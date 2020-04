Mascherine agli studenti universitari rimasti a Siena

"Grazie alla fattiva collaborazione del Rettore dell'Università degli Studi Francesco Frati, a breve tutti gli studenti universitari rimasti a Siena riceveranno le mascherine, così da limitare il contagio da Covid-19". Questo l'annuncio dato oggi dall'assessore all'Università e Istruzione Paolo Benini.

Recepiti, ieri sera dal Rettore, tutti gli indirizzi delle abitazioni dove si trovano alloggiati i fuori sede l'amministrazione comunale provvederà a far recapitare le mascherine, così come è avvenuto per i cittadini residenti a Siena.

"Per quanto riguarda, invece, le residenze universitarie - informa Benini - la consegna è di pertinenza della Regione Toscana".

Pubblicato il 11 aprile 2020