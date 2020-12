Le offerte di lavoro aggiornate al 6 dicembre 2020

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.

Rif. 12683 Azienda di Poggibonsi IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ONLINE ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2020 IN TOUR ricerca n. 1 SOFTWARE DEVELOPER - QT/C++ PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO HMI PER SISTEMI DI BORDO TRENO. Richiesta esperienza in attività di sviluppo di interfacce operatore (preferibilmente interfaccia veicolo/velivolo), conoscenza ed esperienza di utilizzo dei sistemi di versionamento (git) e di issue tracking (devops è un plus). La risorsa si occuperà dell'attività di sviluppo ed integrazione software per DMI (Driver Machine Interface), in conformità ai requisiti delle norme CENELEC (applicazione SIL4).Conoscenza del linguaggio C++ e del framework QT.Esperienza di sviluppo in ambiente Linux. Completano il profilo: - capacità di apprendere autonomamente - orientamento ai risultati - capacità di lavorare autonomamente ed in team e di gestire le priorità in contesto fortemente dinamico.

Rif. 12682 Azienda di Poggibonsi IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ONLINE ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2020 IN TOUR ricerca n. 1 JR. V&V ENGINEER SU PISA IN AMBITO FERROVIARIO Richiesta esperienza pregressa in attività di V&V/testing (test unitari, test in integrazione, test di sistema). Esperienza pregressa in ambito ferroviario costituisce un plus. La risorsa si occuperà di: - definire e mantenere il piano di test in accordo ai requisiti dell'applicazione - eseguire i test - redigere la documentazione di reportistica relativa ai test eseguiti Requisiti richiesti: Laurea in ingegneria dell'informazione (informatica, elettronica, telecomunicazioni) o cultura equivalente. Conoscenza dei principali tool di test automation (almeno uno tra: Cantata, LDRA Testbed, VectorCast).

Rif. 12680 Azienda di Poggibonsi IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ONLINE ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2020 IN TOUR cerca n. 1 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANT con preferibile esperienza. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: Back up e Restore di Sistemi Informatici .Account managment Richiesta Laurea in Ingegneri Informatica / Automazione / Telecomunicazioni, oppure un Diploma come Perito Informatico e ha maturato esperienza di almeno 1 anno su sistemi informatici. Sono richieste le seguenti competenze: background on IT processes , esperienza in amministrazione sistemi, esperienza in ambienti regolamentati (GxP), Segregation of Duties e Data Integrity (preferenziale).

Rif. 12679 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 IN OCCASIONE DEL RECRUITMENT DAY ONLINE ORGANIZZATO DAL CPI DI POGGIBONSI NELL'AMBITO DELLA FTL 2020 IN TOUR cerca n. 1 TIROCINANTE CUOCO 18/29 ANNI Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Età richiesta 18/29 anni , auto propria, buona conoscenza della lingua inglese e diploma di scuola superiore.



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE



Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 12712 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA 18/29 ANNI con diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese (occorre parlare correttamente al telefono in lingua inglese) , buone conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Obbligatoria iscrizione al centro impiego ed al programma Garanzia Giovani.

Rif. 12707 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. ALLA CONTABILITA’ con esperienza. Mansioni: contabilità interna e segreteria dell' azienda. Richiesto diploma di scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12706 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. AL COMPARTO MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA. Richiesto diploma di scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 12696 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con esperienza. Mansioni: Check in - check out /organizzazione programma pulizie e biancheria/ degustazioni. Richiesto diploma di maturità e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12691 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PERITO MECCANICO con preferibile esperienza Mansioni: programmazione nesting laser. Richiesta patente B, auto propria. Assunzione da gennaio 2021. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 12685 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALL' IMBALLAGGIO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 Trattasi di part-time di 30 ore settimanali tempo indeterminato.

Rif. 12667 Idraulico di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IDRAULICO ESPERTO ANCHE IN ASSISTENZA CALDAIE Mansioni: assistenza caldaie, condizionatori, addolcitori e mansioni idrauliche. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12660 COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALLA LINEA DI ASSEMBLAGGIO. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Necessaria patente B auto propria.Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12657 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERI CON PREFERIBILE ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI per sviluppo software e telecomunicazioni. Richiesta Laurea triennale in Ingegneria (preferibilmente ingegneria informatica e delle telecomunicazioni)e buona conoscenza della lingua inglese. Per i candidati in età compresa tra i 18 e i 29 anni verrà attivato un tirocinio extracurricolare. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12656 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA Mansioni: lavori in vigna e lavori manuali in cantina. Richiesto patentino guida dei trattori e abilitazione all'uso dei fitofarmaci. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2021.

