Le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Siena aggiornate al 2 aprile 2022

Rif. 15950 RISTORANTE DI SIENA - cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA MANSIONE: VARIE LAVORAZIONI IN CUCINA ITALIANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15949 FAMIGLIA DI SIENA – cerca N.1 BADANTE CONVIVENTE MANSIONE: AIUTO A PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CON PROBLEMI DI ALZHEIMER, PULIZE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE E CUCINARE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME E CONVIVENTE

Rif. 15947 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA, CARTA DEI VINI, PRENOTAZIONI, SERVIZIO AI TAVOLI, GESTIONE SALA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (27 ORE SETTIMANALI) POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO RIPOSO: LUNEDI'

Rif. 15946 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE SALA DELL'AGRITURISMO CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15945 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/A DI AGRITURISMO CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15937 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/AIUTO CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO CUOCO PREFERIBILE ESPERIENZA COME CUOCO/AIUTO CUOCO PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO SE 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 15934 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME (SPEZZATO E A TURNAZIONE) RIPOSO: MARTEDì

Rif. 15933 AZIENDA ATTREZZATURE DELLA RISTORAZIONE DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO TECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: TECNICO ADD. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE (COTTURA, LAVAGGIO, REFRIGERAZIONE E CAFFE') DIPLOMA SUPERIORE (NEL SETTORE TECNICO) PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15932 PASTICCERIA DI SOVICILLE – cerca N.1 COMMESSA/O DI VENDITA DI PASTICCERIA E BAR CON ESPERIENZA MANSIONE: AD. AL BANCONE BAR E VENDITA PRODOTTI DI PASTICCERIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE ORARIO DI APERTURA: DAL LUN ALLA DOM 7/24

Rif. 15929 RISTORANTE DI SOVICILLE – cerca N.1 CUOCO CAPO PARTITA - SUPPORTO ALLO CHEF CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. ALLA PREPARAZIONE DEI PRIMI PIATTI (CUCINA TOSCANA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO: MARTEDI'

Rif. 15928 RISTORANTE SIENA CENTRO – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: GESTIONE DELLA CUCINA, CAPACITA' ORGANIZZATIVA, RESISTENZA ALLO STRESS, PREPARAZIONE PIATTI DELLA CUCINA TIPICA TOSCANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO A TURNI E SPEZZATO)

Rif. 15927 DENTISTA IN ZONA MONTERIGGIONI – cerca N.1 ADD. ALLO STUDIO MEDICO DENTISTICO MANSIONI: SEGRETERIA, APPUNTAMENTI CLIENTI, RAPPORTO CON I FORNITORI, PREPARAZIONE SCHEDE CLIENTI, SUPPORTO AL DENTISTA E PULIZIE/IGIENIZZAZIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE LUOGO DI LAVORO: QUERCEGROSSA PREF.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI PROROGABILE) CON ORARIO PART TIME DI 12 ORE SETTIMANALI (CON POSSIBILE AMPIAMENTO ORARIO) ORARIO DI LAVORO: NEL POMERIGGIO

Rif. 15920 RISTORANTE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 CUOCO O AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA E AUTONOMIA NELLA MANSIONE REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZE E ESPERIENZE IN CUCINA VEGETARIANA NECESSARIA ESPERIENZA DI CUOCO O AIUTO CUOCO (IN AUTONOMIA) GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT. ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE CONOSCENZE E ESPERIENZE IN CUCINA VEGETARIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME SOLO SERALE (ORARIO DI LAVORO DALLE 17.00 ALLE 21.30 CIRCA)

Rif. 15919 AZIENDA AGRICOLA DI ASCIANO – cerca N.1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: GUIDA DI TRATTORI E MIETITREBBIA RICHIESTO POSSESSO PAT.C RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PATENTINO PER TRATTORISTA POSSESSO PAT.C PAT.B ED AUTO PREFERIBILE COMPETENZE MECCANICHE PER RIPARAZIONI MACCHINARI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO POSSIBILITA' DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 15908 STRUTTURA RICETTIVA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. FRONT OFFICE, CHECK IN/OUT DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15899 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. RICEVIMENTO, SEGRETERIA E PRENOTAZIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE GRADITA AUTONOMIA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15898 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLA ELABORAZIONE DATI CONTABILI (CONTABILITA' DI STUDI PROFESSIONALI E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ORDINARIA E PRIMA NOTA) NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA NECESSARIE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE SU APPLICATIVI OFFICE; NECESSARIO DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE O ATTINENTI AL SETTORE DELLA CONTABILITA' offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI.

Rif. 15897 AZIENDA DI PULIZIE DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULZIE DI UFFICI E FABBRICHE E NEGOZI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE SETTIMANALI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ASCIANO E RAPOLANO T.ME offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 10 ORE A SETTIMANA

Rif. 15890 GASTRONOMIA DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE BANCONIERE E ADDETTO/A ALLA GASTONOMIA ESCLUSIVA NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO A TURNI

Rif. 15889 AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA AD. MONTAGGIO E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NEL SETTORE ELETTRICO DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TECNICO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NEL SETTORE ELETTRICO CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15876 AZIENDA SETTORE TURISTICO DI SIENA – cerca N.1 ADD. ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (CONOSCENZA LIVELLO ALMENO B2) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME

