Linda Duville di Rosignano Solvay eletta Miss Eleganza Toscana a Monteriggioni

Monteriggioni ha eletto la sua regina, è Linda Duville di Rosignano Solvay a lei il trono e la fascia di Miss Eleganza Toscana 2022. Vittoria al fotofinish per la bella concorrente solvaina che prevale sul gruppo delle altre 22 finaliste regionali in gara ed acquisisce il diritto di partecipare oltre che alla Finale di Miss Toscana, in programma venerdì 2 settembre per la 40esima volta consecutiva a Casciana Terme, anche alle prefinali nazionali che si svolgeranno dopo la metà di settembre.

La manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di Siena, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, dell'Associazione Annodomini Monteriggioni 1213 ed il contributo di importanti sponsor locali, per la prima volta si è svolta nella meravigliosa location turistica del Castello di Monteriggioni e ha visto affluire in piazza Alighieri il pubblico delle grandi occasioni per la soddisfazione di tutti gli organizzatori. Veramente laborioso il lavoro della giuria della serata, presieduta Gianni Meiattini Presidente dell'Ass. Bersaglieri di Siena e come segretario da Carlo Latini presidente Ass. Bersaglieri di Monteriggioni, nel dover scegliere la vincitrice della fascia regionale e le altre 5 candidate alle fasce della serata, e al termine dello scrutinio finale ha comunque emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Eleganza Toscana 2022 - LINDA DUVILLE - di Rosignano Solvay (LI) - 24 anni - mamma, studentessa e barista - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - ARIANNA GEMMA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,78 - capelli neri - occhi marroni - del segno della Bilancia.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LISA BERTONELLI - di Carrara - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Sagittario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - NICOLE NINCI - di Venturina (LI) - 21 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - JASMINE ORLANDI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SOFIA FAMBRINI - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi azzurri - del segno della Vergine.

Miss Eleganza Toscana è stata premiata da Andrea Frosini sindaco di Monteriggioni e dal signor Gianni Meiattini Pres.Ass. Bersaglieri della provincia di Siena, ospite della serata Serena Sestini di Massa eletta miss Cinema Toscana 2022 il 16 agosto a Marina di Bibbona. Molto apprezzate dal pubblico presente le esibizioni di ballo proposte dalla coppia di ballerini Gisel e Denzel della scuola di ballo M.G. di Siena e l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana, che ha promosso lo sportello Anti-Stalker a favore di tute le persone vittime di atti persecutori.

La serata è stata brillantemente condotta da Raffello Zanieri, che come suo solito nel momento dei conteggi delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alle premiazioni, con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Fabio Gentilini, Antonella Goretti, Antonella Cupani, Eleonora Lelli dei saloni Fabio Gentilini di Siena e Stabbia (FI). L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli e Andrea Governi, e di Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Pubblicato il 22 agosto 2022