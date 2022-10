Lunedì 31 ottobre torna la Giornata nazionale del trekking

Torna la “Giornata nazionale del trekking urbano”: la 19esima edizione dell’appuntamento, sempre più atteso e partecipato, si svolgerà lunedì 31 ottobre in 71 comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione, ideata dal Comune di Siena e in collaborazione con le tre associazione di guide turistiche locali: Associazione Centro Guide, AGT e Federagit. L’evento, che si propone di promuovere il turismo sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e valorizzarne le sue bellezze, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, si estende e conquista anche la prima grande città europea, quella di Porto, grazie alla collaborazione con URBiNAT, progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

“CHE SPETTACOLO DI TREKKING” - La manifestazione coinvolgerà, all’insegna dello slogan "Che Spettacolo di Trekking",tutto il territorio nazionale da Nord a Sud. In elenco, si scorgono tanti capoluoghi di provincia come Bologna, Ancona, Cagliari, Trento e Urbino, città d’eccellenza quali Mantova, Arezzo, Salerno, Lucca e Aosta, nonché borghi meno conosciuti ma non meno meritevoli, come Cassino, Amelia, Narni, Murlo, Ceglie Messapica, Tarquinia e Sestri Levante. I percorsi avranno una durata media di due-tre ore e avranno una difficoltà variabile. Tutti i dettagli su orari e itinerari su www.trekkingurbano.info/trekking-urbano-itinerari-2022/.

L’ELENCO DETTAGLIATO - I comuni che hanno aderito per l’edizione 2022 sono: Acqui Terme, Amelia, Anagni, Ancona, Aosta, Arezzo, Asciano, Ascoli Piceno, Asolo, Belpasso, Biella, Bologna, Cagliari, Cassino, Castelfranco Veneto, Capaccio Paestum, Ceglie Messapica, Cividale del Friuli, Colli al Metauro, Conegliano, Correggio, Crescentino, Druento, Ercolano, Este, Feltre, Fermo, Grosseto, Ivrea, Lecco, Leonforte, Lucca, Macerata, Manerba del Garda, Mantova, Massafra, Monselice, Montagnana, Massa Marittima, Murlo, Narni, Oderzo, Padova, Palmanova, Passirano, Pavia, Pergola, Pisa, Prato, Ragusa, Rieti, Roncade, Rovato, Rovigo, Salerno, San Severino Marche, Sestri Levante, Siena, Sondrio, Sovizzo, Spoleto, Tarquinia, Tempio Pausania, Terracina, Trento, Urbania, Urbino, Valdobbiadene, Venaria Reale, Vittorio Veneto.

L’ASSESSORE AL TURISMO - “E’ con grande entusiasmo che rinnoviamo l’appuntamento con la Giornata del Trekking Urbano, una ormai lunga e consolidata tradizione che vede la nostra amministrazione come capofila e fondatrice di questo modo di fare turismo - commenta l’Assessore al Turismo del Comune di Siena Stefania Fattorini - ‘Che spettacolo di Trekking’ rinnoverà infatti la possibilità di vivere ore a contatto con le bellezze artistiche e architettoniche delle nostre città d’arte, scoprendo e riscoprendo gli angoli più nascosti per un modello di visita dolce, sostenibile e che valorizza i territori di riferimento. L’iniziativa, che quest'anno prevede anche un percorso tutto dedicato ai bambini, è realizzata in collaborazione con le associazioni delle guide locali. Siamo convinti, come amministrazione, che questo evento possa contribuire, dopo due anni di difficoltà, a rilanciare ulteriormente il turismo e la scoperta delle bellezze italiane”.

COS’E’ IL TREKKING URBANO - Il Trekking Urbano è una forma di “sport dolce”, adatto a tutte le età e a tutte le stagioni, ai più allenati e ai meno esperti. È un nuovo modo di fare turismo, sostenibile e “vagabonding”, che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso itinerari studiati da esperti, ha la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio unica, coniugando l’attività fisica con la possibilità di immergersi nell’arte e nella natura. Al contempo, si permette alle città di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungare i soggiorni.

