L’opposto polacco Zbigniew Bartman è un nuovo pallavolista dell'Emma Villas Aubay

L’opposto polacco Zbigniew Andrzej Bartman è un nuovo giocatore della Emma Villas Aubay Siena. La trattativa del team toscano con il pallavolista è andata a buon fine. Il giocatore è stato tesserato e sarà un rinforzo per la compagine senese nei match che rimangono fino alla fine del campionato.

Bartman è già arrivato a Siena, ha parlato con il Presidente della Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno e con il vicepresidente Fabio Mechini. Ha avuto un colloquio anche con lo staff tecnico della compagine biancoblu e ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Indosserà la maglia numero 87 e sarà già a disposizione per la prossima gara che la squadra senese affronterà, vale a dire il match interno contro Padova che si disputerà domenica 29 gennaio al PalaEstra a partire dalle ore 15,30.

La prevendita per assistere all’incontro è già iniziata sul circuito della CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta oggi, venerdì 27 gennaio, dalle ore 16 alle 19; sarà poi aperta anche domani allo stesso orario e infine lo sarà anche domenica 29 gennaio, giorno del match, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 in poi.

Zbigniew Bartman è nato il 4 maggio 1987 in Polonia. L’opposto, alto 198 centimetri, ha una lunghissima carriera e tantissime esperienze professionali nei vari continenti. Ha giocato e vinto in Polonia, il suo Paese, così come in Qatar e in Argentina. Ha militato nel campionato francese, in quello turco, in quello saudita, in quello cinese.

Siena è la sua quarta squadra italiana dopo che Bartman ha in passato vestito le maglie di Verona (nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007), di Taranto (nell’annata sportiva 2009-2010) e di Modena (nel 2013-2014).

Nel corso degli anni Bartman si è fatto apprezzare anche per le prestazioni con la sua Nazionale polacca. Nel 2009 Bartman ha vinto l’Europeo con la Polonia e nel 2012 ha vinto la World League ottenendo il premio di miglior attaccante della manifestazione.

Iniziò le giovanili nel Metro Varsavia, dove è rimasto fino al 2003, per poi passare al Mos Wola Varsavia nell’annata 2003-2004.

A diciassette anni il trasferimento alla Azs Politecnica Varsavia dove Bartman continua a dimostrare le sue qualità. Poi una stagione nel KP Polska Energia SSA Sosnowiec (2004-2005) e successivamente si materializza la possibilità di un trasferimento in Italia, a Verona.

Nella città veneta Bartman rimarrà due stagioni. Nel 2006 Verona arriva fino ai quarti di finale dei playoff.

Nel 2007 Bartman passa alla squadra turca dell’Halkbank Ankara, l’anno seguente torna in patria al Domex Tytan Azs Czestochowa. Nel 2009 va prima in Russia, al Gazprom Ugra Surgut, e poi si concretizza il ritorno in Italia con Bartman che va in Puglia alla Prisma Taranto.

Poi tre stagioni di nuovo in Polonia: nel 2010-2011 alla Politecnica Varsavia, nel 2011-2012 allo Jastrzębski Węgiel e nel 2012-2013 va a giocare nell’Asseco Resovia Rzeszow. In quella stagione vince il campionato polacco. Nello stesso anno con la Nazionale polacca vince la World League e viene premiato come miglior attaccante della manifestazione.

Poco dopo torna nuovamente in Italia e va a vestire la maglia di Modena. È la stagione 2013-2014.

L’anno seguente torna a giocare in Polonia nello Jastrzębski Węgiel, poi prosegue il suo giro per il mondo. Va in Cina al Sichuan (nel 2015-2016) e nella stessa stagione anche in Francia a Poitiers e in Qatar nell’Al Rayyan, compagine con la quale vince la Coppa nazionale.

Nel 2016 Bartman torna a indossare la maglia di un team turco, quella del Galatasaray.

Nel 2017 vola in Argentina, dove resterà per due stagioni. Con il team Upcn Voley Club di San Juan l’opposto polacco vince anche il campionato argentino (nel 2017-2018).

Nel 2019 un altro ritorno per Bartman, all’Asseco Resovia Rzeszow, in Polonia. L’anno successivo passa allo Stal Nysa S.A. e poi conclude la stagione nell’Al Nasr Dubai.

Le ultime due squadre del giramondo opposto polacco sono state l’Al Hilal in Arabia Saudita e l’Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa in Turchia.

CURRICULUM

2022-2023 Emma Villas Aubay Siena (Italia)

2021-2022 Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa (Turchia)

2021-2022 Al Hilal (Arabia Saudita)

2020-2021 Al Nasr Dubai (Emirati Arabi Uniti)

2020-2021 Stal Nysa S.A. (Polonia)

2019-2020 Asseco Resovia Rzeszow (Polonia)

2017-2018 – 2018-2019 Upcn Voley Club San Juan (Argentina)

2016-2017 Galatasaray (Turchia)

2015-2016 Al Rayyan (Qatar)

2015-2016 Poitiers (Francia)

2015-2016 Sichuan (Cina)

2014-2015 Jastrzębski Węgiel (Polonia)

2013-2014 Modena (Italia)

2012-2013 Asseco Resovia Rzeszow (Polonia)

2011-2012 Jastrzębski Węgiel (Polonia)

2010-2011 Politecnica Varsavia (Polonia)

2009-2010 Prisma Taranto (Italia)

2009-2010 Gazprom Ugra Surgut (Russia)

2008-2009 Domex Tytan Azs Czestochowa (Polonia)

2007-2008 Halkbank Ankara (Turchia)

2005-2006 – 2006-2007 Marmi Lanza Verona (Italia)

2004-2005 KP Polska Energia SSA Sosnowiec (Polonia)

2003-2004 Mos Wola Varsavia (Polonia)

1997-98 – 2002-2003 Ks Metro Varsavia (Polonia)

Pubblicato il 28 gennaio 2023