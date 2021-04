Le opposizioni della Val d'Elsa chiedono controlli sui lotti 1 e 2 della nuova SR429

"In attesa che la magistratura faccia il suo corso in merito al quinto lotto della nuova SRT429, crediamo che la politica debba occuparsi di politica. I problemi dei lotti 1 e 2 (tratto Certaldo - Poggibonsi) della nuova Strada Regionale 429 sono problemi politici".

"Non è normale che una strada di così vitale importanza per le aziende locali giunga con così tanto ritardo e, una volta realizzata, necessiti di così tanti interventi ravvicinati nel tempo, con conseguente spreco di denaro pubblico. Basti pensare ai 500.000 euro investiti dalla Provincia di Siena per rattoppare solamente 7km di asfalto pochi mesi fa, senza risolvere di fatto il problema. Il modus operandi dei Sindaci è esclusivamente limitato a tagliare i nastri per le inaugurazioni dei tratti".

"Nel silenzio assordante, i primi cittadini trascurano problemi prioritari per la collettività. Riteniamo che le Amministrazioni debbano svegliarsi, e che vengano effettuati controlli e carotaggi sui tratti dei due lotti, per risalire ad eventuali responsabilità delle ditte che sono intervenute negli anni passati. Una domanda che ci poniamo da anni, dato che conosciamo i nomi di queste ditte, è se sia mai stato chiesto un risarcimento danni per i lavori mal eseguiti. Di questa vicenda ci faremo portavoce nei Consigli Comunali e nelle Commissioni Consiliari del territorio, ma non solo. Faremo sentire la nostra voce anche in Parlamento, grazie all’On. Guglielmo Picchi, Commissario della Lega in provincia di Siena. È l’inizio di una battaglia per la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nell’impiego del denaro pubblico".

Damiano Baldini, capogruppo Lega - Salvini Certaldo

Eliseo Palazzo, Presidente della Commissione viabilità all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

Gabriele Calosi, coordinatore Forza Italia Certaldo

Riccardo Galligani, capogruppo Lega Salvini - Poggibonsi

Mauro Maioli, capogruppo Progetto Futuro - Barberino Tavarnelle

Federico Montagnani, capogruppo Cambiamo San Gimignano



Pubblicato il 21 aprile 2021