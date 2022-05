Le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 15 maggio 2022

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 160227 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Disponibilità a spostamenti in zone limitrofe. Trattasi di tempo determinato (3/4 mesi con possibilità di proroga), part time (8 ore settimanali circa).

Rif. 160220 Azienda Edile di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 MURATORE o MANOVALE EDILE con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 160214 Azienda Edile di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 CARPENTIERE CON ESPERIENZA Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 160207 Azienda Edile di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 ELETTRICISTA con esperienza Mansioni: montaggio di impianti fotovoltaici. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 159946 Ristorante di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (da giovedi a domenica con orario serale).

Rif. 159945 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO con preferibile esperienza. Mansioni: Potatura vigneti presso aziende agricole varie. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time.

Rif. 159929 Azienda di Servizi di Poggibonsi ricerca n. 1 AIUTO CUOCO PER MENSE con esperienza anche minima. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato a turni, part time verticale (24 ore settimanali) o full time.

Rif. 159916 Azienda di Servizi di Poggibonsi ricerca n. 1 OSS con preferibile esperienza per sostituzioni . Obbligatorio corso di OSS riconosciuti. Richiesta patente di guida cat. B. Trattasi di contratto a tempo determinato a turni anche notturni, part time verticale (24 ore settimanali) o full time.

Rif. 159811 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA (età 18/29 anni) Mansioni: centralino, smistamento posta e supporto all'amministrazione. Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 159708 Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 159701COB Impresa di Pulizie di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. ALLE PULIZIE ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 Trattasi di contratto a tempo determinato (6 mesi) part time (20 ore settimanali).

Rif. 159620 Officina Meccanica di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO DI CARROZZERIA INDUSTRIALE O APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 159607 Officina Meccanica di San Gimignano ricerca n. 1 MECCANICO riparazione veicoli o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 159525 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TOUR DEL PERSONALE VIAGGIANTE (età 18/29 anni) Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili della durata di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 159472 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 Apprendista MECCANICO DI PRECISIONE addetto al montaggio di impianti nebulizzazione, antizanzare, installazione e assistenza abbattimenti polveri e odori, installazione e assistenza lampade riscaldanti e generatori di calore. Trattasi di apprendistato.

Rif. 159463 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE VILLA PADRONALE E LOCALI AGRITURIMO con esperienza anche minima. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (fino a dicembre 2022) prorogabile, part time (30 settimanali).

Rif. 159452 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Richiesto preferibilmente Diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 159441 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Mansioni: Impianti elettrici, domotici industriali e privati. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 159256 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO con esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore. Richiesto patentino muletto. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 159253 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE TERRA PER COTTO con esperienza Mansioni: Lavorazione terra a mano per creazione di pavimentazioni in cotto. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 159008 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA VENDITA E MAGAZZINIERE (età 18/29 anni) Richiesto diploma di scuola superiore. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili della durata di 2/3 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 158937 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO AL BANCO DI BAR/A/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato full time o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio.

Rif. 158931 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO con esperienza (anche minima). Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 158910 Azienda di Colle di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE con esperienza (anche minima) Mansioni: Ricerca diagnosi guasti per interventi di riparazione. Compilazione schede di lavorazione con pc. Ricerca parti di ricambio su tavole esplosi delle macchine. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Patente B, auto propria.

Rif. 158229 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 COLF con preferibile esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Trattasi di contratto a tempo determinato part time (1 giorno a settimana 4 ore).

Rif. 158193 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza anche minima. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15819COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI A 12v APPARTENENTE ALLA L.68/99 ART.8 e ART.18. Richiesto Diploma di scuola superiore. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 158115 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza anche minima. Mansioni: Gestione e preparazione delle spedizioni e del magazzino. Richiesta pat. B. Preferibile patente C e muletto. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 157985 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A TECNICO AMMINISTRATIVO (età 18/29 anni). Mansione: progettazione interni, centralino e pratiche amministrative. Richiesto Diploma di scuola superiore e conoscenza di programmi contabili e disegno. Trattasi di contratto di apprendistato, full time.

Rif. 157467 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA CONTABILITÀ GESTIONALE Mansioni: supporto alla direzione tecnica per registrazioni stato di avanzamento lavori, giornate cantiere con padronanza dell'applicativo excel. Titolo di studio Diploma di Istituto Agrario. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 157226 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza/APPRENDISTA (età 18/29 anni). Trattasi di contratto a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, contratto di apprendistato.

Rif. 157020 Azienda di poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario full time.

Rif. 156878 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Mansioni: Impianti elettrici, domotici industriali e privati. Richiesto preferibilmente Diploma indirizzo tecnico.Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 156648 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERATORE DI PRODUZIONE Mansioni: uso e regolazione della macchina in dotazione, supervisione macchina e controllo qualità del materiale lavorato, riparazione e primo intervento sulla macchina in dotazione. Richiesto diploma di scuola superiore. Pat B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (6 mesi), full time.

Rif. 15862 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenze informatiche, buona conoscenza della lingua inglese, patente di guida B auto propria. Trattasi di tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

CHIRIBIRI S.R.L.S. ricerca CUOCO/A con esperienza (anche minima). Trattasi di contratto a tempo determinato full time. Per candidarsi inviare il proprio cv a deimauris@gmail.com

OEMME PULIZIE SNC DI RIZEA M. E KUCI A. ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN STRUTTURE RICETTIVE. Richiesta pat. B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (24 ore settimanali) Per candidarsi telefonare al numero 3486123627.