Rif. 15875 AZIENDA SERVIZI CONTABILI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: REDAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO E MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PICCOLA CONTABILITA' DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15874 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLA VENDITA E DEGUSTAZIONE DEL VINO MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, ACCOMPAGNAMENTO TOUR, DEGUSTAZIONE E VENDITA VINO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15873 AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA – cerca N.1 OPERAIO ADD. MAGAZZINO E IMBOTTIGLIAMENTO CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AL MAGAZZINO, PREPARAZIONE ORDINI, EVENTUALE SUPPORTO ALLE CONSEGNE NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO PAT.C CQC GRADITO DOMICILIO IN ZONA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 MESE PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15871 AZIENDA VENDITA ABBIGLIAMENTO DI SIENA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. VENDITA MANSIONE: ADD. VENDITA, SMISTAMENTO MERCE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE GRADITO PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO DI TIROCINIO CON ORARIA P.TIME

Rif. 15869 ALBERGO DI SIENA – cerca N.1 FACCHINO AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: FACCHINO AI PIANI E PULIZIE ZONE COMUNI, ORDINI DELLE BIANCHERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15867 AZIENDA SETTORE IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA ADD. ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI/TERMOIDRAULICI E REFRIGERANTI NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA E ALTRE PROVINCE IN REGIONE TOSCANA offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15863

Rif. 15838 HOTEL DI SIENA – cerca n.1 CAMERIERE/A AI PIANI - HOUSEKEEPING SUPERVISOR CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZIE CAMERE, BAGNI, ZONE COMUNE, SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL REPARTO DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE ORARIO PART TIME: 20/30 ORE SETTIMANALI (I TURNO 6.30/13.00; 10/13.30; 8.00/13.00)

Rif. 15834 ALBERGO DI SIENA – cerca n.1 ADDETTO ALLA PORTINERIA NOTTURNA CON ESPERIENZA IL CONTRATTO E' PART TIME E SI LAVORA 5 GIORNI DI NOTTE E 5 GIORNI DI RIPOSO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE E DI GESTIONALI PER HOTEL REQUISITO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI ERICSOFT SUITE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME VERTICALE (SI LAVORA 5 GIORNI DI NOTTE E 5 GIORNI DI RIPOSO)

Rif. 15831 BAR IN ZONA SAN QUIRICO D’ORCIA – cerca n.1 BARISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI PREFERIBILE ESPERIENZA COME BARISTA E SERVIZIO AI TAVOLI ATTESTATO HACCP CONOSCENZA BASE DI INGLESE PAT. B E AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 24 ORE SETTIMANALI

Rif. 15827 AZIENDA IN AMBITO EDILE – cerca n.1 MAGAZZINIERE E AUTISTA CONSEGNATARIO CON PAT.C MANSIONE: GESTIONE DEL MAGAZZINO EDILE FISICO E VIRTUALE, SUPPORTO ALLA VENDITA, CONSEGNA AI CLIENTI, RITIRO MERCE ACQUISTATA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PRIORITARIO POSSESSO PAT.C CQC BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO FULL TIME SE UNDER 30 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Rif. 15826 AZIENDA SETTORE IDRAULICO DI SIENA – cerca n.1 IDRAULICO ADD. ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONATORI E RISCALDAMENTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15802 AZIENDA LAVORAZIONI METALLI DI MONTERIGGIONI - cerca n.1 AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADDETTO ALLA CONSEGNA DI PRODOTTI METALMECCANICI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.C CQC offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15797 AZIENDA SERVIZI DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 OPERAI ADD. ALLA PULIZIA DI CAMERE E SPAZI COMUNI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE, SERVIZI IGIENICI E SPAZI COMUNI DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA LUSSO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN ALLA DOM 9.00/14.00) RIPOSO A TURNAZIONE

Rif. 15796 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca n.1 ADDETTO/A ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E 730 CON ESPERIENZA MANSIONE: COMPILAZIONE DEI MODELLI 730 PER GLI ASSOCIATI DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI SPECIFICI PER IL 730 E DICHIARAZIONE REDDITI) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (4/5 MESI) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM

Rif. 15787 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca n. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA MANSIONE: CUOCO ADD ALLA CUCINA DELL'AGRITURISMO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15781 CAFFE’ RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O BARISTA - ADD. BANCONE CAFFETTERIA E APERITIVI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O SE 18/30 ANNI CONTRATTO DI APPRENDISTATO ORARIO FULL TIME

Rif. 15774 CAFFE’ RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO DI SALA E SISTEMAZIONE SALA, PULIZIE DELLA SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offe CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15773 CAFFE’ RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O CUOCO/A CON ESPERIENZA SE CON PIU' DI 30 ANNI, E' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO (SE 18/30 ANNI) CONTRATTO A T.DETERMINATO SE CON ESPERIENZA ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15767 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca n.1 APPRENDISTA O MURATORE CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA IN RISTRUTTURAZIONE INTERNA (INTONACI, MONTARE TELAI, RISTRUTTURAZIONE) SE CON PIU' DI 30 ANNI CANTIERI SU SIENA E PROVINCIA (SI PARTE DA CASTELNUOVO B.GA) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

