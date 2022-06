Lisa Bertonelli vince la selezione di Miss Italia alla Sambuca

Lisa Bertonelli di Carrara vince a Sambuca Val di Pesa (FI) la 1^ selezione per Miss Toscana del concorso di Miss Italia 2022. La concorrente ha prevalso su 21 giovani ragazze in gara provenienti dalle varie città della Toscana. La giuria della gara era presieduta dal signor Massimo Checcucci presidente dell'U.S. Sambuca e dalla signora Laura Frosali in rappresentanza dei commercianti di Sambuca, al termine dello scrutinio finale hanno emesso il giudizio seguente:

1^ Classificata - Miss Sambuca - LISA BERTONELLI - di Carrara - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Sagittario.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - SERENA SESTINI - di Massa - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss 3^ Classificata - RACHELE RINAUDO - di Pisa - 19 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

4^ Classificata - Miss 4^ Classificata - LUNA GALLETTI - di Soiana (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

5^ Classificata - Miss 5^ Classificata - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli castani - occhi castani - del segno dello Scorpione.

6^ Classificata - Miss 6^ Classificata - AGATA BODDI - di Rosignano Marittimo (LI) - 20 anni - studentessa - H. 1,80 - capelli ramati - occhi marroni - del segno del Toro.

La prima classificata è stata premiata dal signor Massimo Checcucci presidente dell'U.S. Sambuca e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.



Copyright © Valdelsa.net

Potrebbe interessarti anche: La poggibonsese Elisa Poggiali racconta il suo primo romanzo

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 15 giugno 2022