L'ECO DIVINO SRL ricerca N.1 AIUTO CUOCO/A + N. 1 CUOCO/A + N.1 CAMERIERE/A con preferibile esperienza. Trattasi di tempo determinato 6 mesi, part-time di 30 ore settimanali con turni. Per candidarsi inviare cv a: info@lacollegiata.it o telefonare al 0577/943201

CO-LI.COM SRL ricerca n. 1 MAGAZZINIERE/BANCONISTA CON ESPERIENZA OBBLIGATORIA nel settore idrotermosanitario. Mansioni: Magazzino e vendita al banco Richiesto Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato part time. Per i candidati 18/29 anni senza esperienza sarà proposto un apprendistato. Per candidarsi inviare email a colicoco@tin.it

G. ELETTRIC S.R.L. ricerca n. 1 CONTABILE CON PLURIENNALE ESPERIENZA per gestione dell'ufficio contabilità Richiesto diploma di ragioneria. Necessaria patente B auto propria. Per candidarsi telefonare a 3318671718.

MUSSO MARIA CARLA ricerca n. 1 ADDETTO ALLE DEGUSTAZIONI DI VINO CON TOUR DELL'AZIENDA. Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B aut propria. Se interessati inviare cv a: paneretta@paneretta.it

ITALNOLEGGI SRL ricerca n. 1 MANUTENTORE/ELETTRAUTO/TECNICO/MOTORISTA CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA CON MANUTENZIONE PULMANN, CAMION, CARRELLI ELEVATORI ECC. E N. 1 RICAMBISTA DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA E PIATTAFORME AEREE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEL SETTORE. Trattasi di tempo indeterminato full-time. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 338/7981883 oppure inviando il proprio cv a francescocasillo@italnoleggi.com

RELAIS SANTA CHARA ricerca n. 1 PORTIERE DI NOTTE con buona conoscenza della lingua inglese; 1 MANUTENTORE per giardino, piscina e piccole riparazioni; 1 CAMERIERA AI PIANI Trattasi di tempo determinato full-time su turni, si richiede disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei fini settimana. Necessaria patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: office@rsc.it

S.EL.DA. SERVICE SRL ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI con esperienza. Pat. B, auto propria. Trattasi di tempo indeterminato part time (5 ore settimanali) in uffici di Poggibonsi. Gli interessati devono inviare il C.V. a personale@seldaservice.it

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. Trattasi di collaborazione. Se interessati inviare cv a: simone.tortora@alleanza.it

AZIENDA AGRICOLA LA RAMPA DI FUGNANO ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta Pat. B e auto propria. Trattasi di lavoro part time 5 - 10 ore settimanali. Per candidarsi inviare cv a info@rampadifugnano.it

AZIENDA AGRICOLA LA RAMPA DI FUGNANO ricerca n. 1 RAPPRESENTANTE DI PRODOTTI VINICOLI con esperienza. Trattasi di collaborazione. Gli interessati devono inviare il curriculum a info@rampadifugnano.it

CASTELLO DI CASOLE S.P.A. ricerca n. 1 FACCHINO + n. 1 PORTER + n. 1 FRONT DESK AGENT con esperienza Richiesta buona conoscenza della lingua inglese (ottima per il Front Desk Agent), patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale su turni. Se interessati inviare cv a: daniela.raffa@belmond.com

CASTELLO DI CASOLE S.P.A. ricerca n. 1 MAITRE + n. 1 CHEF DE RANG CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale su turni. Se interessati inviare cv a: daniela.raffa@belmond.com

CASTELLO DI CASOLE S.P.A. ricerca n.1 ADD. LAVANDERIA + n.1 LIFEGUARD CON ESPERIENZA Richiesta conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale su turni. Se interessati inviare cv a: daniela.raffa@belmond.com

DELTA T SRL ricerca n. 1 IDRAULICO/CANALISTA con preferibile esperienza. Richiesto diploma indirizzo meccanico/ elettronico. Trattasi dei tempo determinato full time (per candidati over 30). Per i candidati tra i 18 ed i 29 anni, l'azienda propone contratto di apprendistato o tirocinio a seconda dell'esperienza, o meno, nel ruolo. Per candidarsi telefonare allo 0577929054 oppure inviare cv a info@deltatsrl.com

LAMINOX SRL ricerca n. 1 TIROCINANTE ING. MECCANICO Trattasi di tirocinio con rimborso spese per 2 mesi con orario full-time. Richiesta Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita entro 12 mesi dall'attivazione dello stesso. Per candidarsi inviare il proprio cv a laminoxsrl@gmail.com oppure telefonare allo 0577600266 o al 3291979648

BODY ART DI GATTARI ELENA ricerca n. 1 ESTETISTA CON ESPERIENZA Richiesto diploma di estetista, patente B automunito/a. Contratto a tempo determinato di 3 mesi orario par time 25/30 ore settimanali con possibilità di proroga. Per candidarsi inviare il proprio cv a esteticabodyart@yahoo.it

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca N.1 INFERMIERE + N.1 EDUCATORE PROFESSIONALE + N.1 ASSISTENTE SOCIALE Richiesta preferibile esperienza nei ruoli, lauree attinenti, patente B auto propria Se interessati inviare cv a: jolanda.cofone@ftsa.it

TERRA DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ricerca EDUCATORE/TRICI PROFESSIONALI con preferibile esperienza. Richiesto titolo di studio attinente al profilo. Trattasi di tempo indeterminato. Patente B, auto propria. per candidarsi chiamare il numero 0577226028 oppure inviare il proprio cv a info@terradisienacoop.it

Pubblicato il 15 maggio 2022