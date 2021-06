Maturità 2021: su 32mila studenti toscani 22mila si sono vaccinati

Su 32.000 studenti toscani impegnati nell'esame di maturità sono stati circa 22.000 quelli che hanno deciso di usufruire della finestra di prenotazione con Pfizer che è stata programmati dalla Regione Toscana dal 7 al 13 giugno.

Gli esami sono iniziati ieri mattina con la formula della prova unica tramite un maxi colloquio che, a causa dell'emergenza sanitaria, sostituisce le prove scritte. In più, ad ogni studente è stato assegnato un mese fa, in base al percorso e agli indirizzi di studi, un elaborato che verrà discusso in sede di esame.



Pubblicato il 17 giugno 2021