Rif. 12640 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE FALEGNAME Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana e iscrizione a Garanzia Giovani. Richiesta patente B, auto propria.

Rif. 12630 Studio di Commercialisti di Poggibonsi ricerca n. 1 DOTTORE COMMERCIALISTA/RAGIONIERE COMMERCIALISTA. Richiesta esperienza nel ruolo e ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; forte flessibilità, dinamicità; ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali. Titolo di studio: LAUREA attinente o DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ad indirizzo tecnico istituto tecnico. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 12612 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12611 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 CONTABILE con esperienza di lavoro in studi professionali. Mansioni: gestione contabilità con chiusura bilanci, liquidazioni iva e scadenze fiscali relative e dichiarativi fiscali (studi di settore, dich.iva, dichiarazioni redditi p.f. e società). Richiesto Diploma o Laurea attinenti. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore settimanali, tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato.

Rif. 12587 Azienda di San Gimignano ricerca n. 30 ADD. LAVORAZIONE MATERIALI LIGNEI E PREPARAZIONE MACCHINARI ED UTENSILI DEL LEGNO Mansioni: add. reparto assemblaggio. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12586 Azienda di San Gimignano ricerca n. 20 ADD. ATTREZZAGGIO MACCHINE UTENSILI ED ESECUZIONE DEL PEZZO Mansioni: add. reparto semilavorati. Età minima 18 anni. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi, assunzione da novembre 2020. L'azienda aderisce all'Avviso Pubblico JUST IN TIME DD n. 19799 del 02.12.2019 per finanziamento voucher per l'occupabilità. Gli interessati devono essere iscritti disoccupati e aderire ad un percorso di formazione della durata di 220 ore di cui 66 di project work. Il corso si svolgerà in azienda con affiancamento a tutor/docenti aziendali.

Rif. 12492 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza (zona Poggibonsi e limitrofi) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 8.30 LA MATTINA E DALLE 18, 00 ALLE 21.30 Mansioni: pulizie uffici e servizi igienici Patente B, auto propria Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo, part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 12431 Servizi di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO CON ESPERIENZA, CORSO RICONOSCIUTO ED AUTO PROPRIA. Sede di lavoro Tavarnelle Val Di Pesa. Orario di lavoro su turni ANCHE NOTTURNO. Trattasi di tempo indeterminato .

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A ricerca CONSULENTE ASSICURATIVO. Scoprirai una professione che ti meraviglierà: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo e tanto altro per poter realizzare le tue aspirazioni. Se interessati inviare cv a: Barbara.bellucci@alleanza.it



G. BOSCAGLIA SRL ricerca n. 1 OPERAIO TAGLIO ERBA CON DECESPUGLIATORE CON ESPERIENZA , PATENTE DI GUIDA CAT. B E AUTO PROPRIA. TRATTASI DI LAVORO TRA LE PROVINCE DI SIENA E FIRENZE. Trattasi di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020. Gli interessati devono inviare il curriculum a : info@gboscagliasrl.it

SIGNORINI GRAZIA ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA E ATTESTATO SCUOLA PER PARRUCCHIERI Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part time di 28 ore settimanali. Gli interessati possono inviare il cv a ideagiovane@gmail.com

MITOS VIOLET DI MARIOTTI ANGELICA & C. SNC ricerca n. 1 ESTETISTA CON DIPLOMA DEL TERZO ANNO DI SCUOLA PER ESTETISTA E POSSESSO DI PARTITA IVA Richiesta esperienza, patente B auto propria. Se interessati contattare Mitos Violet di Mariotti Angelica cell. 3939697178; ihdmonicasantini@gmail.com

G.S.D STAGGIA ricerca n. 1 MANUTENTORE IMPIANTO SPORTIVO ED ADDETTO AL GIARDINAGGIO orario dalle 16 alle 19. Trattasi di contratto di collaborazione con rimborso spese. Se interessati inviare cv a: gsstaggia@libero.it

FAM. MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di collaborazione occasionale (2/3 ore settimanali), pagamento con libretto di famiglia. Gli interessati devono inviare il C.V. alla seguente email giuseppa.maglione@gmail.com

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, da oggi la Toscana torna in zona arancione

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 6 dicembre 2020