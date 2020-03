Le offerte di lavoro aggiornate al 7 marzo 2020

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 12020 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE PER IMBALLAGGIO, MONTAGGIO MOBILI, CARICO E SCARICO CON ESPERIENZA Necessaria Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 12010 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA con Diploma di scuola superiore, età 18/29 anni. Buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche.

Rif. 12006 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE GEOMETRA o TIROCINANTE ARCHITETTO per progettazione e vendita interni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi età 18/29 anni

Rif. 12003 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE per 7 ore settimanali. Orario: LUNEDì 9 -12 MERCOLEDI 9-11 VENERDI 9-11 PER 3 MESI. Richiesta esperienza con uso di lavapavimenti industriali.

Rif. 11997 Struttura ricettiva di Casole D’Elsa ricerca n.1. ADDETTO/A ALLE PULIZIE APPARTAMENTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Necessaria patente B auto propria. Orario di lavoro: sabato per 8 ore.

Rif. 11996 Famiglia di Poggibonsi ricerca n.1 BADANTE DIURNA CON ESPERIENZA. Mansioni: assistenza a due persone (una non vedente e una autosufficiente) + lavori domestici. Richiesto possesso patente B. Trattasi di tempo indeterminato con orario part-time dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 con disponibilità a fare qualche pomeriggio

Rif. 11994 Famiglia di San Gimignano ricerca n.1 BABY SITTER CON ESPERIENZA. Mansioni: baby sitter e lavori domestici. Richiesta fluente conoscenza della lingua italiana, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato fino al 31/12/2020 trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro part-time 4 ore al giorno da svolgere nel pomeriggio con disponibilità a svolgere saltuariamente anche qualche mattina.

Rif. 11993 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 MONTATORE STRUTTURE IN LEGNO. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza degli utensili del mestiere, patente B. Trattasi di contratto a tempo determinato, necessaria disponibilità a trasferte fuori sede.

Rif. 11986 Struttura ricettiva di San Gimignano ricerca n.1 ADDETTO ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA. Mansioni: ricevimento, check in e check out. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, eccellente conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco, conoscenze informatiche, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato da aprile a fine ottobre 2020, part-time 25 ore settimanali.

Rif. 11985 Ristorante di Poggibonsi ricerca n.1 LAVAPIATTI. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di part-time di 26/28 ore settimanali da concordare

Rif. 11975 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE Richiede età compresa tra i 18 e i 29 anni, buona conoscenza della lingua inglese, passione per la storia medievale, per letteratura e cinema fantasy, patente B e auto. Contratto di apprendistato stagionale da aprile 2020 con orario full-time e riposo a turnazione.

Rif. 11961 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CARTEGGIATORE VERNICE CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 11956 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO ALLA TINGITURA DELLE PELLI Mansioni: lavoro al banco e tingitura contratto full-time a tempo determinato per sostituzione di maternita'.

Rif. 11955 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MACCHINISTA DI PELLETTERIA CON ESPERIENZA Mansioni: lavorazione e cucitura pelle. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 11892 Impresa Edile di Certaldo ricerca n. 1 CARPENTIERE CON ESPERIENZA PLURIENNALE (COSTRUZIONE SCALE, MURATURE IN CEMENTO ARMATO, ARMATURA MURI, ...) Richiede frequenza dei corsi obbligatori di antincendio e addetto ai ponteggi, buona conoscenza della lingua italiana, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato trasformabile. Sede di lavoro: Valdelsa

Rif. 11855 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MONTATORE MECCANICO 18/29 ANNI. TRATTASI DI TIROCINIO PER 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 11849 Azienda Agricola Di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE C con CQC Tempo determinato da febbraio a maggio.

Rif. 11847 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. CUSTOMER SERVICE CON LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 11843 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, automunito/a.

Rif. 11831 Società di Servizi di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A PER ELABORAZIONE E DICHARAZIONE FISCALI, 730, UNICO E IMU CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA IN CAF FISCALI MANSIONI: DICHIARAZIONI 730, FRONT OFFICE PUBBLICO. Contratto a tempo determinato da Aprile a Luglio 2020.

Rif. 11818 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA con diploma di ragioneria conseguito negli ultimi 24 mesi. Trattasi di tirocinio di 3 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.