Rif. 15766 AZIENDA SERVIZI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A ADDETTA/O ELABORAZIONE E DICHIARAZIONE FISCALI, 730, UNICO E IMU CON ESPERIENZA MANSIONI: DICHIARAZIONI 730, ISEE, CONOSCENZA DEI TRIBUTI, FRONT OFFICE PUBBLICO PREFERIBILE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONI IN CAF DIPLOMA DI RAGIONERIA O SIMILARI PREFERIBILE ESPERIENZA IN CAF FISCALI GRADITO AVER FREQUENTATO CORSI CAF/730 PAT.B ED AUTO OTTIME CONOSCENZA INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/LUGLIO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15755 AZIENDA MANUTENZIONE IMPIANTI DI SIENA – cerca N.1 TECNICO ADD. ALLA MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTENNA IN STRUTTURE METALLICHE (TRALICCI E PALI TELEFONICI) RICHIESTA ABILITA' A LAVORARE IN QUOTA DIPLOMA SUPEROPRE IN ELETTRONICA O TELECOMUNICAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITE CONOSCENZE DI MECCANICA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME A TURNI ANCHE NOTTURNI

Rif. 15754 AZIENDA SETT. PULIZIE NEL TURISMO DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZE CAMERE E AREE COMUNI IN VARIE STRUTTURE ALBERGHIERE DI SIENA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: VARIE STRUTTURE ALBERGHIERE TRA SIENA E ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15743 AZIENDA LAVORAZIONE PELLI SETT. LUSSO DI RADDA IN CHIANTI – L'AZIENDA OFFRE L'OPPORTUNITA' DI PARTECIPARE AD UN CORSO DI PELLETTERIA GRATUITO IN AZIENDA FINALIZZATO AD UN'OPPORTUNITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FORMAZIONE CORSO DI FORM.NE IN AZIENDA (TEORICO/PRATICO) DELLA DURATA DI 6 SETTIMANE A FINE CORSO OPPORTUNITA' LAVORATIVA SE ACQUISITE CORRETTAMENTE LE COMPETENZE NECESSARIE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CHIANTI (LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' ZONA CHIANTI) RICHIESTE ABILITA' MANUALI E CAPACITA' DI SVOLGERE UN LAVORO DI ALTA PRECISIONE GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' APERTA SIA ALLE PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, ELENCO DISABILI L.68/99, DISOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO offre ORARIO CORSO DAL LUN AL VEN 8/17 CON PAUSA PRANZO IN MENSA AZIENDALE

Rif. 15742 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA (ORARIO DI LAVORO SERALE) NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIE NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 20 MINUTI DA SIENA GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI LAVORO SERALE RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15741 AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI DI SOVICILLE – cerca n.1 ELETTRICISTA ADD. A IMPIANTI ELETTRICI RICHIESTA FORMAZIONE IN AMBITO ELETTRICO DIPLOMA TECNICO (PREFERIBILE NEL SETTORE ELETTRICO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15740 ALBERGO DI MONTICIANO – cerca N.1 AIUTO AL CUOCO E AIUTO AL PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI CUCINA POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA) CON ORARIO P.TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI RIPOSO: LUNEDI'

Rif. 15739 BAR RISTORANTE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 CUOCO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15738 BAR RISTORANTE DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE PIATTI FREDDI E VELOCI IN AUTONOMIA E AIUTO AL CUOCO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15735 LAVANDERIA ZONA ASCIANO – cerca N.1 OPERAIO ADD. ALLA STIRATURA INDUSTRIALE, STIRATURA A MANGANO E CONTEGGIO BIANCHERIA PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE IN LAVANDERIA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME (DA CONCORDARE) A TURNAZIONE ORARIO DEI TURNI: I 6.30/13.10 DAL LUN AL SAB, 13.10/19.50 DAL LUN AL SAB

Rif. 15734 LAVANDERIA ZONA ASCIANO – cerca N.1 AUTISTA CON PAT C CQC CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: RITIRO BIANCHERIA E CONSEGNA BIANCHERIA PULITA IN SIENA E PROVINCIA PRESSO ALBERGHI E RISTORANTI NECESSARIO POSSESSO PAT.C CQC OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (7 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15725 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 TUTTOFARE D'ALBERGO CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DEL GIARDINO, PULZIA E GESTIONE DELLA PISCINA, FACCHINAGGIO E PICCOLE MANUTENZIONI DEL B.& B. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 25 ORE SETTIMANALI

Rif. 15724 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI (ORARIO SPEZZATO O A TURNAZIONE)

Rif. 15723 AZIENDA VITIVINICOLA DI MURLO – cerca n.1 PERITO AGRARIO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE TECNICO IN TUTTE LE MANSIONI (VARIE LAVORAZIONI TECNICHE IN VIGNA E CANTINA) DIPLOMA DI PERITO AGRARIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE POSSESSO DI PATENTINO DI TRATTORISTA E MOVIMENTAZIONE DI MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA RICHIESTE CONOSCENZA INFORMATICHE DI BASE GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15721 RISTORANTE HOTEL DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERE/A AI PIANI CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: RIASSETTO E RIORDINO CAMERE E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15720 RISTORANTE HOTEL DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVAPIATTI E PULIZIE DELLA CUCINA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15719 TRATTORIA DI RAPOLANO T.ME – cerca n.1 ADD. ALLA PULIZIA DELLA CUCINA MANSIONE: PULIZIE DELLA CUCINA E LAVAPIATTI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO DI CIRCA 30 ORE A SETTIMANA ORARIO: DAL LUN AL SAB - DALLE 11.00 ALLE 16.00

