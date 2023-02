Leonardo Pieraccioni e l'ironia sull'episodio di Blanco al Festival di Sanremo

Passata la prima serata d’inaugurazione, il festival di Sanremo è già sulla bocca di tutti, in particolare per la vera e propria follia messa in scena dall’artista diciannovenne e vincitore della passata edizione Blanco, il quale, durante la propria esibizione, ha completamente devastato il palco, prendendo a pedate i fiori sopra di esso e spaccando a terra i vasi presenti. Il tutto, a sua detta, è stato la conseguenza di un malfunzionamento dell’audio collegato ai suoi auricolari che gli hanno impedito di cantare, cosa che però non è piaciuta al pubblico, il quale ha risposto con una pioggia di fischi.

Come per ogni episodio di questo tipo, anche il web si è dato un gran d’affare, uno su tutti il comico toscano Leonardo Pieraccioni, il quale tramite un video postato sui propri canali social, invita ironicamente Blanco a casa sua per “potargli le siepi del giardino, anche con le mani”, visto il suo nuovo “feeling” creato ieri sera con l’arte del giardinaggio. Un video che, tra le risate generali, ha raccolto migliaia di like e centinaia di condivisioni in pochissime ore, esibendo, come al solito, quell’innata ironia toscana di cui andiamo tanto fieri e di cui Pieraccioni è sicuramente uno dei massimi esponenti. Quindi adesso non rimane che domandarsi: Blanco diventerà il giardiniere personale di Pieraccioni per un giorno? Chissà, non rimane che aspettare e sperare che nelle prossime serate, per le esibizioni del cantante, non siano presenti delle "povere piante" sul palco.

Andrea Belli

Pubblicato il 8 febbraio 2023