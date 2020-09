Mick Jagger in visita al Duomo di Siena

Dopo aver trascorso già alcuni mesi in Toscana, come già avevamo scritto su Valdelsa.net in un precedente articolo, Mick Jagger si è recato oggi nel senese e, nell'occasione, ha visitato il Duomo d Siena godendo dello spettacolare pavimento, aperto straordinariamente in queste settimane.

Mick Jagger, dopo aver fatto il biglietto, si è messo in fila con gli altri visitatori senza dare troppo nell'occhio, evitando insomma di attirare troppo l'attenzione dei curiosi. La rock star leader dei Rolling Stones era stata avvistata per pranzo nei pressi di Sovicille.

Potrebbe interessarti anche: Al Garibaldi l'apertura della 77esima Mostra del Cinema di Venezia

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 2 settembre 2020