Maltempo, disagi e rallentamenti in Val d'Elsa

Si registrano disagi nel nostro territorio, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito oggi tutta la regione. Per fortuna, non ci sono state segnalate situazioni particolarmente gravi.

A Poggibonsi si sono verificati problemi di viabilità in Calcinaia, dove si è accumulato un grande strato di fango sulla strada. L'Amministrazione comunale ha fatto sapere inoltre di aver chiuso, per motivi di sicurezza, la rotatoria di Campostaggia verso il centro, sia in entrata che in uscita. Il transito è garantito ai soli mezzi pubblici e di soccorso ed è già allertata e in arrivo la ditta che procederà ad intervenire per ripristinare le normali condizioni.

A Castelfiorentino si sono accumulati 16 mm di pioggia in 12 minuti. Lo ha scritto il sindaco Alessio Falorni sul proprio profilo Facebook, aggiungendo che «gli operai sono in giro per il territorio comunale per provvedere agli interventi necessari».

L'allerta meteo di codice giallo, emessa ieri dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile, è valida fino alla mezzanotte di stasera. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