I BENEFICI PER LA SALUTE - Camminare a passo sostenuto per almeno 20 minuti consente di bruciare circa 150 kilocalorie; di allontanare i rischi, legati a ipertensione, osteoporosi e di curare le conseguenze della vita sedentaria come stress, ansietà, depressione. Gli itinerari proposti dalle città che in questi anni hanno aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano hanno una durata media che varia da una a quattro ore, consentendo a chi li percorre di bruciare da un minimo di 450 kilocalorie (per 60 minuti) a un massimo di 1.800 kilocalorie (per 240 minuti).

I percorsi a Siena e provincia

Il percorso di ASCIANO - Un percorso ad anello alla scoperta dello Spettacolo della Natura, scelto come location per film che hanno fatto la storia del Cinema Italiano. Passeggiando lungo il primo Sentiero Naturalistico nelle Crete Senesi, scopriremo il Geosito delle Biancane di Leonina, set cinematografico di pellicole del genio di Monicelli, per snodarsi nella scenografica campagna fino all’albero di “Pinocchio”, recentemente girato da Garone. Il nostro cammino sarà accompagnato dal continuo cambio di luci e colori, con il sole che piano piano si avvierà verso il tramonto. L’obiettivo sarà quello di immergerci in questa “Grande Bellezza” che il territorio sa regalarci, cercando di re-interpretarla dal nostro punto di vista: soffermandoci in 5 tappe selezionate, questa volta saremo noi a cogliere 5 aspetti o sensazioni che più ci colpiscono e a interpretarli scattando foto con i nostri telefoni. Un piccolo momento di post produzione e il nostro personale film sarà completo!

Il percorso di MURLO - Piccolo itinerario intorno al borgo fortificato di Murlo, che dal medioevo è stato il “castello” del vescovo di Siena fino alla annessione del feudo vescovile al Granducato di Toscana nel 1778. Si arriverà al castello attraverso le strade bianche che lo circondano, tra cui quella conosciuta come “La Corta”, lungo le mura esterne, attraversando oliveti, seminativi e piccoli orti, compresi quelli dove viene coltivata la Fagiola di Venanzio, antica varietà locale di fagiolo, grani antichi e olio di qualità. Entrati nel castello da una delle due porte, percorreremo la “Via Tonda” osservando le architetture del Palazzone, la residenza vescovile medievale oggi sede del Museo Etrusco di Murlo, le attigue carceri, le numerose targhe in maiolica che attestano la presenza dei vescovi senesi nel borgo ma anche i rifugi che il borgo offre per la piccola fauna. Non mancherà la possibilità di una visita finale al Museo Etrusco, che conserva i reperti rinvenuti nel vicino Poggio Civitate.

Il percorso di SIENA - Il percorso di Siena porterà a scoprire luoghi solitamente non aperti al pubblico come palazzo Sergardi, un'occasione eccezionale per ammirare la storia recente del teatro a Siena con Margherita Sergardi e il suo Piccolo Teatro, e ad accedere in ambienti poco noti della prestigiosa Accademia Musicale Chigiana, fondata dal conte Guido Chigi Saracini quasi cento anni fa e realtà rinomata al livello internazionale in campo musicale. Lungo l'itinerario incontreremo personaggi particolari della Siena artistica di un tempo, come Francesco Bernardi, detto il Senesino, cantante lirico castrato di grandissimo successo nel Settecento, Marietta Piccolomini Clementini, soprano acclamata al tempo dell’Unità d’Italia e il grande baritono Ettore Bastianini, dalla sfolgorante, ma breve carriera internazionale, del quale ricorrono i cento anni dalla nascita. Senza tacere di istituzioni cittadine legate alla musica, testimoni della vitalità artistica della città, come il Conservatorio Rinaldo Franci e il Siena Jazz, luoghi di formazione di tanti musicisti senesi e non e realtà come l’Orchestra a plettro e l’Unione corale.

Pubblicato il 17 ottobre 2022