Rif. 15718 RELAIS DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 FACCHINO PORTABAGNI IN CAMERA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PICCOLE MANUTENZIONI, PULIZIE AMBIENTI COMUNI E DEL GIARDINO, CARICO E SCARICO BAGAGLI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15717 RELAIS DI CASTELNUOVO B.BA – cerca N.1 CAMERIERA/E AI PIANI CON ESPERIENZA MANSIONE: RIASSETTO CAMERE/BAGNI E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15703 AZIENDA AGRITURISTICA DI RAPOLANO T.ME – cerca n.1 APPRENDISTA O ADDETTO/A AL BACK OFFICE TURISTICO DELL'AGRITURISMO CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE ORGANIZZAZIONE, PRENOTAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, SUPPORTO AMM.VO E CONTABILE DIPLOMA O LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE ECONOMICO) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI OTTIMA CONOSCOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: ZONA RAPOLANO TERME - PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T.DETERMINATO (CONTRATTO AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15702 AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 ADDETTO ALLA VENDITA, WINE TOUR, TOUR IN CANTINA E LAVORI DI BACK OFFICE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZA DEI VINI E DELLE VARIE FASI DI PRODUZIONE VINICOLA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, POLACCO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, NAVIGAZIONE INTERNET, EMAIL E GESTIONALI SEMPLICI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (DA APRILE A OTTOBRE, PROROGABILE FINO A DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

Rif. 15698 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA TRADIZIONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PREFERIBILE ESPERIENZA IN CUCINA TRADIZIONALE TOSCANA Offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (da aprile a novembre) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ORARIO FULL TIME O PART TIME A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CANDIDATO POSSIBILITA' DI ALLOGGIO

Rif. 15682 AZIENDA EDILE DI SIENA – cerca N. 1 RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA CONTABILITA' DELL'AZIENDA EDILE E DELLA CONTABILITA' DEI CANTIERI EDILI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NEL SETTORE DELLA CONTABILITA' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PREFERIBILE NEL SETTORE DELLA CONTABILITA' IN EDILIZIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E TEAM SYSTEM) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE IN COLLOQUIO

Rif. 15680 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO O CAPO PARTITA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSESSO ATTESTATO CORSO SULLA SICUREZZA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO FULL TIME

Rif. 15678 RISTORANTE DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 RESPONSABILE CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE CASSA, COORDINAMENTO DEL LAVORO, SERVIZIO AI TAVOLI, ALLESTIMENTO BUFFET, PREPARAZIONE SERVIZIO PRIMA COLAZIONE, SERVIZIO BAR RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO 1 ANNO NEL SETTORE PREFERIBILE CONOSCENZE NEL SETTORE VINO CONOSCENZA DEL MONDO DELLA CAFFETTERIA BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15676 STUDIO COMMERCIALE DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STUDI COMMERCIALI MANSIONE: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONTABILI DELLO STUDIO COMMERCIALE DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA NEL SETTORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 8 MESI) CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (DA CONCORDARE)

Rif. 15658 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 PIZZAIOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: COTTURA IN FORNO A LEGNA, PREPARAZIONE IMPASTO, PREPARAZIONE LINEA, CONDIMENTO E COTTURA DELLA PIZZA, PULIZIE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PIZZERIA PREFERIBILE ESPERTIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO HACCP ABILITA' NELLA PREPARAZIONE DEI LIEVITI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 7 MESI) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15657 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 COMMIS DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AL CLIENTE, PULIZIE E RIASSETTO AMBIENTE A CHIUSURA DEL SERVIZIO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA TEDESCA GRADITE CONOSCENZE NEL SETTORE DEL BAR E DEI COCKTAIL offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)

Rif. 15656 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: VARI LAVORI IN CUCINA A SUPPORTO DEL CUOCO, PREPARAZIONE LINEA DEI SECONDI E ANTIPASTI IN AFFIANCAMENTO AL CUOCO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15655 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE SALA, PULIZIE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15654 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE SECONDI, COTTURA CARNE, PREPARAZIONE CONTORNI E CUCINA TOSCANA, AIUTO NELLA PREPARAZIONE DEGLI ANTIPASTI E NELLE PREPARAZIONI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSIBILITA' DI ALLOGGIO offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)

Rif. 15644 AZIENDA VITIVINICOLA DI MONTALCINO – cerca N.1 OPERAIO AGRICOLO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: VARIE LAVORAZIONE IN VIGNA E IN CANTINA DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO PATENTINO PER GUIDA CARRELLI ELEVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DELLA DURATA DI 11 MESI CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15641 AZIENDA DI SERVIZI D MONTERONI D’ARBIA – cerca N.1 TIROCINANTE ADD. ALLA CONTABILITA' MANSIONI: SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E CONTABILITA' NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DIPLOMA DI RAGIONERIA CONOSCENZE INFORMATICHE PER CANDIDARSI E' NECESSARIO NON AVER MAI AVUTE PREGRESSE ESPERIENZE NELLA MANSIONE offre TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI

Rif. 15640 STRUTTURA RICETTIVA DI MONTERIGGIONI – cerca N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI AGRITURISMO E APPARTAMENTI CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15573 ENOTECA DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N. 1 COMMESSO/A ADD. VENDITA IN ENOTECA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NEL TURISMO E NEL VINO DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZE NEL TURISMO E NEL VINO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO/FRANCESE O SPAGNOLO) PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE GRADITO ATTESTATO DI SOMMELIER (AIS, FISAR, ONAV, ESET) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA) RIPOSO: A TURNAZIONE

