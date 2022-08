Le previsioni meteo in Toscana nel weekend del 26, 27 e 28 agosto

Meteo Toscana

Venerdì 26 agosto : giornata stabile e prevalentemente soleggiata sui settori occidentali e costieri di Toscana e Lazio, mentre ritroveremo variabilità pomeridiana sui settori interni, quindi su toscana centro-orientale, basso Lazio e lungo l'Appennino, laddove saranno possibili locali rovesci e temporali. Temperature massime sin verso i 32-34°C nell'entroterra. Venti da O-NO a tratti moderati lungo le coste, da NE all'interno. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 27 agosto: il transito di correnti settentrionali in quota, sarà complice di moderata instabilità diurna sui settori interni e lungo le aree Appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio. Precipitazioni tra pomeriggio e sera a carattere di rovescio o locale temporale. Venti a tratti moderati, dapprima da O-SO, in rotazione con rinforzi da N-NO. Mare poco mosso.

Domenica 28 agosto: un'area di bassa pressione in avvicinamento da ovest, determinerà un graduale peggioramento inizialmente tra bassa Toscana e alto Lazio, con temporali e rovesci sparsi. Instabilità che dal mattino si concentrerà sulle aree interne, con precipitazioni localmente intense, specie in Appennino. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti sostenuti dai quadranti meridionali. Mare mosso.

Pubblicato il 26 agosto 2022