Barbara.bellucci@alleanza.it



G. BOSCAGLIA SRL ricerca n. 1 OPERAIO TAGLIO ERBA CON DECESPUGLIATORE CON ESPERIENZA , PATENTE DI GUIDA CAT. B E AUTO PROPRIA. TRATTASI DI LAVORO TRA LE PROVINCE DI SIENA E FIRENZE. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020. Gli interessati devono inviare il curriculum a : info@gboscagliasrl.it

PULIMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 CON AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato DA GIUGNO orario da concordare con l'azienda. Gli interessati devono inviare il curriculum a uff.personale@pulimatweb.it

SIGNORINI GRAZIA ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA E ATTESTATO SCUOLA PER PARRUCCHIERI Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di 28 ore settimanali. Gli interessati possono inviare il cv a ideagiovane@gmail.com

MITOS VIOLET DI MARIOTTI ANGELICA & C. SNC ricerca n. 1 ESTETISTA CON DIPLOMA DEL TERZO ANNO DI SCUOLA PER ESTETISTA E POSSESSO DI PARTITA IVA Richiesta esperienza, patente B auto propria. Se interessati contattare Mitos Violet di Mariotti Angelica cell. 3939697178; ihdmonicasantini@gmail.com

G.S.D STAGGIA ricerca n. 1 MANUTENTORE IMPIANTO SPORTIVO ED ADDETTO AL GIARDINAGGIO orario dalle 16 alle 19. Trattasi di contratto di collaborazione con rimborso spese. Se interessati inviare cv a: gsstaggia@libero.it

FAM. MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di collaborazione occasionale (2/3 ore settimanali), pagamento con libretto di famiglia. Gli interessati devono inviare il C.V. alla seguente email giuseppa.maglione@gmail.com

Pubblicato il 22 novembre 2020