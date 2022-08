Miss Italia a Monteriggioni: venerdì 19 agosto la Finale Regionale Miss Eleganza Toscana

Altra Finale dei Titoli Satelliti per la Toscana abbinati all’83esima edizione del concorso di Miss Italia e per la prima volta la meravigliosa location del castello di Monteriggioni ospiterà il gruppo delle finaliste regionali che si contenderanno la prestigiosa fascia di Miss Eleganza Toscana 2022, titolo che permettera’alla vincitrice di accedere oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdì 2 settembre per la 40esima volta a Casciana Terme, anche alle Pre-finali nazionali.

La manifestazione, inserita nel cartellone degli eventi proposti dalla Proloco di Monteriggioni, sarà organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di Siena, con il patrocinio del comune di Monteriggioni e il contributo di sponsor locali.

Venerdì 19 agosto si inizierà alle ore 21.30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da un personaggio e voce storica del concorso come Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con il body dello sponsor, sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni e Finali di “Miss Toscana 2022”, come avviene ormai da 40 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia “Syriostar” di Montecatini Terme, responsabile del concorso per la Toscana. La buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Per le ragazze che vi parteciperanno sarà un cammino lungo ed interessante, ricco di spunti e di motivazioni, perché si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo, dove le miss godono sempre di importanti opportunità.

In foto Miss Toscana 2021 - Viola Ciollaro di Lucca

Pubblicato il 18 agosto 2022