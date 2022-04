Le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Poggibonsi aggiornate al 17 aprile 2022

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi.



Rif. 157020 Azienda di poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario full time.

Rif. 156933 Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 AUTISTA AUTOMEZZI RACCOLTA RIFIUTI PAT C CQC con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato (12 mesi), part time (36 ore).

Rif. 156892 Negozio di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ESTETISTA CON ESPERIENZA. Richiesto diploma di estetista, patente B, automunito/a. Contratto a tempo determinato di 3 mesi orario par time 25/30 ore settimanali con possibilità di proroga.

Rif. 156890 Studio di Colle di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. CONTABILITA' 18/29 ANNI diploma o laurea attinenti. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili

Rif. 156878 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Mansioni: Impianti elettrici, domotici industriali e privati. Richiesto preferibilmente Diploma indirizzo tecnico.Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 156648 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERATORE DI PRODUZIONE Mansioni: uso e regolazione della macchina in dotazione, supervisione macchina e controllo qualità del materiale lavorato, riparazione e primo intervento sulla macchina in dotazione. Richiesto diploma di scuola superiore. Pat B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato (6 mesi), full time.

Rif. 156580 Agriturismo di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AGRITURISMO E AIUTO COLAZIONI con esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (28 ore settimanali).

Rif.15993 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA SERIGRAFIA con preferibile esperienza. Mansioni: uso macchine stampa e fustellatura manuali, rifinitura e confezionamento etichetta adesivi. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Rif.15990 Commercio di Poggibonsi ricerca n.1 TIROCINANTE ADDETTO/A AL SOCIAL MEDIA MARKETING (18/29 anni). Mansioni: Gestione social media, pubblicazione foto, invio newsletter. Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche. Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 15979 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA con preferibile esperienza. Mansioni: attività di segreteria e contabilità. Richiesta Diploma di Ragioneria o affini. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 15977COB Cooperativa di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI VILLE PER VACANZA E AGRITURISMI RISERVATA ISCRITTI L.68/99 ART.8. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato, part time.

Rif. 15976 Cooperativa di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI VILLE PER VACANZA E AGRITURISMI con preferibile esperienza. Richiesta patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato, part time.

Rif. 15975 Struttura ricettiva di Barberino di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AGRITURISMO con esperienza. Richiesta patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 15974 Struttura ricettiva di Barberino di Val D’Elsa ricerca n.1 ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA E DEGUSTAZIONI IN AGRITURISMO con preferibile esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 15971 Ristorante di Poggibonsi ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di part-time 24 ore settimanali tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato.

Rif. 15957 Azienda di Colle di Val D’Elsa ricerca n.1 TIROCINANTE ING. MECCANICO. Trattasi di tirocinio con rimborso spese per 2 mesi con orario full-time. Richiesta Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita entro 12 mesi dall'attivazione dello stesso

Rif. 15935 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. AL MAGAZZINO RICAMBI AUTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessario Diploma di Scuola Media Superiore. Trattasi di tempo indeterminato full-time.

Rif. 15918 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE (età 18/29 anni). Mansioni: Gestione sicurezza, contabilità di cantiere, progettazione e disegno. Richiesto Diploma di geometra/ perito edile o Laurea in Ingegneria edile. Ottime conoscenze informatiche (Pacchetto Office, Autocad e Primus) Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato o, per giovani con età 18/29anni, tirocinio o apprendistato a seconda dell'esperienza.

Rif. 15917 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Mansioni: contabilità, registrazione partita doppia, gestione clienti/fornitori/banche. Richiesto diploma di Ragioneria e ottima conoscenza del programma Team System. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Rif. 15907 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 AIUTO CUOCA/O con mansioni di supporto al cuoco, pulizia stoviglie e locali. RICHIESTA ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato part-time.

Rif. 15896 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15894 Hotel di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE E MARKETING (18/29 anni) Mansioni: Gestione social media, pubblicazione foto, invio newsletter, supporto alla vendita. Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche e della lingua inglese. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.

Rif. 15891 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO ALLA PULIZIA CAMERE E PREPARAZIONE COLAZIONI con preferibile esperienza. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time.

Rif. 15870 Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 TRATTORISTA con esperienza. Richiesta esperienza anche nell'impiego di trattamenti fitosanitari. Richiesto patentino guida trattori e per l'utilizzo fitosanitari. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario full time.

Rif. 15864 Bar/Gelateria di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A AL BANCO GELATERIA con preferibile esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15858 Impresa di Pulizie di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia strutture ricettive. Trattasi di tempo determinato, full time.

