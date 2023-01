Minore ferito dallo scoppio di un petardo a Colle di Val d'Elsa

In Provincia di Siena il servizio di emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto alle 23.25 per soccorrere un minore ferito a Colle di Val d'Elsa a causa dello scoppio di un petardo. Alle 00.45 un altro minore è stato ricoverato a Nottola dopo una rissa tra coetanei a Torrita in codice 1.

Pubblicato il 1 gennaio 2023