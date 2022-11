Le previsioni meteo in Toscana nel weekend del 26 e 27 novembre 2022

Meteo Toscana



SABATO 26: un minimo depressionario scivola verso il Sud Italia determinando ancora piogge e rovesci tra notte e metà pomeriggio in prevalenza sul Lazio centro-meridionale con fenomeni anche di moderata/forte intensità. Andrà decisamente meglio in Toscana, dal mattino anche su Umbria e alto viterbese. Venti moderati o forti da NE. Calo termico in quota. Mare da mosso a molto mosso.

DOMENICA 27: Il minimo depressionario scivola sul Meridione d'Italia determinando ampio soleggiamento su Toscana, Umbria e Lazio seppur con venti ancora moderati/forti di Grecale. Temperature in lieve flessione su pianure e coste, calo più avvertibile in collina e montagna. Mare molto mosso.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Le offerte di lavoro a Poggibonsi aggiornate al 26 novembre 2022​

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 26 novembre 2022