Rif. 15846 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA Richieste ottime competenze informatiche, diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.

Rif. 15833 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Mansioni: Compilazione 730, dichiarazioni dei redditi persone fisiche, conoscenza tributi IMU. Richiesto diploma di Ragioneria o laurea in economia. Trattasi di tempo determinato (3 mesi), part time (20 ore settimanali)

Rif. 15792 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON PLURIENNALE ESPERIENZA per gestione dell'ufficio contabilità. Richiesto diploma di ragioneria. Trattasi di tempo determinato part-time. Necessaria patente B auto propria.

Rif. 15441 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO con preferibile esperienza Mansioni: consegna bevande e alimenti. Richiesta patente C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Rif. 15435 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE con preferibile esperienza. Mansioni: pulizia e gestione della casa, preparazione pasti. Preferibile possesso patente B. Trattasi di contratto a tempo indeterminato full time.

Rif. 15406 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA CON ESPERIENZA. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto. Trattasi di contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro San Gimignano.

Rif. 15403 Commercio settore Idrotermosanitario di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE/BANCONISTA CON ESPERIENZA OBBLIGATORIA nel settore idrotermosanitario. Mansioni: Magazzino e vendita al banco Richiesto Diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato part time. Per i candidati 18/29 anni senza esperienza sarà proposto un apprendistato. OLTRE I 29 ANNI OBBLIGATORIA ESPERIENZA DI MAGAZZINIERE NEL SETTORE IDROTERMOSANITARIO.

Rif. 15297 Famiglia di Certaldo ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza. Mansioni: Assistenza anziano autosufficiente e pulizia casa. Trattasi di tempo indeterminato, full time.

Rif. 15230COB Azienda di Poggibonsi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 art. 8. Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (20 ore settimanali).

Rif. 15183 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 APPRENDISTA MONTATORE DI IMPIANTI TERMICI Richiesta età 18/29 anni, patente B auto propria.



OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

LA BISCONDOLA DI VOLPINI STEFANIA & C. - S.N.C. ricerca CAMERIERE/A DI SALA con esperienza minima. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il cv a biscondola@libero.it

FUTURA SERVICE & SOLUTIONS ricerca CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale con orario full-time. Sede di lavoro Colle Di Val D’Elsa. Se interessati inviare cv a info@futuraservicesolutions.it o telefonare al numero 0583/995393.

GELATERIA DONDOLI SRL ricerca n.1 ADDETTO/A AL BANCO GELATI E AIUTO NELLA PREPARAZIONE con preferibile esperienza. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale con orario di 30/40 ore da concordare, si richiede disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi. Se interessati contattare Dondoli Sergio 0577942244; 3935448969; sergio@gelateriadondoli.com

PALMIERI NICCOLO’ ricerca n.1 TRATTORISTA con preferibile esperienza. Mansioni: Manutenzione del verde con decespugliatore e motosega. Richiesta patente per la guida del trattore. Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 34750526518 o inviare il C.V. a niccolo@spaziaverde.it

ALIMAK GROUP ITALY SRL ricerca ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE ASCENSORI, PONTEGGI ELETTRICI E MONTACARICHI con preferibile esperienza. Richiesto Diploma di Perito elettrotecnico. Patente B, auto propria.Trattasi di tempo indeterminato, full time. Per candidarsi telefonare allo 057790341 oppure inviare cv a marcello.verniani@alimakgroup.com

TRAVEL ON A BUDGET DI IRENE CHIMENTI ricerca n.1 ACCOMPAGNATORE TURISTICO CON ESPERIENZA per attività di animazione e di accompagnamento turistico a gruppi di viaggiatori anglofoni. Obbligatorio patentino di accompagnatore turistico, FLUENTE conoscenza della lingua inglese,. La persona deve essere in grado di guidare una vespa 50cc e un minivan. Disponibile a lavorare nei weekend e a trasferimenti di più giorni nel territorio italiano. Lavoro stagionale da Aprile ad Ottobre. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@italyonabudgettours.com

SAN BIAGIO IMMOBILIARE ricerca n.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA per servizio colazione e cena. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato di 4/5 mesi. Per candidarsi telefonare allo 0577907024

IDROEFFE SRL ricerca N. 1 PIASTRELLISTA PER RIFACIMENTI BAGNI E OPERE EDILI Richiesta patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@idroeffe.com oppure telefonare allo 0577/948130, 3357829038.