Rif. 15567 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2022) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

Rif. 15313 FAMIGLIA DI CASTELLINA IN CHIANTI – CERCA N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA PER IL SOLO MESE SI AGOSTO (NON CONVIVENTE) CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE DELLA VILLA ESTIVA, LAVARE E STIRARE PER IL PROPRIETARIO DELLA VILLA (ANZIANO FACOLTOSO TOTALMENTE AUTONOMO) E CUCINARE (CUCINA ITALIANA) PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (INSERIRE NEL CV LE REFERENZE) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SAPER CUCINARE CUCINA ITALIANA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (SOLO IL MESE DI AGOSTO) CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 8.30 ALLE 19.30 IL LAVORO E' MOLTO BEN RETRIBUITO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE A CASTELLINA (ENTRO 20 KM DA CASTELLINA IN CHIANTI)

Rif.15801 COB AZIENDA VITIVINICOLA DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 Operaio addetto alla pulizia e all'imbottigliamento Patente B e auto munito OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time 25 ore/sett, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15778 COB AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 Impiegato contabile. Registrazione fatture attive e passive, registrazione prima nota e riconciliazione estratto conto bancario. Diploma di Ragioneria o simili Conoscenza della lingua inglese Buona conoscenza del pacchetto Office Abilità nell'apprendimento di programmi di contabilità Patente B e auto munito offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario part time, 20 ore/sett, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15771 COB AZIENDA DI MANUTENZIONE – cerca n.1 Impiegato amministrativo Gestione dei processi contabili, amministrativi e finanziari; gestione operativa e tecnica di cantiere, - Diploma di Ragioneria, Laurea in Economia e Commercio, Diploma di Geometra/ Perito Agrario/ Laurea in Scienze Forestali - Ambientali e/o Laurea in Agronomia Conoscenza della Lingua Italiana - Ottime conoscenze di Excel e dei principali applicativi Office - Patente B con auto propria offre Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario Full Time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15763 COB AZIENDA SET IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 Magazziniere Diploma di scuola superiore Diploma di scuola superiore Conoscenza base di Office Patente b con auto propria offre Contratto a tempo indeterminato Orario part time 30 ore/sett, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15275 COB AZIENDA SETT. FARMACEUTICO DI SOVICILLE – cerca N.1 ESPERTO CONTABILE Mansioni: fatturazione, registrazioni, liquidazione IVA gestione banche Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Giurisprudenza Conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza del pacchetto Office patente B con auto propria OFFRE Contratto a tempo determinato (min.6 mesi) Orario full time, giornaliero - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif.15235 COB AZIENDA SETT. CHIMICO DI SIENA – CERCA N.1 Receptionist presso Welcome Office Diploma di scuola superiore Preferibile conoscenza della lingua inglese (livello scolastico) Conoscenza del pacchetto Office offre Contratto a tempo determinato per 12 mesi Orario part time, pomeridiano, 20 ore/sett Orario giornaliero Giorno di riposo: Sabato e Domenica - iscrizione obbligatoria agli elenchi provinciali (disabili) della L.68/99

Rif. 15952 TERME DI ASSISTENTE BAGNANTI CON BREVETTO FIN E GRADITE ESPERIENZE MANSIONE: ASSISTENTE BAGNANTI PISCINE TERMALI GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO BREVETTO FIN BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre DURATA CONTRATTO GIUGNO/SETTEMBRE ORARIO PART TIME Email infoterme@termeaq.it

Rif. 15956 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15955 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA - cerca N.1 CAMERIERA/E DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA E RESPONSABILITA' MANSIONI: SERVIZIO SALA E COORDINAMENTO SALA E PERSONALE NECESSARIA ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15953 BAR DI SAN QUIRICO D’ORCIA- cerca N.1 BANCONISTA DI BAR CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. ALLA GESTIONE DEL BANCONE BAR CAFFETTERIA PREFERIBILE ESPERIENZA PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP E PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO (GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email barcentralesanquiricodorcia@gmail.com

Rif. 15925 RISTORANTE DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERI DI BAR E SERVIZIO SALA PREFERIBILE ESPERIENZA DI LAVORO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO DI LAVORO: DALLE 10.00/11.00 ALLE 22.00 ORARIO DEL BAR: DALLE 9.00 ALLE 23.00 Email antoniocastrigato@libero.it

Rif. 15911 AZIENDA ANIMAZIONE – cerca n.8 ANIMATORI CANTANTI NELLA ZONA DI VIESTE, RIMINI, ASCEA MANSIONE: ANIMATORI PER L'ESTATE CON PREDISPOSIZIONE AL CANTO PER REALIZZAZIONE DI MUSICAL LIVE Email risorse.tangoanimazione@gmail.com

Rif. 15909 AZIENDA COMMERCIO CAFFE’ DI SIENA – cerca N.1 PERSONAL SHOPPER CAFFE' MANSIONE: AGENTE COMMERCIALE DEL CAFFE' ZONA DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA RICHIESTA ATTITUTINE A STARE AL PUBBLICO PAT.B ED AUTOMUNITO CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E POSSIBILITA' DI CARRIERA offre CONTRATTO DI AGENZIA - LAVORO FLESSIBILE CON ORARIO DA DEFINIRE Email uffnimsarezzo@libero.it

Rif. 15895 AZIENDA DI PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 ADDETTE ALLE PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI INVIARE CV EMAIL info@pulimatweb.it 3711900848

