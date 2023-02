Minore in monopattino investito da un'auto

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 10.48, per un monopattino investito da un'auto in Via G. Marino nel Comune di Montepulciano. Un minorenne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto l'automedica di Nottola e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme.

Pubblicato il 5 febbraio 2023