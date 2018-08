Montaione, al via la decima edizione del Festival della Musica Suonata

Quattro date. Quattro concerti di altissimo livello musicale all'interno del programma dell'Estate Montaionese. Comincia domani, martedì 7 agosto, la decima edizione del Festival della Musica Suonata, diretto da Stefano Montagnani. Il primo appuntamento, in Piazza Branchi alle 21.30, sarà con il gruppo fiorentino Mescarìa.

I Mescarìa

Mescarìa deriva dal termine dialettale " mmesca" che significa mescolare e la parola " aria " che nella tradizione del sud Italia identifica un particolare stile di canto definito come " canto all'aria ". Il progetto nasce a Firenze dall'incontro di tre membri della Baro Drom Orkestar (una fra le più conosciute band di world music europee) e Arianna R omanella, una giovane cantante lucana, con l'intento di promuovere la musica del sud Italia ar ricchendola di elementi originali e arrangiamenti c he affondano le loro radici in altre culture. Si attra versa, così, l'anima del meridione passando dalla Campania alla Puglia, facendo sosta in Basilicata, in un lungo viaggio musicale che dalle radici del s ud dell'Europa vola per il mondo: fa tappa nei riti de lle donne nigeriane, nelle sonorità gitane, nei can ti in lingua romanì e nelle "tarantelle urbane". Il loro promo disco, registrato nel 2015 e distribuito da Materiali Sonori racchiude l'essenza del lavoro concertistico dei Mescarìa ed è stato presentato in importanti festival e club italiani ed europei: Ori enteoccidente Festival (IT), Etnica Festival (IT), Kultur Punkt (CH), Wangen Jazz Point (DE), Ex Wide (IT), C ollodium (DE).

Modestino Musico: Fisarmonica

Vieri Bugli: violino

Gabriele Pozzolini: percussioni

Arianna Romanella: voce e chitarra

Il Festival prosegue poi domenica 12 agosto a Castelfalfi con Freddy Bertelli Jazz Quartet. Mercoledì 15 sarà invece la volta dei Gran Riserva Power Trio in Piazza della Repubblica e domenica 19, di nuovo in Piazza Branchi, di Lisetta Luchini... Popolarissimamente.

Per nformazioni

Ufficio turistico di Montaione

turismo@comune.montaione.fi.it

Tel.: 0571 699255

Pubblicato il 6 agosto 2018