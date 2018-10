Marcia, Gianni Siragusa quarto ai Campionati Italiani assoluti

c

Domenica scorsa, il 21 ottobre, si sono tenuti a Reggio Emilia i Campionati Italiani assoluti della 50 chilometri. Il marciatore colligiano Gianni Siragusa, premiato la scorsa settimana dall'Amministrazione di Colle di Val d'Elsa, è rimasto per un soffio fuori dal podio, piazzandosi al quarto posto con 56:34 nella gara "Marcia strada km 10 SM50".

Prima dell'atleta della Toscana Atletica Futura, Giancarlo Camilletti (51:18), Riccardo Scotti (53:35) e Fabio Amati (54:44). Centinaia gli iscritti presenti alla competizione.

«Era un percorso difficile per tutti, a causa dell'asfalto e delle pietre», ha detto Gianni. Ottimo test in vista del Mondiale di Torun in Polonia.

Pubblicato il 24 ottobre 2018