Maltempo: continuano gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana

Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco dei comandi della Toscana, per la messa in sicurezza dei danni provocati dal maltempo. Ancora consistente il numero di interventi da evadere, per questo, domani è previsto l'arrivo di squadre da fuori regione per supportare con uomini e automezzi comandi della Toscana.

Pubblicato il 21 agosto 2022