Rif. 15514 AZIENDA EDILE DI SIENA- cerca N.1 AUTISTA PAT.C CQC CON ESPERIENZA MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI DA CANTIERI, SPOSTAMENTO MEZZI E MATERIALI DA CANTIERI, SUPPORTO NEI LAVORI DI MURATURA E LAVORAZIONI EDILI MANSIONE: AD. TRASPORTO INERTI E TRASPORTO MEZZI DA CANTIERE, CONDUZIONE MEZZI PESANTI, LAVORI DI EDILIZIA E MURATURA POSSESSO PAT.C CQC (PREFERIBILE POSSESSO CARTA TACHIGRAFICA) - GRADITO POSSESSO PATENTI SUPERIORI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MULETTO, DI PALE MECCANICHE E DI ESCAVATORI offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@olimpocostruzioni.it

Rif. 15872 AZIENDA VITIVINICOLA DI SIENA – cerca N.1 ADDETTO/A ALLA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIO DIPLOMA DI PERITO AGRARIO/ENOTECNICO O LAUREA ENOLOGIA O LAUREE ATTINENTI PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 mese) CON ORARIO FULL TIME email ellis.topini@felsina.it

Rif. 15851 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E IMPIATTAMENTO, FOOD COSTING POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO POSSESSO DI DIPLOMA ALBERGHIERO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2020 PROROGABILE ORARIO FULL TIME PRANZO E CENA - POSSIBIBILE IN BASSA STAGIONE PART TIME DI 20/30 ORE SETTIMANALI email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15850 RISTORANTE DI CASTELNUOVO B.GA – cerca N.1 CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. ORARIO DI LAVORO SOLO SERALE E SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA Email latavernadivagliagli@libero.it Tel 3397942893

Rif. 15844 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA IN STRUTTURE LUSSO E AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONI: SERVIZIO TAVOLO, COMANDE. RUNNER, STOCCAGGIO BEVANDE, RIEPILOGO DI FINE SERVIZIO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 6 MESI PROROGABILE O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME SPEZZATO - NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE CONTRATTO P.TIME email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15843 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 LAVAPIATTI CON ESPERIENZA MANSIONE: LAVAPIATTI COLAZIONE, PRANZO E CENA, PULIZIE DELLA CUCINA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE ORARIO PART TIME20/30 ANNI email mania@latorrealletolfe.com

Rif. 15842 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME Email info@laripolina.it

Rif. 15841 AZIENDA AGRICOLA DI BUONCONVENTO – cerca N.1 OPERAIO TUTTOFARE E MANUTENTORE DELLA STRUTTURA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALINA offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME O PART TIME EMAIL info@laripolina.it

Rif. 15431 AZIENDA AGRITURISTICA DI CSTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA E GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) tel 3357846430

Rif. 15830 FAMIGLIA DI SIENA – cerca n.1 COLLABORATRICE FAMILIARE CONVIVENTE CON ESPERIENZA (CURA DELLA CASA, DEL GIARDINO E DEGLI ANIMALI) NECESSARIA PREDISPOSIZIONE ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME CONVIVENZA Contattare azienda ai recapiti : email manola.casagni@alice.it Tel 335/5918163

Rif. 15828 AZIENDA DI SERVIZI PULIZIE DI SIENA – cerca n.1 ADD. ALLE PULIZIE MANSIONE: PULIZIE PRESSO UFFICI E ABITAZIONI PRIVATE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE; BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO; PAT. B E AUTO; RICHIESTA FLESSIBILITA' LUOGO DI LAVORO: SIENA E MONTERIGGIONI offre CONTRATTO A T. DET. CON ORARIO PART-TIME DI 13 ORE SETTIMANALI IL LUN 14/16.30, IL MERC 8.30/12.00, IL VEN 9/12, IL MART E VEN 17.30/21.30 Contattare il n. 3703019267 oppure inviare cv per mail a: titaniamultiservizi@gmail.com

Rif. 15818 AZIENDA VENDITA PRODOTTI PER IGIENE CASA DI SIENA – cerca N.1 PROCACCIATORE D'AFFARI DI PRODOTTI DEL SISTEMA DELLA PULIZIA E DEL BENESSERE E IGIENE (ASPIRAPOLVERI)PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ABILITA' NELLA VENDITA CONTRATTO DI PROCACCIATORE D'AFFARI CON FISSO E PROVVIGIONE Email follettoorru@hotmail.com 334/857443 A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI 3/5 MESI E' POSSIBILE ASSUNZIONE COME AGENTE D'AFFARI E PARTITA IVA

Rif. 15816 AZIENDA LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI MONTERIGGIONI – cerca n.1 PIEGATORE LAMIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA MANSIONE: ADD. LAVORAZIONE PIEGATRICE CNC, PROGRAMMAZIONE MACCHINA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NELL'UTILIZZO DI MACCHINARI DI CARPENTERIA RICHIESTA CAPACITA' DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO DI CARPENTERIA E CAPACITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURA MECANICA (CAPACITA' DI UTILIZZO DI TRAPANI. AVVITATORI, CHIAVI E CALIBRI) offre CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI MACCHINARI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO FULL TIME RIPOSO: SAB E DOM Email cv@comegeindustrial.it

