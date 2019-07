Miss Italia e shopping in centro con 'Castello Summer'

c

Una serata decisamente “extra” per Castello Summer, con sfilate di moda e le selezioni per “Miss Italia”. E’ questo lo stuzzicante programma di martedì 23 luglio (dalle ore 21.00) che in pratica raddoppia la prossima settimana le aperture serali dei negozi (saranno aperti, infatti, anche di mercoledì) proiettando Castelfiorentino sul palcoscenico delle selezioni di “Miss Italia”, con una ventina di belle ragazze provenienti da varie località della Toscana.

La serata di martedì inizierà alle 21.00 nelle vie del centro con alcune sfilate di moda promosse dai negozi di abbigliamento “Benetton”, “Retrò” e “Tato e Tata”, nonché di “Bramandi Art House” (titolare di un proprio marchio). A seguire, alle ore 22.00, in piazza Gramsci, le selezioni provinciali di “Miss Italia”, presentate da Raffaello Zanieri, brillante conduttore della manifestazione

Alla prima classificata sarà consegnata la fascia di “Miss Castelfiorentino”, che accederà direttamente alle finali regionali di Casciana Terme, in programma il 22 agosto. Alla seconda andrà la fascia “Miss Bellezza Rocchetta” e, a seguire, altre fasce fino alla 6° classificata.

Le selezioni di Miss Italia a Castelfiorentino, che si tengono in occasione di “Castello Summer” per il terzo anno consecutivo, sono state rese possibili grazie all’iniziativa di Paolo Antilli, commerciante castellano e consigliere dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Tre Piazze", che collabora attivamente all'acconciatura delle “Miss” partecipanti alle selezioni e alla fase finale regionale.

La manifestazione è organizzata inoltre grazie al contributo di numerosi sponsor e dei commercianti di Castelfiorentino

Questo l’elenco degli sponsor

Banca Cambiano, Mapi di Clelia Tosi, Panchetti Andrea, Manetti Alimentari, Officine meccaniche Castelfiorentino, Pelacchia Dolciaria, Ar Stilisti per capelli, Caffè del teatro, Enoteca Su pe'Costa, Eurocar Cirtoen e Mb Auto Hyundai, Bramandi Art House, Magister di Nocentini Alessio, Benetton Donna, Locci Agricoltura, Unipol Sai Castelfiorentino, Ghizzani Autocarrozzeria, Locanda D'Elsa Ostello, Il Porto Marina di Porto Azzurro, A3 System, Pasticceria Dei.

Si ricorda che “Castello Summer” tornerà mercoledì 24 luglio con “Dolce Castello”, che vedrà protagonisti bar, pasticcerie e gelaterie del centro storico per una gran kermesse di delizie di ogni tipo, con animazione itinerante e lo spettacolo in Piazza Gramsci del “Trio Trioche” nell’ambito della speciale rassegna “Teatro fuori dal teatro”.

Pubblicato il 19 luglio 2019