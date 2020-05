Le offerte di lavoro aggiornate al 31 maggio 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12107 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24/24 PER UOMO NON AUTOSUFFICIENTE. SI RICHIEDE ESPERIENZA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. INVIARE IL C.V. CON LE PRECEDENTI ESPERIENZE DI BADANTE E REFERENZE. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif. 12102 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO ALLE BUSTE PAGA con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore. Patente B, automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato fino al 31/07/2020.

Rif. 12101 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DOMESTICHE con esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (10 ore settimanali). Patente B, automunito/a.

Rif. 12098 Studio Tributario di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. ADD. CONTABILITA' E DICHIARATIVI FISCALI CON ESPERIENZA Mansioni: gestione contabilità con chiusura bilanci, liquidazioni iva e scadenze fiscali relative e dichiarativi fiscali (studi di settore, dich.iva, dichiarazioni redditi p.f. e società). Si richiede esperienza di lavoro in studi professionali. Titolo di Studio: Diploma o Laurea attinenti. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore settimanali, tempo determinato.

Rif. 12097 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BABY SITTER CON ESPERIENZA Mansioni: accudimento di due bambini di 7 e 10 anni, assistenza per la DAD (didattica a Distanza) e nello svolgimento dei compiti scolastici. Richiesto Diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche (in particolare preferibile conoscenza del software Argo per la didattica a distanza). Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato di un mese circa. Orario di lavoro: part-time (2 pomeriggi a settimana circa da concordare con orario 15-18).

Rif. 12092 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA Mansioni: impiegato/a uff. tecnico. Trattasi di tempo determinato full time. Necessaria patente B.

Rif. 12089 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO "Operaio agrario e forestale specializzato – qualificazione manutenzione immobili”. Assunzione a tempo determinato per un periodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pregressa esperienza nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato, cui sarà destinato il lavoratore. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12089

Rif. 12088 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO “operaio agrario e forestale specializzato – coltivazione terreni”. Assunzione a tempo determinato per un periodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pregressa esperienza nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato , cui sarà destinato il lavoratore. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12088

Rif. 12087 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO “operaio agrario e forestale specializzato - qualificazione allevamento-addestratore di cavalli”. Assunzione a tempo determinato per un periodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pregressa esperienza nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato , cui sarà destinato il lavoratore. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni.

Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul sito:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12087

Rif. 12079 Parrucchiere di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERA/E 18/29 ANNI Richiesta scuola di parrucchiera. Trattasi di Tirocinio full-time.

Rif. 12074 Famiglia di San Gimignano ricerca n. 1 BADANTE 24/24 I candidati devono aver avuto precedenti esperienze con pazienti non autosufficienti, (parkinsonismo, demenza senile etc) si richiede molta pazienza e serietà. Inserire nel curriculum precedenti esperienze per eventuali referenze. Trattasi di tempo indeterminato.

Rif.12067 Azienda di Certaldo ricerca n.1 PIASTRELLISTA CON ESPERIENZA. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato.

Rif. 12037 Azienda di Colle Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA OPERATORE GRU SU AUTOCARRO CON PATENTE C + CQC. OBBLIGATORIA PATENTE C+ CQC preferibile corso di operatore gru e ADR, preferibile esperienza nella guida di mezzi per la raccolta rifiuti.



Rif. 11855 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE MONTATORE MECCANICO 18/29 ANNI. TRATTASI DI TIROCINIO PER 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI. Titolo di studio: Diploma di Perito Meccanico. Necessaria patente B, auto propria.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n. 1 TECNICO ASSISTENZA CALDAIE CON ESPERIENZA OPPURE APPRENDISTA 18/29 ANNI SENZA ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato full-time. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assical@libero.it

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERISTICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it

LA PULITRICE SRL ricerca n. 1 OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA. Trattasi di tempo indeterminato part-time. Necessaria patente B auto propria. Sede di lavoro Poggibonsi. Se interessati inviare cv a: ufficiopersonale@gruppomrc.com

Pubblicato il 31 maggio 2020