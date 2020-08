Le offerte di lavoro aggiornate al 23 agosto 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif 12342 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. Patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato fino a ottobre 2020 con orario serale (18 – 23)

Rif.12339 Famiglia di Poggibonsi ricerca n.1 DOMESTICA CON ESPERIENZA per pulizie e preparazione pasti. Patente B, automunita. Orario part time.

Rif. 12338 Famiglia di Poggibonsi ricerca n.1 BADANTE DIURNA CON ESPERIENZA per assistenza persona anziana autosufficiente in decorso post operatorio e pulizie domestiche.

Trattasi di tempo determinato fino al 16 settembre (prorogabile) con orario di lavoro (8-17 sabato e domenica inclusi).

Rif. 12328 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA . Patente B, automunito/a. Trattasi di contratto a tempo determinato full time (pranzo e cena) fino a ottobre 2020.

Rif. 12323 Azienda agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Patente B, automunito/a. Trattasi di contratto a tempo determinato per 2 mesi (settembre/ottobre 2020).

Rif. 12322 Azienda agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA E CANTINIERE CON ESPERIENZA NEI LAVORI IN VIGNA. Richiesta Patentino di guida per il trattore e patente B (automunito). Trattasi di tempo determinato per 2 mesi (settembre/ottobre 2020).

Rif. 12308 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE PER COPERTURA ORE DI RIPOSO (1 GIORNO INTERO + MEZZA GIORNATA) Mansioni: assistenza a persona anziana.

Rif. 12291 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana.

Rif. 12290 Azienda di Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO PRODOTTI DOLCIARI. Preferibile possesso HACCP. Necessaria patente B auto propria. Lavoro stagionale da metà agosto a fine novembre 2020, orario su turni.

Rif. 12280 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO CON MANSIONI DI ELETTRAUTO CON ESPERIENZA Richiesta Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12264 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE CE e Patente B. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 12255 Famiglia di Casole Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana non autosufficiente. Trattasi di contratto a tempo determinato dal 10/09/2020 al 10/10/2020.

Rif. 12246 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CON CONOSCENZA PROGRAMMA CAD E TITOLO DI STUDIO DI PERITO MECCANICO O GEOMETRA. ETA' 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12236 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Necessaria patente B e auto propria.

Rif. 12233 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE RICAMBISTA DI CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E PIATTAFORME, CON ESPERIENZA NEL SETTORE RICAMBI. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12231 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTROMECCANICO o MECCATRONICO o OLIODINAMICO o ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA COMPROVATA DA INDICARE NEL CURRICULUM. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12192 Azienda ricerca n. 1 FISIOTERAPISTA Laurea in fisioterapia, patente di guida cat. B Trattasi di tempo determinato per sostituzione ferie o congedi. Richiesto lavoro svolto in varie RSA o RSD. Sedi di lavoro: Poggibonsi, Colle Di Val D’Elsa, San Gimignano. Necessaria Patente B auto propria.

Rif. 12079 Negozio di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A O PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA. Richiesta scuola di parrucchieri.

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

AREA MANAGEMENT SRL ricerca n. 3 CAMERIERI/E AI PIANI con preferibile esperienza per pulizia camere hotel e resort. Trattasi di tempo determinato full-time fino al 30/10/2020. Gli interessati possono contattare il numero 3666713312.

PECCHI SRL ricerca N.1 OPERAIO ADDETTO ALLE CONSEGNE. Patente B, automunito. Trattasi di tempo determinato full-time. Gli interessati devono inviare il curriculum a pecchisrl@gmail.com.

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n. 1 IDRAULICO o ELETTRICISTA con un minimo di esperienza nell'assistenza caldaie. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assicalsnc@libero.it. Trattasi di tempo determinato full-time.

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

CAVALLO FRANCESCO ricerca n. 1 ADD. ALLA RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO/MONTAGGIO NUOVE COPERTURE Mansioni: rimozione amianto e montaggio di nuove coperture Si richiede attestato corso Rimozione amianto e lavori in quota Trattasi di tempo determinato dal 01/08/2020 al 20/12/2020 Se interessati inviare cv a: info@rimozioneamiantopoggibonsi.it

G.P.SERVICE S.A.S. DI BOTTI ROBERTO & C. ricerca n. 1 POSTINO PER RECAPITO BOLLETTE Necessaria patente B, auto propria Trattasi di collaborazione di circa 2 anni Se interes.sati inviare cv a: a.cappellini@gps-service.it

UNIBLOC SRL ricerca n. 1 CARRELLISTA DI MAGAZZINO CON PATENTINO E DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE Necessario Patente B, auto propria e Corso guida carrelli elevatori Se interessati inviare cv a: r.cecconi@unibloc.it

Pubblicato il 23 agosto 2020