IMMOBILIARE STELLA SNC ricerca ADD. PULIZIE APPARTAMENTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time da aprile a settembre. Se interessati contattare Sabina Stella 3473150872; info@podereilgioiello.com

OSTERIA IL CAMPANELLINO ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato con orario part-time da concordare. Se interessati inviare cv a: marco.falossi73@icloud.com o telefonare al numero 3406027401.

DEMARCO PARTS ricerac n. 1 TIROCINANTE GRAPHIC DESIGNER 18/29 anni con diploma o laurea attinenti alla figura professionale richiesta. L'azienda richiede l'utilizzo avanzato dei seguenti programmi: photoshop, social network, google ads, google analytics, conoscenza della lingua inglese (B2) Per candidarsi inviare il proprio cv a info@demarcoparts.com

CHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca n. 1 AIUTO CUOCO da inserire nel proprio organico con contratto stagionale. Si richiede esperienza nel settore. Automunito. Se interessati inviare cv a: amministrazione@villasabolini.it

HOTEL BELSOGGIORNO HOTEL PESCILLE SRL ricerca n. 1 CAMERIERE/A ADD. ALLE COLAZIONI E BAR + n.1 ADD. RECEPTION CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZE INFORMATICHE (WORD, OUTLOOK) Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato 6 mesi, part-time di 36 ore settimanali con turni. Se interessati inviare cv a: info@pescille.it o telefonare al 3534091243; 0577/940186

PIOLI YURI ricerca n. 1 ASSISTENZA NELL'USO DEL COMPUTER (PROGRAMMI DI VIDEO) PER PERSONA IPOVEDENTE, aiuto negli spostamenti e piccoli lavori di giardinaggio. Richiesta patente di guida ed auto propria per aiuto negli spostamenti. TRATTASI DI LAVORO PER 16 ORE SETTIMANALI DA CONCORDARE. OFFRESI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITÀ' DI PROROGA. LUOGO DI LAVORO: COLLE DI VAL D'ELSA Se interessati inviare cv a: ip6@libero.it

SIENA SHIRE ricerca n. 1 AGENTI IMMOBILIARI con preferibile esperienza. Mansioni: acquisizioni, vendita e valutazione di proprietà immobiliari. Patente B, auto propria. Trattasi di collaborazione autonoma con p.iva.

POGGIO ALLORO DEI F.LLI FIORONI S.S ricerca ADDETTO/A ALLA DEGUSTAZIONE E VENDITA VINI con preferibile esperienza. Richiesto diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a info@fattoriapoggioalloro.com

JO.BA. S.N.C. DI ZAMIATOWSKA JOANNA & C. ricerca CAMERIERE DI SALA con preferibile esperienza. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo deteminato, part time (30 ore settimanali, orario spezzato) Per candidarsi telefonare al 3383326148 oppure inviare cv a anticaosteriabazzino@libero.it

BIOSFERA GROUP SRL ricerca ADDETTO/A AL BIOBAR con esperienza anche minima nell'ambito della ristorazione. Mansioni: supporto alla cucina durante l'ora di pranzo, accoglienza clienti e somministrazione alimenti e bevande. Richiesto HACCP in corso di validità. Richiesta conoscenza base della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3518869779 oppure inviare cv a nicolojaykhara@biosferanature.it

GALGANI ILARIA E PAOLA & C. - S.A.S. ricerca PORTIERE DI NOTTE/CAMERIERE DI BAR con preferibile esperienza. Mansioni: portiere (4 giorni a settimana), cameriere di bar (2 giorni) Richiesta conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi telefonare al 3389978418 oppure inviare email a info@leonbianco.com

CHIRIBIRI S.R.L.S. ricerca CUOCO/A con esperienza (anche minima). Trattasi di contratto a tempo determinato full time. Per candidarsi inviare il proprio cv a deimauris@gmail.com

SOCIETA' AGRICOLA PIETRASERENA DI ARRIGONI S.S. ricerca COMMESSA DI VENDITA per attività ricettive, di degustazione e vendita prodotti. Necessaria patente B auto propria. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Se interessati inviare cv a: andrea.arrigoni@awf2000.com

PIZZERIA DEL BERNINO SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE ricerca AIUTO CUOCO/A . Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3398161552.

CASTELLO DI CASOLE S.P.A. ricerca FACCHINO AI PIANI con preferibile esperienza. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Trattasi di tempo determinato, full time (fino al 31 ottobre 2022). Necessaria patente B auto propria. Per candidarsi inviare il proprio cv a tommaso.bondi@belmond.com

