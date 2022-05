L'estate a Montaione è un programma ricco di eventi

Da Maggio fino a Settembre, nelle vie del centro e nelle piazze di Montaione e nelle sue frazioni, torna l’edizione 2022 dell’Estate Montaionese.

Numerosi sono gli eventi che allieteranno i mesi estivi; feste paesane di tutte le associazioni, il mercato settimanale per le vie del centro, festival musicali, passeggiate tra la natura, intrattenimenti per bambini, enogastronomia e tanto altro.

L’Estate Montaionese conferma anche per il 2022 la volontà di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni del territorio. Il ricco programma è infatti il frutto del dialogo costante tra il Comune e le varie ssociazioni attive nell’area.

Il centro storico di Montaione, con il suo centro commerciale naturale, costituisce la scenografia perfetta per gli eventi che si terranno nelle piazze e nelle vie del borgo medievale; ma l’Estate Montaionese non si ferma, confermando il ruolo della Gerusalemme di San Vivaldo all’interno del programma e inserendo anche tutte le iniziative proposte dalle associazioni al Parco dei Mandorli.

Evento di apertura, Venerdì 20 Maggio, Mercatale del Venerdì, mercato con prodotti tipici artigianali e alimentari. Torna tra le vie del centro storico di Montaione il mercato settimanale con i suoi prodotti tipici locali.

Tra le iniziative più importanti ricordiamo:

Il XIII FESTIVAL DELLA MUSICA SUONATA: Rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, che ne cura la direzione artistica, con i concerti che si terranno nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione.

CLASSICA, pomeriggi musicali a San Vivaldo. Rassegna di musica classica che da oltre vent’anni propone concerti della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme.

INFORCHETTANDO 2022: Contest gastronomico a cura dell’associazione Borgoalto, realizzato con la partecipazione dei ristoratori di Montaione.

CICCIA E VINO: Appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale.

IL PAESAGGIO RITROVATO 2022: Rassegna di escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni. Evento a cura del Comune di Montaione in collaborazione con Montaione Natura.

VISITE NOTTURNE GERUSALEMME DI SAN VIVALDO: A partire dal 15 Giugno fino al 14 Settembre dalle 21.00 fino alle 23.00 si terranno le visite notturne alle cappelle della Gerusalemme di San Vivaldo.

Tutto questo e molto altro ancora all’interno di un calendario fatto di tante iniziative, che fino a Settembre animeranno tutto il territorio e la comunità di Montaione.

Pubblicato il 17 maggio 2022