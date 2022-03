Mezza maratona di Empoli, torna la gara podistica dei ventuno chilometri

Un’altra domenica mattina di sport a Empoli. Il 6 marzo si corre la ‘Half Marathon’, la ventuno chilometri che interesserà il centro storico e molte altre strade cittadine.Partenza in Via Roma e arrivo in Piazza Farinata degli Uberti, dove si svolgerà la premiazione.La gara podistica è organizzata da Trievolution Sport Eventi e toccherà i Comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.



Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli, commenta: «un grande evento di podismo che ritorna a Empoli nel cuore della città e che passando per quattro degli undici Comuni del nostro comprensorio valorizza l’intero territorio dell’Unione. Evento peraltro a lungo atteso stanti i vari rinvii che - a causa del covid - gli organizzatori si sono trovati a dover fare gli scorsi anni. Bello vedere una così grande partecipazione per una gara che anche grazie alla professionalità organizzativa di Trievolution e UISP si preannuncia come un grande happening per tutti i runners».



«Nel 2020 a soli tre giorni dalla gara l’emergenza sanitaria ci aveva fermato, per noi organizzatori e al tempo stesso podisti riprendere questa competizione dopo due anni di attesa è davvero una grande emozione che ci riempie di gioia» afferma Michele Parpajola presidente della associazione sportiva organizzatrice. «Numeri al di sopra di ogni più ottimistica previsione, sono infatti quasi 900 gli iscritti per questa seconda edizione della Empoli Half Marathon. Un evento sportivo giovanissimo ma che sta già dimostrando di essere una delle più importanti e partecipate mezze maratone della Toscana. Un grazie di cuore a tutte le Associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e saranno fondamentali nella buona riuscita dell’evento».



Anche Montelupo è felice di ospitare la corsa. Così Simone Focardi, assessore allo sport nella città della ceramica: «Finalmente lo sport torna ad affacciarsi per le nostre strade e niente di meglio che non una splendida corsa podistica che attraversa la città e i parchi di Montelupo. Il nostro comune da il benvenuto alla Half Marathon, agli organizzatori, ma soprattutto a tutti coloro che parteciperanno come atleti e saremo ad attenderli e salutarli al loro passaggio. Siamo felici di tornare a vedere gli atleti correre, Montelupo ha una grande tradizione podistica e non mancherà anche il supporto delle nostre associazioni».



Viva soddisfazione anche per l’assessore Vittorio Vignozzi, che nella Giunta della città di Vinci si occupa di sport: «Finalmente torna una manifestazione sportiva di cui tutti noi abbiamo sentito la mancanza durante questi due anni di pandemia. La Half Marathon non ha solo il pregio di essere una corsa podistica ben organizzata e ampiamente partecipata, è anche un evento che cuce idealmente sotto la bandiera dello sport quattro comuni e tanti cittadini che vivono quotidianamente questo territorio in modo così integrato. Il ritorno di un evento sportivo importante che mi auguro possa essere la prima pagina a colori di un calendario sportivo primaverile entusiasmante».



«Il ritorno della mezza maratona di domenica, dopo due edizioni cancellate a causa della pandemia, è un evento che va oltre il suo importante significato sportivo» ha detto Gabriele Paci assessore allo sport del Comune di Capraia e Limite. «È un passo verso la tanto agognata normalità auspicata da tutti gli sportivi. Lo sport, per gli atleti di tutte le età, che siano corridori top oppure semplici amatori, è vita. Tornare a parlare di passo, tempi al km, scarpe, materiali è veramente linfa vitale per un runner. Un augurio quindi di buon divertimento a tutti i partecipanti, un grande ringraziamento agli organizzatori Trievolution e Uisp e un plauso a tutti i volontari che saranno impegnati lungo il percorso».



Anche Arianna Poggi, presidente Uisp Empolese Valdelsa, ha commentato la manifestazione sportiva: «Un grande evento sportivo che parte e arriva ad Empoli ma che unisce quattro comuni in un anello di corsa all’aria aperta. Durante la pandemia molte persone si sono avvicinate alla corsa come sport rifugio per una attività fisica che altrimenti non era possibile. Ogni occasione per dare continuità a tutte queste persone è un motivo in più per essere presenti nell’organizzare sport. Un grande momento che ci auguriamo possa essere oltre che sport anche socialità e divertimento, con un arrivo di tutto rispetto nella piazza del centro di Empoli, come Piazza Farinata degli Uberti».



IL PERCORSO PARTENZA e ARRIVO - da Via Roma, per entrare in via G.Verdi, Via Mario Fabiani, in Viale B. Buozzi, andare in Via di Buonistallo e in Via Raffaello Sanzio, continuare in Via G. Verdi, in Via L. da Vinci, in Via Cavour, arrivare in Piazza XXIV Luglio e proseguire in Via Ferrucci, girare in Via G. del Papa, Canto Pretorio e entrare in Piazza Farinata degli Uberti e in Via del Giglio. Poi, i podisti faranno Piazza della Vittoria, Via Tinto Da Battifolle, Via Pievano Rolando e infine, Piazza Guido Guerra. La corsa prosegue in Via Cesare Battisti, sulla Tosco Romagnola, continua sul Ponte Alcide De Gasperi.

Si rientra a Empoli in Via Piano della Tinaia, in Via della Tinaia, percorre Viale delle Olimpiadi, Via della Maratona e in Viale delle Olimpiadi. Continua in Via Bisarnella, in Via G. Carducci, in via Giuseppe Giusti, Via Lando Conti, Via Luigi Russo, Via L. Settembrini, Via Ippolito Nievo, Via Giulio Masini e arriva in Piazza Antonio Gramsci, Via Tinto Da Battifolle e torna in Piazza della Vittoria.

Continua in Via del Giglio, in Canto Guelfo fino all’arrivo in Piazza Farinata degli Uberti.



Su tutto il percorso di gara è prevista la temporanea sospensione della circolazione, per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito, che avverrà nell’arco di tempo che va dalla prima mattina fino a poco prima dell’ora di pranzo.

Inoltre è previsto Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione nell’area dove si svolgeranno le operazioni di partenza.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.empolihalfmarathon.it .

Potrebbe interessarti anche: 8 marzo, ecco il cartellone di eventi promosso dalla provincia di Siena

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 4 marzo 2022