Matteo Renzi, i TheGiornalisti e La mossa del cavallo a Casole

Un Matteo Renzi che a tutto tondo quello che si è presentato a Casole d'Elsa questo pomeriggio. Il senatore di Italia Viva ha presentato il suo nuovo libro, La mossa del cavallo, in piazza Luchetti ospite dell'associazione Pensare Comune. Poco prima del suo arrivo, dalle casse montate vicino al palco passa la musica di Jovanotti, dei Coldplay e l'immancabile Tommaso Paradiso con "Non avere paura", brano evidentemente caro a Renzi che già lo scorso 26 settembre 2019 aveva twittato difinendolo "bellissimo". "La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti" aveva scritto. Soltanto una decina di giorni prima l'ex premier annunciava proprio Italia Viva. Sempre di "scissione" si parla.

Oggi, il Matteo Renzi che porta avanti il tour politico-letterario de "La mossa del cavallo" punta a ribadire come e quanto la situazione generata dal covid-19 possa rappresentare anche un'ottima possibilità per l'Italia per ritornare a crescere. "L'Italia è forte, Siena e la Toscana sono forti - ha detto ai nostri microfoni, a margine dell'evento, prima di scattare qualche selfie e firmare copie del libro - ce la faremo". E poi cita Rino Rappuoli che p nel senese sta lavorando ad una cura contro il coronavirus. Pomezia ed il vaccino. Insomma, per Matteo Renzi è importante smettere di piangersi addosso e reagire puntando sul coraggio, una delle parole chiave della sua opera.

Stefano Calvani

Pubblicato il 13 luglio 2020