Rif. 11630 Hotel di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA Necessaria Patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2020.

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.





OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99





Rif. 11911COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO GENERICO ISCRITTO ALLA L.68/99 ART. 8 OPPURE ART. 18 Richiesta patente B auto propria Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 11914COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLA CATENA DI MONTAGGIO ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART 18 con auto propria e diploma di scuola superiore con preferibile esperienza. Trattasi di tempo determinato full-time.

Rif. 11940COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TECNICO STRUMENTISTA CON DIPLOMA DI PERITO MECCANICO o PERITO CHIMICO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 oppure ART. 18. RICHIESTA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E AUTO PROPRIA. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con finalità di inserimento lavorativo.

Rif. 11979COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERAIO ADD. ALLA CERNITA RIFIUTI E PULIZIA PIAZZALI Trattasi di tempo determinato full-time.





OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

C.T.ELETTRONICA ricerca n. 1 ADD.PROGETTAZIONE HARDWARE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI, SUPERVISIONE CONTROLLO E ASSEMBLAGGIO PROTOTIPI, DEBUG E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta Ingegneria elettronica, Tecnico delle industrie elettriche elettroniche,Istituto professionale per l'industria e l'artigianato,Elettronica industriale, istituto tecnico industriale Richiesta patente B e disponibilità a brevi trasferte Se interessati inviare cv a: cv@ctelettronica.it

RELAIS SANTA CHIARA SRL ricerca VARIE FIGURE TRA CUI: ADDETTI AL RICEVIMENTO SENIOR CON ESPERIENZA E OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, ADD. RICEVIMENTO con possibilità di turnazione notturna, PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA, CAMERIERE AI PIANI. RICHIESTA PER TUTTE LE FIGURE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE UN C.V. CON FOTO A office@rsc.it

LAVAZZA NIMS ricerca VENDITORI per promozione prodotti Se interessati contattare Nims fire1000@tiscali.it; 0575/984362

CASA EMMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. ricerca ADD. DEGUSTAZIONI CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE . TRATTASI DI LAVORO STAGIONALE DA MARZO A NOVEMBRE 2020. SEDE DI LAVORO SAN DONATO IN POGGIO. OBBLIGATORIA AUTO PROPRIA Gli interessati devono inviare il curriculum a alessio.benincasa@casaemma.com

GEOECHO ricerca n. 1 GEOLOGO per lavori in campagna relativi a rilievi topografici.. Conoscenza del pacchetto Office e Autocad. Trattasi di contratto di collaborazione o lavoro intermittente Gli interessati devono inviare il curriculum a info@geoecho.it o telefonare al n. 3703519013 (www.geoecho.it)

T.P. SERVICE DI TADDEINI PAOLO & C. SNC ricerca n. 1 AGENTE DI COMMERCIO CON ESPERIENZA per la vendita di macchinari e attrezzature per le pulizie industriali. Gli interessati devono inviare il curriculum

a: amministrazione@tpservice.net

AD HOC DI PACINI ENRICO ricerca AGENTI DI COMMERCIO CON ESPERIENZA per la vendita nel settore turistico. Gli interessati devono inviare il curriculum a: adhoc.ep.agenti@gmail.com

POGGI FABRIZIO ricerca n.1 TIROCINANTE CONTABILE 18/29 ANNI con diploma attinente ed ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati devono inviare il C.V. a info@poggibus.it

LA ROMITA S.A.S. DI STEFANO RUGGERO & C. ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA e n. 1 CUOCO con obbligatoria esperienza nella mansione e conoscenza della lingua inglese. Richiesta pat. B ed auto propria. Offresi tempo determinato da marzo ad ottobre 2020. Gli interessati devono inviare il curriculum a stefanoruggero1971@gmail.com

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca CONSULENTI ASSICURATIVI. Gli interessati devono inviare il proprio cv a barbara.bellucci@alleanza.it oppure telefonare al 3357920297.