Rif. 15795 STUDIO DI INGEGNERIA DI SIENA - cerca n.1 IMPIEGATO/A ADD. ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO, DELLE PRATICHE EDILI CONNESSE AL PNR NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE IN STUDI INGEGNERISTICI DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) PRORGABILE CON ORARIO FULL TIME Email gzanchi@libero.it

Rif. 15726 HOTEL DI SIENA – cerca N.1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA SI LAVORA SOLO 1 GIORNO A SETTIMANA (IL LUNEDI') DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (FRANCESCE O TEDESCO) offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (SI LAVORA SOLO IL LUNEDI' PER SOSTITUIRE IL PERSONALE IN RIPOSO) Email simonecolombozalambani@gmail.com 393/8248560 (SIMONE COLOMBO)

Rif. 15701 Azienda Edile di Siena – cerca n.1 GEOMETRA DI CANTIERE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE TECNICA DEL CANTIERE, COORDINAMENTO PERSONALE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' DI CANTIERE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE DI GEOMETRA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CANTIERI IN PROVINCIA DI SIENA E DI GROSSETOBUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E EXCEL, PROGRAMMI DI CONTABILITA') offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email maria.rusillo@libero.it 340/8238757 (MARIA RUSILLO)

Rif. 15668 AZIENDA DI SERVIZI DI SIENA – cerca N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE ESPERIENZA NELLA TENUTA IN AUTONOMIA DELLA CONTABILITA' DI AZIENDE (REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA NOTA, RICONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO BANCARIO) PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME Email a.burchi@ciasiena.it Tel 0577203743

Rif. 15667 AZIENDA SETT. PULIZIE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERA AI PIANI AUTOMUNITA E RESIDENTE ZONE LIMITROFE Zona lavoro: Hotel in zona Pontignano a 10 km da Siena. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTO POSSESSO PAT.B E AUTOMINITO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE Email annuncicooperativa291@gmail.com Tel.0557095866

Rif. 15643 HOTEL LUSSO DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA MANSIONI: ADD. AI TRATTAMENTI ESTETICI NECESSARIO DIPLOMA DI ESTETISTA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME Email info@spaltenna.it Tel 0577/749683

Rif. 15642 STRUTTURA RICETTIVA DI RAPOLANO T.ME – cerca N.1 ADDETTA ALLE PULIZIA DELLE PISCINE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI IN PISCINA, SISTEMAZIONE LETTINI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI ESTERNI E DEL BORDO VASCA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email eventi@modanella.com Tel.0577/704604

Rif. 15636 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CUOCO/A CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTETSTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

Rif. 15635 RISTORANTE DI SIENA – cerca N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (ORARIO FULL TIME SPEZZATO)

Rif. 15621 AZIENDA TERMOIDRAULICO DI CASTELLINA IN CHIANTI – cerca N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email amministrazione@fratellimilanesi.it Tel 3351255025

Rif. 15619 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 AIUTO CUOCO CON PREFERIBILE ESPERIENZA CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SE NECESSARIA (camera con bagno) Stipendio base più ore extra pagate + extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15618 RISTORANTE DI RADDA IN CHIANTI – cerca N.1 CUOCO UNICO PER PICCOLA OSTERIA CON CUCINA TOSCANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NELLA MANSIONE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 7 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA Lo stipendio dipende dall'esperienza lavorativa; saranno comunque pagate le ore lavorate. eventuale extra per persone meritevoli Email bottega.chianti@gmail.com Tel.3295824134

Rif. 15613 RISTORANTE DI MONTERIGGGIONI – cerca N.1 CUOCA/O CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME Email/Tel. 0577/920862info@letorrimonteriggioni.it

Rif. 15589 HOTEL LUSSO ZONA MONTALCINO – cerca LAVAPIATTI e FACCHINO CON PREFERIBILE ESPERIENZA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO STAGIONALE 2022 CON ORARIO FULL TIME email hr@castellodivelona.it

Rif. 15580 AGENZIA DI ANIMATORI – cerca ProfessioneAnimatore per la stagione Invernale ed Estiva, 1200 Animatori e Animatrici con e senza esperienza nei RUOLI: Animatori generici, Animatori di contatto, Animatori balli di gruppo, Animatori miniclub, Responsabili miniclub, Istruttori fitness e zumba, Istruttori Sportivi, Dj e Tecnici Audio Luci, Attori e cabarettisti, Artisti circensi, Cantanti, Capi animazione, Responsabili diurna, Ballerini, ballerine e coreografi, Babysitter, Hostess, Promoter, Fotografi DESTINAZIONI: Hotel, Villaggi turistici e Campeggi in Italia e all'estero OFFRIAMO: vitto, alloggio e stipendio PER CANDIDARTI: invia il tuo curriculum tramite questo portale oppure per email a info@professioneanimatore.com

Rif. 15574 CENTRO ESTETICO DI SIENA – cerca N.1 ESTETISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: EPILAZIONE, MANICURE, PEDICURE, MASSAGGI NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE PAT.B ED AUTONIA NEGLI SPOSTAMENTI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA SIENA offre CONTRATTO A T. DETERMINATO (7 MESI – PROROGABILE) ORARIO DI LAVORO: FULL TIME Email ciprici1@gmail.com Tel 339/4013294

Rif. 15553 AZIENDA COMMERCIO PRODOTTI DI CANCELLERIA SU SIENA – cerca N.1 AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO CON PARTITA IVA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO P.IVA O DISPONIBILITA' AD APRIRE P.IVA CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO DI AGENZIA CON FISSO E PROVVIGIONI Email risorse.umane@geycart.it TEL 0374 837059

