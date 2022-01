Lunedì 17 apre il centro vaccinale dell'Asl Toscana sud est a Monteroni d'Arbia

Lunedì 17 aprirà il nuovo centro vaccinale dell’Asl Toscana sud est alla palestra La Popolare, in via San Giusto 193 a Monteroni d’Arbia, nell’immobile adiacente la discoteca Papillon che ha già ospitato la prima fase della campagna vaccinale. Domenica 16, per i sanitari dell’Azienda sanitaria, sarà l’ultimo giorno di lavoro al centro allestito all’ex pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte, che da lunedì 17 sarà gestito direttamente dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Tutti gli appuntamenti già programmati alle Scotte sono confermati con la stessa sede e orario. In provincia di Siena a partire da lunedì saranno così operativi i seguenti centri vaccinali dell’Asl Toscana sud est: a Siena l’asilo La Pimpa, il poliambulatorio in via Pian d’Ovile, la sede Asl al Ruffolo solo per i richiami delle vaccinazioni pediatriche già effettuate. Quindi palestra La Popolare a Monteroni d’Arbia, sala polivalente ex Macelli a Montepulciano, Centro Macchia Faggeta ad Abbadia San Salvatore, poliambulatorio La Fabbrichina a Colle Val d’Elsa.

Pubblicato il 15 gennaio 2022