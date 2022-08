I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle ore 15:30 nel comune di Montaione in SP 76 Via Samminiatese, per un incendio di sterpaglie in supporto anche l’autobotte dal distaccamento di Empoli e personale AIB della Regione Toscana.

Pubblicato il 10 agosto 2022