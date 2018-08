Lo Youth Camp Toscana arriva a San Gimignano e Certaldo

Si tratta di un programma itinerante, che in 15 giorni attraversa la Toscana visitando alcune tra le più belle città della nostra regione, in particolare Firenze, Siena, Pisa, San Gimignano.

Il legame con la Via Francigena è sia geografico – dato che si ripercorre in gran parte il percorso delle vie romee toscane – che ideale, in quanto cammino verso l’integrazione e la comprensione dei popoli.

Anche quest’anno, quindi, a seguito dell’organizzazione e della promozione da parte del “Lions Club San Gimignano – Via Francigena”, circa 40 ragazzi provenienti da 23 diverse nazioni sono arrivati a San Gimignano nell’ambito di tale programma.

Il Campo Toscana Via Francigena a San Gimignano

In un tripudio di bandiere, lingue e colori, i ragazzi sono stati ricevuti presso il Palazzo Comunale dal Sindaco Giacomo Bassi, dall’Assessore alla Cultura e Turismo Carolina Taddei e dal Presidente del Lions Club San Gimignano Via Francigena Angelo D’Arcangeli.

Il sindaco ha colto l’occasione per raccontare la storia di San Gimignano e far ammirare ai ragazzi la Sala Dante, che presenta un famoso ciclo di affreschi della fine del XIII secolo, raffiguranti tornei di cavalieri e scene di caccia dedicate a Carlo d'Angiò, e la Madonna in Maestà di Lippo Memmi del 1317.

Poi, i ragazzi, attraverso una visita guidata in lingua inglese, hanno visitato la Pinacoteca e la Torre Grossa, da dove hanno goduto della stupenda vista sulla cittadina e sulla campagna circostante.

Grazie alla Compagnia delle Terre d’Elsa, i ragazzi hanno potuto vivere una serata all’insegna del medioevo ricca di musica, spettacoli e cibo dell’epoca.

La visita del borgo di Certaldo

I ragazzi hanno visitato anche il Borgo di Certaldo accolti dall'assessore Francesca Pinochi che ha fatto gli onori di casa; dove hanno potuto visitare il Palazzo Pretorio ed altri scorci caratteristici e sperimentare l'ospitalità e la cucina tipica.

La permanenza di questi giovani ospiti internazionali nel nostro territorio si è conclusa con la serata del 31 Luglio in un’atmosfera di grande amicizia con canti, balli folkloristici dei vari paesi e una buona cena.

Più tardi, alla luce della luna, si è percepita un po' di magia in questa comunione di persone provenienti da così tanti paesi.

Sicuramente questo evento ha messo in comune abitudini e culture differenti, ha creato un grande spirito di comprensione internazionale che lascerà un bel ricordo in tutti noi.

Pubblicato il 3 agosto 2018