Lunedì 28 settembre allacciamento del cogeneratore a Campostaggia

A Campostaggia entra nel vivo il Progetto Siena’s Green Hospital: l'utilizzo di impianti di cogenerazione nei contesti ospedalieri. Con il cogeneratore l’efficienza energetica dell’Ospedale di Campostaggia verrà aumentata del 25% con un taglio di emissioni di CO2 di 1.060 tonnellate annue e una riduzione dei costi di gestione di ‪250.000‬ euro ogni anno. L'allacciamento del cogeneratore avverrà lunedì 28 settembre dalle ore 13 alle ore 21, lasso di tempo in cui l’Ospedale Campostaggia di Poggibonsi non sarà alimentato dalla rete elettrica Enel ma da gruppi elettrogeni dell’Ospedale.

Durante la giornata di lunedì verranno comunque garantite tutte le attività principali per assicurare la cura e la sicurezza dei pazienti e non vi sarà alcuna modifica nei percorsi assistenziali. Potranno esserci disagi per la mancanza del condizionamento dell'aria, anche se verranno comunque garantiti i ricambi di aria ed il riscaldamento dei locali; minime variazioni nel pasto serale dei pazienti, che sarà limitato nelle scelte. Nell’Ospedale, nell’intervallo di tempo del distacco elettrico, saranno costantemente presenti tecnici pronti ad intervenire per qualsiasi evento non previsto.

Il cogeneratore, autoprodurre energia elettrica necessaria a far funzionare l’ospedale con un motore a combustione interna, anziché acquistarla da rete ENEL, ed utilizzare il calore sprigionato dal motore per riscaldare l’ospedale, è stato realizzato grazie ai bandi regionali vinti da AUsl Toscana Sud Est che poggiano sui fondi europei.

Pubblicato il 25 settembre 2020