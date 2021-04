Medici di medicina generale, le novità in provincia di Siena

L’iter per l’assegnazione dei due incarichi è in corso; al momento gli assistiti del dottor Renieri passeranno alla dottoressa Angela Petraglia, quelli del dottor Menchetti al dottor Antonio D’Orologio, fatto salvo il diritto alla libera scelta degli assistiti. Nel caso in cui gli assistiti volessero effettuare la scelta a favore di altro medico potranno seguire una delle seguenti modalità:

- Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid: al link www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”).

- Tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito www.regione.toscana.it/-/smart-sst.

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

- tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Potrebbe interessarti anche: Vaccino, in consegna 11mila dosi Johnson & Johnson per over 70

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 22 aprile 2021