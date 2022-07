Maltempo in Toscana, 25 interventi dei vigili del fuoco in provincia di Siena

A seguito della perturbazione meteorologica di ieri sera, molte le segnalazioni giunte alle sale operative dei comandi di Firenze, Prato, Arezzo e di Siena. I Vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte per risolvere i danni causati dal forte vento, come la rimozione di alberi e/o rami caduti sulla sede stradale. A Siena, il maltempo e le piogge violente hanno provocato la caduta di un abete secolare in zona Alberino.

Il bilancio degli interventi di questa notte

41 interventi dal comando di Firenze

25 interventi dal comando di Siena

30 interventi dal comando di Arezzo

14 interventi dal comando di Prato

Pubblicato il 8 luglio 2022