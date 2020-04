Le offerte di lavoro aggiornate al 26 aprile 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif.12052 Azienda Agricola di Radicondoli ricerca n. 1 STALLIERE CON ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI CAVALLI. Necessaria patente B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 12006 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE GEOMETRA o TIROCINANTE ARCHITETTO per progettazione e vendita interni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi età 18/29 anni



Rif. 12003 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE per 7 ore settimanali. Orario: LUNEDì 9 -12 MERCOLEDI 9-11 VENERDI 9-11 PER 3 MESI. Richiesta esperienza con uso di lavapavimenti industriali.

Rif. 11994 Famiglia di San Gimignano ricerca n.1 BABY SITTER CON ESPERIENZA. Mansioni: baby sitter e lavori domestici. Richiesta fluente conoscenza della lingua italiana, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2020 trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro part-time 4 ore al giorno da svolgere nel pomeriggio con disponibilità a svolgere saltuariamente anche qualche mattina.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

C.T.ELETTRONICA ricerca n. 1 ADD.PROGETTAZIONE HARDWARE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI, SUPERVISIONE CONTROLLO E ASSEMBLAGGIO PROTOTIPI, DEBUG E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta Ingegneria elettronica, Tecnico delle industrie elettriche elettroniche,Istituto professionale per l'industria e l'artigianato,Elettronica industriale, istituto tecnico industriale Richiesta patente B e disponibilità a brevi trasferte Se interessati inviare cv a: cv@ctelettronica.it

T.O.F. CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA ricerca n.1 INFERMIERE/A CON LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE con preferibile esperienza. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@casariposo-santachiara.cloud

COCCHIA PAOLO E CLAUDIO SAS Ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO MANSIONE: SVILUPPO E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTE PER GENERALI ASSICURAZIONI Se interessati inviare il curriculum a : reclutamento@generalisienaviafrajese.it

IDEA FOODS DISTRIBUZIONE S.N.C. DI GIANNI VALERIO & C. ricerca n. 1 AGENTE DI COMERCIO CON PARTITA IVA. Gli interessati dovranno inviare il curriculum a info@ideafoods.com

PONTEDERA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 INFERMIERE PER CONTROLLO TEMPERATURA DIPENDENTI SEDE DI LAVORO RADICONDOLI. TRATTASI DI TEMPO DETERMINATO Richiesta auto propria per raggiungere Radicondoli Gli interessati devono inviare il curriculum a pontederassistenza@yahoo.it

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

MANPOWER SRL ricerca n. 1 INFERMIERE Richiesto: Laurea in infermieristica, Iscrizione all'albo professionale OPI in corso di validità- Polizza assicurativa RC ;Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)- Automunito/a + n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO- OSS, con titolo riconosciuto dalla Regione Toscana,- Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL-- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)- Automunito/a. Sedi di lavoro: Montevarchi, Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro.

IL GLOBO VIGILANZA SRL ricerca n. 1 PORTIERE ADDETTO ALLA SICUREZZA NON ARMATA CON PREFERIBILE ESPERIENZA Mansione: add. al controllo accessi ingresso e sicurezza (non armato) in un centro commerciale. la sede di lavoro sara' poggibonsi e colle di val d'elsa preferibile diploma superiore preferibile esperienza nella mansione pat.b ed auto gradita frequenza corso sulla sicurezza contratto a t.determinato (prorogabile) con orario full time se interessati contattare 0573/26611, ufficiopersonale@globovigilanza.com

Pubblicato il 26 aprile 2020