Rif. 15525 AZIENDA PRODOTTI PER EDILIZIA SIENA – CERCA N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NEL SETTORE EDILE MANSIONE: PROCACCIATORE NUOVI CLIENTI E FORTIFICAZIONE DEI VECCHI CLIENTI NEL SETTORE EDILE O PRODOTTI PER L'EDILIZIA DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI) EMAIL segreteria@saliegiorgi.it

Rif. 15524 AZIENDA LAVORAZIONE FERRO DI SAN QUIRICO – CERCA N.1 OPERAIO SALDATORE IN FERRO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: LAVORAZIONE IN FERRO E SALDATURA PER ARREDO GIARDINO IN FERRO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ABILITA' NELLA SALDATURA FERRO offre CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@gaiaferroforgiato.it

Rif. 15522 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ADDETTO AL NOLEGGIO E LAVAGGIO AUTO MANSIONI: ADD. ALLA RELAZIONE CLIENTI, STIPULA PATTI DI NOLEGGIO, CONSEGNA RICONSEGNA MEZZI (AUTO E FURGONI), VERIFICA LIVELLI DEL MEZZO RICONSEGNATO, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO MEZZI IN NOLEGGIO RICHIESTE MINIME CONOSCENZE MECCANICHE PER CONTROLLO LIVELLI RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE NECESSARIA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@mariottininoleggio.it 3482553659

Rif. 15516 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO DI SALA, CONOSCENZA DEL MONDO VINO (GRADITE COMPETENZE DI SOMMELIER), PULIZIE E CURA DELLA SALA, GESTIONE DEI RIFORNIMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONSOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE OFFRE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666

Rif. 15515 AGRITURISMO DI CASTELNUOVO B.GA – CERCA N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO (CUCINA TOSCANA, ALLA CARTA, MENU' FISSO PER EVENTI) PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: CIRCA 8 KM DA SIENA NORD PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE offre CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) Email info@tenutacorsignano.it 333/8539666

Rif. 15504 CENTRO ESTETICO DI MONTERIGGIONI – CERCA N.1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ESPERIENZA POSSESSO DI QUALIFICA DI ESTETISTA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITE CONOSCENZA LINGUA INGLESE O ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE CAPACITA' INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (DA DEFINIRE IN COLLOQUI - ALMENO 4/5 ORE A SETTIMANA) Email infoesteticakalypso@gmail.com 0577/349404

Rif. 15494 RELAIS DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 RECEPTIONIST DIURNO E NOTTURNO CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DEL GESTIONALE ERICSOFT offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DIURNO E NOTTURNO A TURNAZIONE) Email direzione@vignale.it

Rif. 15487 AZIENDA AGRITURISTICA DI RADDA IN CHIANTI – CERCA N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA, PREPARAZIONE SALA E GESTIONE COMANDE E ORDINI SALA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA DI SOMMELIER offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONE NO ALLOGGIO Email degustazione@brancaia.it 0577741263

15396 AZIENDA AGRITURISTICA DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca N.1 ADD. PULIZIE PART TIME CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE AMBIENTI COMUNI DELL'AZIENDA, SPAZI DELL'AGRITURISMO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE ORARIO A TURNAZIONE O SPEZZATO Email tasting@riecine.it 0577 749098

Rif. 15320 – AZIENDA SET.IDRAULICO DI SIENA – cerca N.1 APPRENDISTA O IDRAULICO CON ESPERIENZA MANSIONI: IDRAULICO, ADD. ALLA MANUTENZIONE E ADD. IMPIANTI IDRICI E CALDAIE E ARIA CONDIZIONATANECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE CON PIU' DI 30 ANNI PREFERIBILE CAPACITA' NELLA SALDATURA/TUBISTA NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO DI APPRENDISTATO O A T. DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO (SE CON PIU' DI 30 ANNI ED ESPERIENZA) ORARIO DI LAVORO FULL TIME TEL.0577/281477 info@sagisiena.it

Rif. 15222 AUTOLAVAGGIO DI SIENA- cerca N.1 APPRENDISTA O ADD. ALL'AUTOLAVAGGIO MANSIONI: LAVAGGISTA DI AUTO, ASPIRAZIONE AUTO, RISCIACQUO, LAVAGGIO TAPPETI E VETRI NECESSARIA FORZA FISICA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO offre CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (38 ORE SETTIMANALI) ORARIO DELL'AUTOLAVAGGIO: DAL LUN AL VEN 9/13 E 15/19 E SAB MATTINA 9/13 Email nuovaautolux@yahoo.it

Rif. 15210 AZIENDA VENDITA VINI DI GAIOLE IN CHIANTI – cerca n.1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA IN NEGOZIO DI PRODOTTI AZIENDALI (OLIO/VINO/VIN SANTO) MANSIONE: VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, PREPARAZIONI TAGLIERI E PIATTI PER LA DEGUSTAZIONE, SERVIZIO SALA, PREPARAZIONE APERITIVI, STAMPA ETICHETTE PERSONALIZZATE CON UTILIZZO MACCHINA AZIENDALE (FORMAZIONE IN AFFIANCANTO) DIPLOMA O LAUREA POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE DI ALTRE LINGUE STRANIERE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DEL MONDO DEL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE offre CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI NEL WEEKEND Email aziendaagricolamatteoli@yahoo.it 0577/749061