A&G MOBILITY SPA ricerca n.1 VENDITORE SENIOR SETTORE AUTO (obbligatoria esperienza di almeno 3 anni) e N. 1 ACCETTATORE DI OFFICINA AUTOMIBILI con esperienza e diploma di scuola superiore. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@agnorelli.it oppure telefonare a 0577987811

ASSICAL DI IVANO ANSELMI E C. SNC ricerca n.1 TECNICO ASSISTENZA CALDAIE CON ESPERIENZA OPPURE APPRENDISTA 18/29 ANNI SENZA ESPERIENZA. GLI INTERESSATI DEVONO INVIARE IL CURRICULUM A: assical@libero.it

FATTORIE DI SANTO PIETRO SRL SOC. AGR. Ricerca n. 1 TUTTOFARE IN AGRITURISMO CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a: info@santopietro.it

AREA MANAGEMENT SRL SEMPLIFICATA Ricerca n. 1 CAMERIERE AI PIANI CON AUTO PROPRIA PER ALBERGHI SITUATI A POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO . ORARIO DI LAVORO 8,30 - 14,30 OBBLIGATORIA ESPERIENZA. Gli interessati devono telefonare a 3666713312. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a ottobre 2020.

GORI SRL Ricerca n. 1 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO CON MANSIONI ANCHE DI CAPOCANTIERE con esperienza di almeno 5 anni. Richiesto Diploma di Perito Elettrotecnico, patente B auto propria. SE INTERESSATI CONTATTARE GORI SRL 0577/040370; info@gorisrl.eu

CHIARUCCI LUCIA Ricerca n. 1 GESTORE AFFITTACAMERE a Colle V.Elsa con OTTIMA conoscenza della lingua inglese, n. 1 ADD: PULIZIE per 3 ore al giorno a San Gimignano con auto propria e n. 1 APPRENDISTA SEGRETARIA DI UFFICIO TURISTICO 18/29 anni con OTTIMA conoscenza della lingua inglese, diploma di scuola superiore e conoscenze informatiche. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@spreadyourwings.it

ETJCA SPA Ricerca per nota catena di ristorazione n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Necessario possesso auto propria in quanto il luogo di lavoro non é raggiungibile con i mezzi. Orario: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 7.30 alle 9.00. Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 679/2016). Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) Se interessati contattare Etjca Spa 0554369717; ibuscemi@etjca.it

TECNO MIND SRLS Ricerca 2 VENDITORI/AGENTI DI COMMERCIO/RAPPRESENTANTI. Richiede diploma di maturità, preferibile esperienza settore commerciale, patente B. Assunzione da subito. Se interessati inviare cv a: tecnomindsrl@gmail.com

TITANIA MULTISERVIZI SRL Ricerca n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiede patente B e auto. Mansione: pulizie presso abitazioni private (pulizie, lavare e stirare) e condomini orario con contratto a tempo determinato part time (indicativamente 4/5 ore la mattina) da marzo 2020 sede di lavoro: Colle Val d'Elsa e Castellina Scalo. Se interessati contattare Titania Multiservizi: 370/3019267; titaniamultiservizi@gmail.com

CALDANI IRRIGAZIONE SRL Ricerca n. 1 AUTISTA/ESCAVATORISTA/OPERAIO con esperienza. Richiesta Patente B e C. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio cv a adf-1242@caldaniirrigazione.it

COCCHIA PAOLO E CLAUDIO SAS Ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO MANSIONE: SVILUPPO E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTE PER GENERALI ASSICURAZIONI Se interessati inviare il curriculum a : reclutamento@generalisienaviafrajese.it

LOCANDA DELL'ARTISTA DI BLOODWORTH BAKER LINDSAY Ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA + 1 LAVAPIATTI Richiesta patente B auto propria Per la figura di CAMERIERE/A è richiesta l'ottima conoscenza della lingua inglese e l'esperienza. Tempo determinato part-time: per il cameriere/a il servizio è serale. Se interessati inviare cv a: info@locandadellartista.com

SPIZZICHERIA LE CHICCHE TOSCANE Ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA (preferibilmente età compresa per apprendistato) per locale in San Gimignano. Necessaria conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: diletta.failli@gmail.com

T.O.F. CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA ricerca n.1 INFERMIERE/A CON LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE con preferibile esperienza. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@casariposo-santachiara.cloud

CAFFE' ITALIA DI SANTUCCI IRENE ricerca n. 1 BARISTA CON CONOSCENZA DI COCKTAILS Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato da aprile a ottobre con orario spezzato. Se interessati inviare cv a: irene.santucci@gmail.com

Pubblicato il 7 marzo 2020