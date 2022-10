Le previsioni meteo in Toscana nel weekend del 22 e 23 ottobre 2022

Meteo Toscana

SABATO 22: giornata con nubi irregolari sul settore, caratterizzata da nuvolosità irregolare maggiormente addensata sulla Toscana, in particolare lungo le aree appenniniche e preappenniniche qui con piogge a tratti, tra il debole e moderato. Tempo asciutto altrove, con qualche schiarita in più nel corso del giorno sul Lazio. Temperature massime in lieve rialzo, valori entro 24-26°C. Venti moderati-tesi da Sud-Sudest, forti lungo le coste specie tra medio-alto Lazio e Toscana. Mare da molto mosso a mosso.

DOMENICA 23: giornata caratterizzata da prevalente stabilità sul settore, salvo la presenza di nuvolosità irregolare in particolare tra notte e mattino per nubi basse tra Toscana e alto Lazio e locali banchi di nebbia sulle vallate interne. Residui piovaschi nella notte sull'alta Toscana appenninica. Maggiori schiarite su Umbria e Lazio nel corso del giorno. Temperature massime miti, punte di 25-26°C. Venti da Sud-Sudest, deboli o moderati, con rinforzi lungo le coste. Mare mosso.

Pubblicato il 21 ottobre 2022