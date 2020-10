Le offerte di lavoro aggiornate al 4 ottobre 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12518 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO MECCANICO 18/29 ANNI. Obbligatorio diploma di Perito Meccanico. Trattasi di tirocinio per 6 mesi trasformabile in apprendistato. Mansioni: Attrezzista e operatore presse stampaggio materie plastiche. Rimborso di 500 euro al mese.

Rif. 12509 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 PORTIERE NOTTURNO CON ALMENO 1 ANNO DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Richiesta conoscenza della lingua inglese a livello C1 e buona conoscenza pacchetto Office . Trattasi di CONTRATTO A CHIAMATA.

Rif. 12502 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO CON PATENTE C+ CQC PER TRASPORTO MERCI E PREFERIBILE PATENTINO PER MULETTO. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. Trattasi di tempo determinato full- time.

Rif. 12497 Panificio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 FORNAIO PANIFICATORE CON ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE CON PALE E FORNO A LEGNA. Trattasi di tempo determinato full-itme. Necessaria patente B, auto propria.

Rif. 12494 Famiglia di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE PER ACCOMPAGNARE LE PERSONE DELLA FAMIGLIA NEI VARI SPOSTAMENTI Necessaria Patente B e auto propria. Trattasi di part-time di 2/3 ore la settimana da concordare.

Rif. 12488 Parrucchiera di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI Richiesto diploma di Parrucchiere, patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12486 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 MANUTENTORE D'ALBERGO CON ESPERIENZA. Mansioni: Manutenzione ordinaria della struttura (di tipo elettrico, idraulico e edile) Patente B, automunito.

Rif. 12468 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE MODELLATORE ARTISTICO 18/29 ANNI CON DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12453 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA PERITO MECCANICO Mansioni: rifinitura modelli e aiuto ufficio. Richiesto diploma di Istituto tecnico industriale con indirizzo Meccanico (o affini) Patente B, automunito.

Rif. 12448 Pasticceria di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PASTICCERE Trattasi di tirocinio di massimo 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana.

Rif. 12431 Servizi di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO CON ESPERIENZA, CORSO RICONOSCIUTO ED AUTO PROPRIA. Sede di lavoro Tavarnelle val di pesa. Orario di lavoro su turni ANCHE NOTTURNO. Trattasi di tempo indeterminato .

Rif. 12430 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE SU FUNE CON MINIMO 2 ANNI DI ESPERIENZA PER ESECUZIONE DI RISTRUTTURAZIONI DI ESTERNI SU FUNE.

Rif. 12429 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA oppure per i candidati tra i 18 ed i 29 anni senza esperienza, l'azienda attiverà un tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. OBBLIGATORIA ESPERIENZA per i candidati con età superiore ai 29 anni.

Rif. 12424 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON PATENTE PER TRATTORE E CORSO PER FITOFARMACI Trattasi di tempo determinato.

Rif. 12416 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE 18/29 ANNI CON DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. Mansioni: movimentazione merce, controllo materiali, emissione documenti di spedizione e preparazione ordini. TRATTASI DI TIROCINIO DI 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI.

Rif. 12410 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MANUTENTORE MECCANICO CON ESPERIENZA per controllo qualità e semplici operazioni su manutenzioni delle macchine Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro su turni.

Rif. 12404 COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ATTREZZERIA RISERVATO AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.1 Mansioni: realizzazione e manutenzione di utensili e dispositivi speciali nonchè di macchinari per la produzione industriale, uso del tornio manuale, uso della fresa manuale, trapano radiale, utilizzo saldatura a filo. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12396 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE FALEGNAME 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 12395 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CON ESPERIENZA ISCRITTA/O L.68/99 ART.8 PER SOSTITUZIONE MATERNITA' Mansioni: amministrazione e contabilità Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore Conoscenza della lingua inglese o francese, patente B auto propria. L'assunzione sarà da novembre 2020.

Rif. 12233 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE RICAMBISTA DI CARRELLI ELEVATORI E

MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E PIATTAFORME, CON ESPERIENZA NEL SETTORE RICAMBI. Trattasi di tempo determinato full-time.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO. Scoprirai una professione che ti meraviglierà: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo e tanto altro per poter realizzare le tue aspirazioni. Se interessati inviare cv a: Barbara.bellucci@alleanza.it

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ricerca n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE CON LAUREA IN INFERMIERISTICA ED ESPERIENZA LAVORATIVA. Trattasi di sostituzione di maternità. Gli interessati devono inviare il curriculum a segreteria@misericordiatavarnelle.it



G. BOSCAGLIA SRL ricerca n. 1 OPERAIO TAGLIO ERBA CON DECESPUGLIATORE CON ESPERIENZA , PATENTE DI GUIDA CAT. B E AUTO PROPRIA. TRATTASI DI LAVORO TRA LE PROVINCE DI SIENA E FIRENZE. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020. Gli interessati devono inviare il curriculum a : info@gboscagliasrl.it

PULIMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 CON AUTO PROPRIA. Trattasi di tempo determinato DA GIUGNO orario da concordare con l'azienda. Gli interessati devono inviare il curriculum a uff.personale@pulimatweb.it

SIGNORINI GRAZIA ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA E ATTESTATO SCUOLA PER PARRUCCHIERI Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di 28 ore settimanali. Gli interessati possono inviare il cv a ideagiovane@gmail.com

MITOS VIOLET DI MARIOTTI ANGELICA & C. SNC ricerca n. 1 ESTETISTA CON DIPLOMA DEL TERZO ANNO DI SCUOLA PER ESTETISTA E POSSESSO DI PARTITA IVA Richiesta esperienza, patente B auto propria. Se interessati contattare Mitos Violet di Mariotti Angelica cell. 3939697178; ihdmonicasantini@gmail.com

OXFAM ITALIA ricerca n. 1 RESPONSABILE DI STORE PER OXFAM ITALIA! Si richiede disponibilità di 8 ore giornaliere ed orientamento alla raccolta fondi. Offriamo lavoro flessibile, formazione specializzata, buona retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti, lavoro in location indoor mai in strada. Per info e candidature scrivere a francesca.silecchia@oxfam.it https://www.oxfamitalia.org/partecipa/incarta-il-presente-regala-un-futuro-responsabile-postazione/

G.S.D STAGGIA ricerca n. 1 MANUTENTORE IMPIANTO SPORTIVO ED ADDETTO AL GIARDINAGGIO orario dalle 16 alle 19. Trattasi di contratto di collaborazione con rimborso spese. Se interessati inviare cv a: gsstaggia@libero.it

Pubblicato il 4 ottobre 2020